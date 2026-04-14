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Новини Заяви Олександра Лукашенка
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Лукашенко закликав чиновників мобілізуватися: Я як президент не знаю, до чого вас готувати

Лукашенко не знає, до чого готувати країну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав чиновників мобілізуватися, щоб "пережити ці складні часи".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА", про це Лукашенко заявив на засіданні із чиновниками

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Незрозумілі часи

"Нам треба мобілізуватися зараз, щоб пережити ці складні часи. До того ж незрозумілі часи. Я як президент не знаю, до чого вас готувати. Ось працюємо, щоб жити. Одне гасло: "Працюємо, щоб жити". Не просто вижити, а щоб жити. А що далі?" - заявив Лукашенко.

Він додав, що ніхто не знає, що буде далі, "що там утнуть сильні світу цього".

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Що передувало

  • Нагадаємо, самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни, хоча офіційно виступає проти неї.
  • Крім того, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у березні до Мінська приїжджав спецпредставник президента США Джон Коул, який зустрічався з Лукашенком. За підсумками переговорів він заявляв, що білоруський лідер нібито дає поради адміністрації США щодо війни в Україні.
  • Останнім часом Лукашенко також активізував міжнародні контакти. Зокрема, він відвідував КНДР, де зустрічався з Кім Чен Ином і обговорював розвиток військового та політичного співробітництва.

Також читайте: Трамп планує зустрітися із Лукашенком на Раді миру

Автор: 

Білорусь (8205) Лукашенко Олександр (2739)
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Топ коментарі
+13
Гарний учень Трампа. Наговорити всілякої ху..ні, роблячи розумний вигляд, звинуватити всіх , трохи зачекати і якщо все гаразд, то прикинутись "тормозом" і відмовитись від своїх слів.
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14.04.2026 21:14 Відповісти
+8
Брестська і Гомельська області це Україна.
Готуйтесь - вчіть мову і біографію Бандери
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14.04.2026 21:25 Відповісти
+8
карти загубив. не знає з яких напрямків складні часи готують напад!
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14.04.2026 21:34 Відповісти

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