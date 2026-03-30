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Новини Відносини США та Білорусі Трамп створює Раду миру
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Трамп планує зустрітися із Лукашенком на Раді миру

Трамп може зустрітися із Лукашенком: подробиці

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися із білоруським диктатором Олександром Лукашенком в рамках засідання Ради миру.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Минулого тижня мій посланець до Білорусі Джон Коул, після переговорів із вельмишановним президентом Олександром Лукашенком, домігся звільнення ще 250 політичних в’язнів!

Це означає, що загальна кількість в’язнів, яких президент Лукашенко люб’язно звільнив із травня минулого року, значно перевищує 500. Я хотів би висловити президенту свою найщирішу подяку за це і з нетерпінням чекаю на зустріч із ним на наступному засіданні Ради миру!" - зазначив лідер США.

Трамп може зустрітися із Лукашенком: подробиці

Читайте: Лукашенка можуть запросити на особисту зустріч із Трампом, - спецпосланник Коул

Результати візиту посланця Трампа в Білорусь

  • Зазначимо, що після зустрічі з Лукашенком Коул оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.
  • Після зустрічі з Коулом самопроголошений президент Білорусі Лукашенко також звільнив групу політв'язнів - частину з них доставлять до Литви.

Також читайте: США не проти, щоб РФ поставила нафту на Кубу, - Трамп

Автор: 

Білорусь (8203) Лукашенко Олександр (2737) США (26909) Трамп Дональд (9065)
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Топ коментарі
+12
Остался один вопрос- кто из них и кого будет целовать в дупу?
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30.03.2026 10:42 Відповісти
+7
Дурко думає, що може відірвати колхозніка від пуцина. 😁 Те ж саме він хоче зробити і з самим суциним, відірвавши того від Китаю. До Дурка ніяк не дійде, що це три голови одного організму.
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30.03.2026 10:42 Відповісти
+7
А Трумп не хоче запитати у бульбопюрера, нахіба той "люб'язно ув'язнив" тих 250 політичних в'язнів?
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30.03.2026 10:51 Відповісти

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