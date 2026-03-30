Трамп планує зустрітися із Лукашенком на Раді миру
Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися із білоруським диктатором Олександром Лукашенком в рамках засідання Ради миру.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Минулого тижня мій посланець до Білорусі Джон Коул, після переговорів із вельмишановним президентом Олександром Лукашенком, домігся звільнення ще 250 політичних в’язнів!
Це означає, що загальна кількість в’язнів, яких президент Лукашенко люб’язно звільнив із травня минулого року, значно перевищує 500. Я хотів би висловити президенту свою найщирішу подяку за це і з нетерпінням чекаю на зустріч із ним на наступному засіданні Ради миру!" - зазначив лідер США.
Результати візиту посланця Трампа в Білорусь
- Зазначимо, що після зустрічі з Лукашенком Коул оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.
- Після зустрічі з Коулом самопроголошений президент Білорусі Лукашенко також звільнив групу політв'язнів - частину з них доставлять до Литви.
Топ коментарі
+12 Green Bill #603485
показати весь коментар30.03.2026 10:42 Відповісти Посилання
+7 Rostyslav Komarnytsky
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+7 Ярослав Кийко
показати весь коментар30.03.2026 10:51 Відповісти Посилання
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