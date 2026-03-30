США не проти, щоб РФ поставила нафту на Кубу, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти, щоб інші країни, зокрема й Росія, поставили нафту на Кубу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спілкування із журналістами.

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Що відомо?

Так, Трампа попросили прокоментувати інформацію ЗМІ про те, що США можуть дозволити російському танкеру доставити нафту на Кубу.

"У нас там є танкер. Якщо хтось хоче доставити нафту - ми не проти, їм потрібно виживати. Я сказав: якщо якась країна хоче відправити нафту на Кубу - у мене немає заперечень", - сказав лідер США.

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Водночас журналісти запитали, чи допомагає це диктатору Путіну.

"Нехай відправляють, якщо хочуть. Це не вплине на ситуацію. З Кубою покінчено. У них погане керівництво. І одна поставка нафти нічого не змінить", - відповів він.

Також він сказав, що краще дозволити цю поставку, оскільки людям в Кубі потрібні тепло та електрика.

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Трамп про Кубу

Нагадаємо, наприкінці лютого 2026 року Трамп натякнув на можливість "дружнього" захоплення Куби, не уточнюючи деталей.

У березні після початку операції в Ірані Трамп сказав, що Куба може стати наступною.

Пізніше лідер США заявив, що перед Кубою нібито стоїть вибір між двома сценаріями: погодитися на "дружнє поглинання" або ж зіткнутися з "недружнім" варіантом, водночас він додав, що різниця між ними, за його словами, не є принциповою.

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