США не проти, щоб РФ поставила нафту на Кубу, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти, щоб інші країни, зокрема й Росія, поставили нафту на Кубу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спілкування із журналістами.
Що відомо?
Так, Трампа попросили прокоментувати інформацію ЗМІ про те, що США можуть дозволити російському танкеру доставити нафту на Кубу.
"У нас там є танкер. Якщо хтось хоче доставити нафту - ми не проти, їм потрібно виживати. Я сказав: якщо якась країна хоче відправити нафту на Кубу - у мене немає заперечень", - сказав лідер США.
Водночас журналісти запитали, чи допомагає це диктатору Путіну.
"Нехай відправляють, якщо хочуть. Це не вплине на ситуацію. З Кубою покінчено. У них погане керівництво. І одна поставка нафти нічого не змінить", - відповів він.
Також він сказав, що краще дозволити цю поставку, оскільки людям в Кубі потрібні тепло та електрика.
Трамп про Кубу
- Нагадаємо, наприкінці лютого 2026 року Трамп натякнув на можливість "дружнього" захоплення Куби, не уточнюючи деталей.
- У березні після початку операції в Ірані Трамп сказав, що Куба може стати наступною.
- Пізніше лідер США заявив, що перед Кубою нібито стоїть вибір між двома сценаріями: погодитися на "дружнє поглинання" або ж зіткнутися з "недружнім" варіантом, водночас він додав, що різниця між ними, за його словами, не є принциповою.
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