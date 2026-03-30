США не против, чтобы РФ поставила нефть на Кубу, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против того, чтобы другие страны, в том числе и Россия, поставляли нефть на Кубу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время общения с журналистами.

Що відомо?

Так, Трампа попросили прокомментировать информацию СМИ о том, что США могут разрешить российскому танкеру доставить нефть на Кубу.

"У нас там есть танкер. Если кто-то хочет доставить нефть - мы не против, им нужно выживать. Я сказал: если какая-то страна хочет отправить нефть на Кубу - у меня нет возражений", - сказал лидер США.

В то же время журналисты спросили, помогает ли это диктатору Путину.

"Пусть отправляют, если хотят. Это не повлияет на ситуацию. С Кубой покончено. У них плохое руководство. И одна поставка нефти ничего не изменит", - ответил он.

Также он сказал, что лучше разрешить эту поставку, поскольку людям на Кубе нужны тепло и электричество.

Трамп о Кубе

Напомним, в конце февраля 2026 года Трамп намекнул на возможность "дружественного" захвата Кубы, не уточняя деталей.

В марте после начала операции в Иране Трамп сказал, что Куба может стать следующей.

Позже лидер США заявил, что перед Кубой якобы стоит выбор между двумя сценариями: согласиться на "дружественное поглощение" или же столкнуться с "недружественным" вариантом, при этом он добавил, что разница между ними, по его словам, не является принципиальной.

