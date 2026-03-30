Новости
1 288 13

США не против, чтобы РФ поставила нефть на Кубу, - Трамп

Трамп не против поставок нефти из РФ на Кубу: что известно?

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против того, чтобы другие страны, в том числе и Россия, поставляли нефть на Кубу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время общения с журналистами.

Что известно?

Так, Трампа попросили прокомментировать информацию СМИ о том, что США могут разрешить российскому танкеру доставить нефть на Кубу.

"У нас там есть танкер. Если кто-то хочет доставить нефть - мы не против, им нужно выживать. Я сказал: если какая-то страна хочет отправить нефть на Кубу - у меня нет возражений", - сказал лидер США.

Читайте также: Война в Украине могла бы быть "самой легкой", если бы не личная вражда между Зеленским и Путиным, - Трамп

В то же время журналисты спросили, помогает ли это диктатору Путину.

"Пусть отправляют, если хотят. Это не повлияет на ситуацию. С Кубой покончено. У них плохое руководство. И одна поставка нефти ничего не изменит", - ответил он.

Также он сказал, что лучше разрешить эту поставку, поскольку людям на Кубе нужны тепло и электричество.

Читайте: Я буду иметь честь забрать Кубу, могу сделать с ней все, что захочу, - Трамп

Трамп о Кубе

  • Напомним, в конце февраля 2026 года Трамп намекнул на возможность "дружественного" захвата Кубы, не уточняя деталей.
  • В марте после начала операции в Иране Трамп сказал, что Куба может стать следующей.
  • Позже лидер США заявил, что перед Кубой якобы стоит выбор между двумя сценариями: согласиться на "дружественное поглощение" или же столкнуться с "недружественным" вариантом, при этом он добавил, что разница между ними, по его словам, не является принципиальной.

Читайте также: Операция против Ирана: у Трампа остались только плохие варианты для завершения конфликта, - Reuters

Куба нефть россия Трамп Дональд
ти ото такий смєлий в інтернеті, а подивись на своє коло знайомих. Дебіли на 80 відсотків. Спробуй їх переконати. Не вийде.

А ми тут планету хочемо врятувати )))
показать весь комментарий
30.03.2026 10:06 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2026 10:03 Ответить
"Якщо ти незнаєш, що ти, бл*дь, робиш - твій ворог теж не знає, що ти, бл*дь, робиш"
с. Трамп-Дзи "Мистецтво бути довбо(ОЙ)бом".
показать весь комментарий
30.03.2026 10:04 Ответить
Нууу, я теж не проти, щоб кацапи свою нафту постааляли на Кубу. 😊 Долярів, щоб заплатити пуцину у Куби нема, тому поставки будуть або на бартер за тютюн, чи цукрову тростину, або у борг. Союз власне і збанкрутквав тому, що вливаа ресурси у неплатоспроможні країни.
показать весь комментарий
30.03.2026 10:09 Ответить
Тютюн не канає...викуплено китаєм
Відносини Китаю та Куби у тютюновій сфері - це унікальний приклад того, як китайські інвестиції та технології поєднуються з кубинськими традиціями.
Ось як влаштовано виробництво «кубинського» тютюну за участю Китаю:

1. Спільне підприємство та власність
У 2020 році китайська компанія Hong Kong Huabao International викупила 50% акцій компанії Habanos S.A. (яка володіє всіма брендами кубинських сигар, як-от Cohiba, Montecristo). Тепер половина всього виробництва справжніх кубинських сигар фактично належить китайському капіталу.

2. Виробництво сигар у Китаї
Хоча елітні сигари крутять лише на Кубі, існують фабрики в самому Китаї, де використовують кубинські технології:

Тютюнова фабрика в Хайнані: Острів Хайнань має клімат, дуже схожий на кубинський. Там вирощують тютюн із кубинського насіння та використовують досвід кубинських майстрів для створення сигар під місцевими брендами (наприклад, Great Wall).Спільні бренди: Китайські тютюнові гіганти (China Tobacco) випускають лінійки сигар, де змішують китайський тютюн з імпортованим кубинським листом для отримання «того самого» профілю смаку за нижчою ціною.

3. Кубинське насіння в Китаї
Китай активно експериментує з вирощуванням тютюну сортів Criollo та Corojo (класика Куби). Найбільші плантації зосереджені в провінціях:

Сичуань (особливо район Шифан) - вважається «китайською столицею сигар».Юньнань - тут вирощують тютюн високої якості для сигарет і сигарил.

4. Рідини для вейпів (Хімічне виробництво)
Коли ви бачите напис «Cuba Tobacco» на китайській рідині для електронних сигарет, це синтетичний ароматизатор. Його виробляють на величезних хімічних заводах у Шеньчжені. Кубинського тютюну там немає - це лабораторна імітація запаху сигари та попелу.
Чому Китай це робить?
Китай є найбільшим ринком тютюну у світі. Щоб задовольнити попит на преміум-продукти, вони купують кубинські бренди та намагаються відтворити їхні умови вирощування у себе.
показать весь комментарий
30.03.2026 10:17 Ответить
все для любого друга вальоді... невдозі куба стане найбільшим постачальником танкеронафти у світі...
Кого ж там жарив Дональд на тому острові Епштейна, що такий податливий мокшанам.
