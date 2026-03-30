США не против, чтобы РФ поставила нефть на Кубу, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против того, чтобы другие страны, в том числе и Россия, поставляли нефть на Кубу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время общения с журналистами.
Что известно?
Так, Трампа попросили прокомментировать информацию СМИ о том, что США могут разрешить российскому танкеру доставить нефть на Кубу.
"У нас там есть танкер. Если кто-то хочет доставить нефть - мы не против, им нужно выживать. Я сказал: если какая-то страна хочет отправить нефть на Кубу - у меня нет возражений", - сказал лидер США.
В то же время журналисты спросили, помогает ли это диктатору Путину.
"Пусть отправляют, если хотят. Это не повлияет на ситуацию. С Кубой покончено. У них плохое руководство. И одна поставка нефти ничего не изменит", - ответил он.
Также он сказал, что лучше разрешить эту поставку, поскольку людям на Кубе нужны тепло и электричество.
Трамп о Кубе
- Напомним, в конце февраля 2026 года Трамп намекнул на возможность "дружественного" захвата Кубы, не уточняя деталей.
- В марте после начала операции в Иране Трамп сказал, что Куба может стать следующей.
- Позже лидер США заявил, что перед Кубой якобы стоит выбор между двумя сценариями: согласиться на "дружественное поглощение" или же столкнуться с "недружественным" вариантом, при этом он добавил, что разница между ними, по его словам, не является принципиальной.
А ми тут планету хочемо врятувати )))
с. Трамп-Дзи "Мистецтво бути довбо(ОЙ)бом".
Відносини Китаю та Куби у тютюновій сфері - це унікальний приклад того, як китайські інвестиції та технології поєднуються з кубинськими традиціями.
Ось як влаштовано виробництво «кубинського» тютюну за участю Китаю:
1. Спільне підприємство та власність
У 2020 році китайська компанія Hong Kong Huabao International викупила 50% акцій компанії Habanos S.A. (яка володіє всіма брендами кубинських сигар, як-от Cohiba, Montecristo). Тепер половина всього виробництва справжніх кубинських сигар фактично належить китайському капіталу.
2. Виробництво сигар у Китаї
Хоча елітні сигари крутять лише на Кубі, існують фабрики в самому Китаї, де використовують кубинські технології:
Тютюнова фабрика в Хайнані: Острів Хайнань має клімат, дуже схожий на кубинський. Там вирощують тютюн із кубинського насіння та використовують досвід кубинських майстрів для створення сигар під місцевими брендами (наприклад, Great Wall).Спільні бренди: Китайські тютюнові гіганти (China Tobacco) випускають лінійки сигар, де змішують китайський тютюн з імпортованим кубинським листом для отримання «того самого» профілю смаку за нижчою ціною.
3. Кубинське насіння в Китаї
Китай активно експериментує з вирощуванням тютюну сортів Criollo та Corojo (класика Куби). Найбільші плантації зосереджені в провінціях:
Сичуань (особливо район Шифан) - вважається «китайською столицею сигар».Юньнань - тут вирощують тютюн високої якості для сигарет і сигарил.
4. Рідини для вейпів (Хімічне виробництво)
Коли ви бачите напис «Cuba Tobacco» на китайській рідині для електронних сигарет, це синтетичний ароматизатор. Його виробляють на величезних хімічних заводах у Шеньчжені. Кубинського тютюну там немає - це лабораторна імітація запаху сигари та попелу.
Чому Китай це робить?
Китай є найбільшим ринком тютюну у світі. Щоб задовольнити попит на преміум-продукти, вони купують кубинські бренди та намагаються відтворити їхні умови вирощування у себе.