Война в Украине могла бы быть "самой легкой", если бы не личная вражда между Зеленским и Путиным, - Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал войну России против Украины, заявив о больших потерях и сложности её завершения из-за политических факторов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Трампа во время открытого заседания Кабинета министров в Белом доме.

Президент США заявил, что за время своей политической карьеры якобы участвовал в урегулировании восьми войн и считал, что война в Украине станет девятым и самым простым конфликтом для разрешения. В то же время, по его словам, ситуация оказалась значительно сложнее из-за "психологического фактора".

Трамп отметил, что завершение войны России против Украины могло бы стать самым легким по сравнению с другими конфликтами, однако процессу серьезно мешает глубокая личная вражда между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Заявления о потерях

Трамп озвучил данные о масштабных потерях сторон в войне, которые существенно превышают официальные оценки, не уточнив источник информации.

"На прошлой неделе погибли 28 тысяч солдат, неделей ранее - 32 тысячи. Думаю, мы это уладим, но это ужасно. Это ужасная вещь. Худшее со времен Второй мировой", - заявил он.

При этом он не уточнил, идет ли речь о суммарных потерях сторон или о потерях конкретной армии.

Политик подчеркнул, что война в Украине является одним из самых трагических конфликтов современности.

"Это ужасная вещь. Худшее со времен Второй мировой. Ненависть - это плохо, когда пытаешься урегулировать войну", - добавил он.

Услуга Европе

Также Трамп заявил, что его усилия по завершению войны являются "услугой Европе и жизни", поскольку Соединенные Штаты, по его мнению, менее непосредственно вовлечены из-за географической удаленности.

Он подчеркнул, что последствия войны гораздо сильнее ощущаются именно на европейском континенте.

Топ комментарии
От ДЛБЙБ! Путін почав агресію проти України, в 2014 році... До чого тут Зеленський?
28.03.2026 10:10 Ответить
Коротше, вали на *** у відставку - ти профнепригодний, недієздатний і не виконав свою передвиборчу обіцянку.
28.03.2026 10:06 Ответить
він вже примирив Ізраїль та Іран
28.03.2026 10:09 Ответить
28.03.2026 10:06 Ответить
ну, тепер все зрозуміло!
сша не воює з кацапією, тому що доні любить владіміра.
28.03.2026 10:09 Ответить
28.03.2026 10:09 Ответить
Хто б міг подумати, що «Гарячі голови 2» то була документальна про нинішнього президента.
28.03.2026 10:41 Ответить
Прутін-******, вдерся в Україну з 2014 року, до чужої кварти, щоб усіх убити ґвалтувати та руйнувати, які і всю Україну!!!
Про що Трамп меле своїм ротом, як ХРИСТИЯНИН ??? Папа Римський дивується той галіматні, яку несе Трамп і йому піддакують особи з його оточення, заради посад !!
28.03.2026 10:10 Ответить
28.03.2026 10:10 Ответить
ну да, и 95 квартал тогда еще для "братьев" концерты давали...
28.03.2026 10:15 Ответить
Е,ні. Йому так прошили вбогий мозок кацапські лобісти. В добавок до того що він деменційний. Йому зараз скажи хто такий Порошенко -він і не згадає.
28.03.2026 10:34 Ответить
А ти грошей ***** ще раз запропонуй. Ти ж так все хотів зупинити? Ще раз на аляску запроси, червоний килим постели, у лімузині покатай. Може десь після двохсотої спроби і вийде.
28.03.2026 10:13 Ответить
Коли їм займуться професійні лікарі ?🤷
28.03.2026 10:13 Ответить
Особиста ненависть Зеленського до Путіна ? Та він до 24 лютого 2022року все робив щоб Україна була знищена хлом ! І після вторгнення вся його діяльність це саботаж і мародерство на крові наших громадян .
28.03.2026 10:14 Ответить
******* дибіл.
28.03.2026 10:15 Ответить
Дурачок.
28.03.2026 10:15 Ответить
Трамп - Вроджений дебіл і моральний виродок.
28.03.2026 10:15 Ответить
А тут еще старческий маразм догоняет
28.03.2026 11:02 Ответить
Пиз...ти - не мішки ворочати. Покажи як треба було на прикладі Ірану.
28.03.2026 10:16 Ответить
трамп специально, возможно с подачи кремлевских террористов, выдает такой нарратив... Типа в войне виноват Зеленский. Возможно, это такая форма давления на Зеленского
28.03.2026 10:17 Ответить
Казковий довбороб.
28.03.2026 10:18 Ответить
Ніби, якщо сьогодні не стане Зе, то Україна підпише капітуляцію... Ага, розбіглись...
Тупий рудий педофіл, "консерва" КГБшна - відомо, що в СРСР в 1987-му він приїхав за запрошенням Уряду СРСР, а кураторство вів КДБ (до того ним опіклувався КДБ Чехословачнини, коли його перша дружина привезла рудого в Прагу). Рудий мав побудувати 2 готелі в районі Червоної площі, але кремлівські не дали дозволу на перехід землі під ними у власність рудого, тому угода не відбулась.
Але по поверненні додому, рудий почав критикувати власний уряд, наполягаючи, що Штати мають вийти зі всіх оборонних союзів - вже тоді йому в Кремлі щось наобіцяли.
Відомо про мінімум ДВА випадки, коли кацапи спасали цю тварину від банкрутства: перший раз викупили один з його особняків за 92.000 млн. доларів, через підставку особу, одного банкіра, а другий - вклали 400 млн. доларів в Трамп-тауер, який мав бути оголошений банкротом.
І це не кажучи про слухи за пізніший компромат з повіями на конкурсі Міс Всесвіт та плівки Епштейна, який, по слухам, теж фінансувався Кремлем для збору компромату проти політиків Заходу. От такий от "союзничок" в України...
28.03.2026 10:18 Ответить
У Дональда цікава логіка: саме кращі друзі, душа в душу починають вбивати один-одного? Ні, ніякої ненависті між ними і бути не може.
28.03.2026 10:20 Ответить
Особиста ворожнеча- то на публіку і у них відносини на рівні хазяїн -слуга.
28.03.2026 10:21 Ответить
Цей чорт - найганебніша сторінка в історії США
28.03.2026 10:23 Ответить
широкомасштабної війни могло взагалі не бути, якби у 2019 президентом воюючої з москалотою України не став світоглядний ватник, пропагандон наративів рускава міра, аморальний лукавий покидьок, для якого незалежна проєвропейська демократична Україна такий саме нонсенс, як і для *****. Довбню Трампу невтямки, що між агентом та його куратором не може бути "ворожнечі" в принципі.
28.03.2026 10:24 Ответить
То може віддати Зеленського путіну? Ми й так нічого не втрачаємо.
28.03.2026 10:25 Ответить
Донні! Якби довбойоби думали головами у свій час, то не факт що вона б узагалі була би.
28.03.2026 10:26 Ответить
І знову - не війна росіі проти України, а війна в Україні.
28.03.2026 10:26 Ответить
люди так звикли до фейкових наративів, що вже перестають помічати їх, чи просто не реагують
28.03.2026 10:41 Ответить
Убогий, дибільний п*дарас!
У мене всьо...
28.03.2026 10:28 Ответить
Смердюча шлюха *****, агент кацапів ще з 1987 року.
28.03.2026 10:31 Ответить
А цей рудий вилупок взагалі пам'ятає,що був такий президент України Порошенко. А може ще й буде. Рудий вилупок з ним ще зустрічався. Обговорювали агресію кацапстана проти України з 2014 року...Ні? Не пам'ятає? Ну добре.
28.03.2026 10:32 Ответить
А раніше була ненависть Порошенко. А ще раніше Турчинова. От тільки путін завжди любив та бажав миру та добра Україні
28.03.2026 10:32 Ответить
Гроші засліпили розум дідові.
28.03.2026 10:33 Ответить
Шо шо заслипили? Розум? Як можно засліпити те чого нема та ніколи не було?
28.03.2026 10:35 Ответить
І ні слова по путіна який його на *ую крутить) от боягуз
28.03.2026 10:36 Ответить
Знову цей чорт фігню несе ніяк не дійде, що є печерний рашиський шовінізм який хоче відновити імперію зла ,при чому тут Зеленський ? є світовий терорист путін до речі твій друг ,який заправляє світовим злом,з твоїм приходом у владу рашиський варвар відчув свою безкарність.
28.03.2026 10:38 Ответить
дякуючі зеленському🤡 , трамп думає шо українці тупі остаточно ...підміняючі реальність , тому Україна ,знає ,шо більшей ненависті як до Петра Порошенко, у ху* ла нема ні до кого,і ні до якого зеленського та .і...
28.03.2026 10:38 Ответить
Господи, прибери це дурне!
28.03.2026 10:42 Ответить
Pdfile старий, про свою війну говори краще.
28.03.2026 10:42 Ответить
Війни з Іраном би не було.якби не особиста ненависть американо -ізраїльських агресорів, до аятола Хаменеї.Ціни на нафту б не зростали, якби не його ненависть до Ірану...
28.03.2026 10:42 Ответить
Та они два сапога пара.
28.03.2026 10:43 Ответить
***** розводить трампона як лоха. А лох вірить ***** тому, що то його кумир. 25 років ***** розводить кацапів, а вони ще його й обожнюють.
28.03.2026 10:44 Ответить
Воно вже в сотий раз повторює про "особисту ненависть". Повний кретин, нехай приїде і спитає у кожного українця, та ні, навіть у звичайного американця, що може будь-яка нормальна людина відчувати до нападника, вбивці, загарбника.
28.03.2026 10:53 Ответить
Можливо Трамп і правий, ми не знаємо, що найвеличніший наобіцяв патрушеву в Омані, і хто кого кинув, а тепер 2 дебіла, знищують 2 народи, які повелися на всяку, вибачте мені на всяку фігню та велич.
28.03.2026 10:59 Ответить
Коли б не особиста ворожнеча між т Сталін і т. Гітлер, між т. Гітлер і Черчілем, між т. Мао і Чай Кайші,....
28.03.2026 11:02 Ответить
Педофіл педофілу глаз не виклює...
28.03.2026 11:02 Ответить
То розколдуй путлєра - нє?
28.03.2026 11:05 Ответить
 
 