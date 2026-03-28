Война в Украине могла бы быть "самой легкой", если бы не личная вражда между Зеленским и Путиным, - Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал войну России против Украины, заявив о больших потерях и сложности её завершения из-за политических факторов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Трампа во время открытого заседания Кабинета министров в Белом доме.

Президент США заявил, что за время своей политической карьеры якобы участвовал в урегулировании восьми войн и считал, что война в Украине станет девятым и самым простым конфликтом для разрешения. В то же время, по его словам, ситуация оказалась значительно сложнее из-за "психологического фактора".

Трамп отметил, что завершение войны России против Украины могло бы стать самым легким по сравнению с другими конфликтами, однако процессу серьезно мешает глубокая личная вражда между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Заявления о потерях

Трамп озвучил данные о масштабных потерях сторон в войне, которые существенно превышают официальные оценки, не уточнив источник информации.

"На прошлой неделе погибли 28 тысяч солдат, неделей ранее - 32 тысячи. Думаю, мы это уладим, но это ужасно. Это ужасная вещь. Худшее со времен Второй мировой", - заявил он.

При этом он не уточнил, идет ли речь о суммарных потерях сторон или о потерях конкретной армии.

Политик подчеркнул, что война в Украине является одним из самых трагических конфликтов современности.

"Это ужасная вещь. Худшее со времен Второй мировой. Ненависть - это плохо, когда пытаешься урегулировать войну", - добавил он.

Услуга Европе

Также Трамп заявил, что его усилия по завершению войны являются "услугой Европе и жизни", поскольку Соединенные Штаты, по его мнению, менее непосредственно вовлечены из-за географической удаленности.

Он подчеркнул, что последствия войны гораздо сильнее ощущаются именно на европейском континенте.

