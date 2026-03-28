Война в Украине могла бы быть "самой легкой", если бы не личная вражда между Зеленским и Путиным, - Трамп
Президент США Дональд Трамп прокомментировал войну России против Украины, заявив о больших потерях и сложности её завершения из-за политических факторов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Трампа во время открытого заседания Кабинета министров в Белом доме.
Президент США заявил, что за время своей политической карьеры якобы участвовал в урегулировании восьми войн и считал, что война в Украине станет девятым и самым простым конфликтом для разрешения. В то же время, по его словам, ситуация оказалась значительно сложнее из-за "психологического фактора".
Трамп отметил, что завершение войны России против Украины могло бы стать самым легким по сравнению с другими конфликтами, однако процессу серьезно мешает глубокая личная вражда между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Заявления о потерях
Трамп озвучил данные о масштабных потерях сторон в войне, которые существенно превышают официальные оценки, не уточнив источник информации.
"На прошлой неделе погибли 28 тысяч солдат, неделей ранее - 32 тысячи. Думаю, мы это уладим, но это ужасно. Это ужасная вещь. Худшее со времен Второй мировой", - заявил он.
При этом он не уточнил, идет ли речь о суммарных потерях сторон или о потерях конкретной армии.
Политик подчеркнул, что война в Украине является одним из самых трагических конфликтов современности.
"Это ужасная вещь. Худшее со времен Второй мировой. Ненависть - это плохо, когда пытаешься урегулировать войну", - добавил он.
Услуга Европе
Также Трамп заявил, что его усилия по завершению войны являются "услугой Европе и жизни", поскольку Соединенные Штаты, по его мнению, менее непосредственно вовлечены из-за географической удаленности.
Он подчеркнул, что последствия войны гораздо сильнее ощущаются именно на европейском континенте.
сша не воює з кацапією, тому що доні любить владіміра.
Про що Трамп меле своїм ротом, як ХРИСТИЯНИН ??? Папа Римський дивується той галіматні, яку несе Трамп і йому піддакують особи з його оточення, заради посад !!
Тупий рудий педофіл, "консерва" КГБшна - відомо, що в СРСР в 1987-му він приїхав за запрошенням Уряду СРСР, а кураторство вів КДБ (до того ним опіклувався КДБ Чехословачнини, коли його перша дружина привезла рудого в Прагу). Рудий мав побудувати 2 готелі в районі Червоної площі, але кремлівські не дали дозволу на перехід землі під ними у власність рудого, тому угода не відбулась.
Але по поверненні додому, рудий почав критикувати власний уряд, наполягаючи, що Штати мають вийти зі всіх оборонних союзів - вже тоді йому в Кремлі щось наобіцяли.
Відомо про мінімум ДВА випадки, коли кацапи спасали цю тварину від банкрутства: перший раз викупили один з його особняків за 92.000 млн. доларів, через підставку особу, одного банкіра, а другий - вклали 400 млн. доларів в Трамп-тауер, який мав бути оголошений банкротом.
І це не кажучи про слухи за пізніший компромат з повіями на конкурсі Міс Всесвіт та плівки Епштейна, який, по слухам, теж фінансувався Кремлем для збору компромату проти політиків Заходу. От такий от "союзничок" в України...
У мене всьо...
Коли б не особиста ворожнеча між т Сталін і т. Гітлер, між т. Гітлер і Черчілем, між т. Мао і Чай Кайші,....