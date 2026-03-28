Війна в Україні могла бути "найлегшою", якби не особиста ворожнеча між Зеленським і Путіним, - Трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував війну Росії проти України, заявивши про великі втрати та складність її завершення через політичні фактори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Трампа під час відкритого засідання Кабінету міністрів у Білому домі.

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Президент США заявив, що за час своєї політичної кар’єри нібито брав участь у врегулюванні восьми воєн і вважав, що війна в Україні стане дев’ятим і найпростішим конфліктом для розв’язання. Водночас за його словами, ситуація виявилася значно складнішою через "психологічний фактор".

Трамп зазначив, що завершення війни Росії проти України мало стали найлегшим порівняно з іншими конфліктами, проте процесу серйозно заважає глибока особиста ворожнеча між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Заяви про втрати

Трамп озвучив дані про масштабні втрати сторін у війні, які суттєво перевищують офіційні оцінки, не уточнивши джерело інформації.

"Минулого тижня загинули 28 тисяч солдатів, тижнем раніше - 32 тисячі. Думаю, ми це владнаємо, але це жахливо. Це жахлива річ. Найгірше з часів Другої світової", - заявив він.

При цьому він не уточнив, чи йдеться про сумарні втрати сторін, чи про втрати конкретної армії.

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Політик наголосив, що війна в Україні є одним із найтрагічніших конфліктів сучасності.

"Це жахлива річ. Найгірше з часів Другої світової. Ненависть - це погано, коли намагаєшся врегулювати війну", - додав він.

Послуга Європі

Також Трамп заявив, що його зусилля щодо завершення війни є "послугою Європі та життю", оскільки Сполучені Штати, на його думку, менш безпосередньо залучені через географічну віддаленість.

Він підкреслив, що наслідки війни значно сильніше відчуваються саме на європейському континенті.

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