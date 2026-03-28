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Новини Агресія Росії проти України
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Суперечка на G7: Рубіо і Каллас посперечалися через війну в Україні, - Axios

Рубіо та Каллас посперечалися на G7 через підхід до війни в Україні

Між держсекретарем США Марко Рубіо та главою дипломатії ЄС Каєю Каллас виникла напружена дискусія щодо політики стосовно Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios із посиланням на джерела.

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За даними видання, конфлікт стався під час обговорення війни в Україні. Каллас розкритикувала США за недостатньо жорстку політику щодо Росії.

"Минув рік, а Росія так і не зрушила з місця… Коли ж ваше терпіння закінчиться?", – звернулася вона до Рубіо.

У відповідь держсекретар США різко відреагував і підвищив голос.

"Ми робимо все можливе, щоб покласти край війні. Якщо ви вважаєте, що можете зробити це краще – продовжуйте. Ми відійдемо", – заявив Рубіо.

За словами джерел, він також наголосив, що США ведуть переговори з обома сторонами, але водночас продовжують підтримувати Україну озброєнням, розвідданими та іншою допомогою.

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Після напруженої дискусії кілька європейських міністрів висловили бажання, щоб США й надалі відігравали ключову роль у дипломатичних зусиллях між Україною та Росією. Наприкінці зустрічі Рубіо та Каллас коротко поспілкувалися, намагаючись знизити напруження.

Офіційно в Держдепі США назвали інцидент "відвертим обміном думками", наголосивши, що саме для цього і потрібна дипломатія.

Сам Рубіо публічно заперечив конфлікт: "Ніхто там не кричить, не підвищує голос і не говорить нічого негативного".

Що передувало?

Державний секретар США Марко Рубіо на зустрічі з главами МЗС держав "Великої сімки" у Франції публічно обмінялись гострими зауваженнями стосовно воєн в Україні та Ірані.

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Автор: 

росія (70750) США (26898) Каллас Кая (532) Рубіо Марко (455)
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Топ коментарі
+31
у рубіо істерика)
допомагає чи продає зброю? *** трампуші автоматично стаєш пздблом
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28.03.2026 08:24 Відповісти
+19
Так трамп хизується тим, що саме продає нам зброю і не витрачає жодного долара нам на допомогу озброєнням.
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28.03.2026 08:45 Відповісти
+16
Рубіо-фуфел. Каллас-красава. Нехай трампісти хоча б знають що їхні брудні танці з кацапами нікому не цікаві окрім них самих.
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28.03.2026 08:49 Відповісти

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