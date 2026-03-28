Спор на G7: Рубио и Каллас поспорили из-за войны в Украине, - Axios
Между госсекретарем США Марко Рубио и главой дипломатического ведомства ЕС Каей Каллас разгорелась напряженная дискуссия по поводу политики в отношении России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, конфликт произошел во время обсуждения войны в Украине. Каллас раскритиковала США за недостаточно жесткую политику в отношении России.
"Прошел год, а Россия так и не сдвинулась с места… Когда же ваше терпение закончится?", - обратилась она к Рубио.
В ответ госсекретарь США резко отреагировал и повысил голос.
"Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы считаете, что можете сделать это лучше – продолжайте. Мы уйдем", – заявил Рубио.
По словам источников, он также подчеркнул, что США ведут переговоры с обеими сторонами, но в то же время продолжают поддерживать Украину вооружением, разведданными и другой помощью.
После напряженной дискуссии несколько европейских министров выразили желание, чтобы США и в дальнейшем играли ключевую роль в дипломатических усилиях между Украиной и Россией. В конце встречи Рубио и Каллас коротко пообщались, пытаясь снизить напряжение.
Официально в Госдепе США назвали инцидент "откровенным обменом мнениями", подчеркнув, что именно для этого и нужна дипломатия.
Сам Рубио публично опроверг конфликт: "Никто там не кричит, не повышает голос и не говорит ничего негативного".
Что предшествовало?
Государственный секретарь США Марко Рубио на встрече с главами МИД стран "Большой семерки" во Франции публично обменялись резкими замечаниями по поводу войн в Украине и Иране.
допомагає чи продає зброю? *** трампуші автоматично стаєш пздблом
Новими гегемонами можуть стати ЕС або Китай. Поки в Китая шанс кратно більші бо ЕС ФІЦО з Орбаном не можуть нічого зробити
Македонський був бі - мав кучу жінок одну офіційну і тд, Цезар взагалі строго гетеро із коханками про яких знав весь Рим, а спартанці взагалі зобовязували кожного мати потомство
Видно США дуже вигідно втрачати по трілійону за день на ринках. Доречі уже уже 7 день такий за рік. З часу коли трамп при владі - більше року ринки просіли хоча мали вирости на 10-12% в середньому - це напевно теж дуже вигідно
І примушує Україну погоджуватися на всі забаганки росії.