Спор на G7: Рубио и Каллас поспорили из-за войны в Украине, - Axios

Между госсекретарем США Марко Рубио и главой дипломатического ведомства ЕС Каей Каллас разгорелась напряженная дискуссия по поводу политики в отношении России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, конфликт произошел во время обсуждения войны в Украине. Каллас раскритиковала США за недостаточно жесткую политику в отношении России.

"Прошел год, а Россия так и не сдвинулась с места… Когда же ваше терпение закончится?", - обратилась она к Рубио.

В ответ госсекретарь США резко отреагировал и повысил голос.

"Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы считаете, что можете сделать это лучше – продолжайте. Мы уйдем", – заявил Рубио.

По словам источников, он также подчеркнул, что США ведут переговоры с обеими сторонами, но в то же время продолжают поддерживать Украину вооружением, разведданными и другой помощью.

После напряженной дискуссии несколько европейских министров выразили желание, чтобы США и в дальнейшем играли ключевую роль в дипломатических усилиях между Украиной и Россией. В конце встречи Рубио и Каллас коротко пообщались, пытаясь снизить напряжение.

Официально в Госдепе США назвали инцидент "откровенным обменом мнениями", подчеркнув, что именно для этого и нужна дипломатия.

Сам Рубио публично опроверг конфликт: "Никто там не кричит, не повышает голос и не говорит ничего негативного".

Что предшествовало?

Государственный секретарь США Марко Рубио на встрече с главами МИД стран "Большой семерки" во Франции публично обменялись резкими замечаниями по поводу войн в Украине и Иране.

