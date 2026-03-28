Спор на G7: Рубио и Каллас поспорили из-за войны в Украине, - Axios

Между госсекретарем США Марко Рубио и главой дипломатического ведомства ЕС Каей Каллас разгорелась напряженная дискуссия по поводу политики в отношении России.

По данным издания, конфликт произошел во время обсуждения войны в Украине. Каллас раскритиковала США за недостаточно жесткую политику в отношении России.

"Прошел год, а Россия так и не сдвинулась с места… Когда же ваше терпение закончится?", - обратилась она к Рубио.

В ответ госсекретарь США резко отреагировал и повысил голос.

"Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы считаете, что можете сделать это лучше – продолжайте. Мы уйдем", – заявил Рубио.

По словам источников, он также подчеркнул, что США ведут переговоры с обеими сторонами, но в то же время продолжают поддерживать Украину вооружением, разведданными и другой помощью.

После напряженной дискуссии несколько европейских министров выразили желание, чтобы США и в дальнейшем играли ключевую роль в дипломатических усилиях между Украиной и Россией. В конце встречи Рубио и Каллас коротко пообщались, пытаясь снизить напряжение.

Официально в Госдепе США назвали инцидент "откровенным обменом мнениями", подчеркнув, что именно для этого и нужна дипломатия.

Сам Рубио публично опроверг конфликт: "Никто там не кричит, не повышает голос и не говорит ничего негативного".

Что предшествовало?

Государственный секретарь США Марко Рубио на встрече с главами МИД стран "Большой семерки" во Франции публично обменялись резкими замечаниями по поводу войн в Украине и Иране.

у рубіо істерика)
допомагає чи продає зброю? *** трампуші автоматично стаєш пздблом
28.03.2026 08:24 Ответить
Рубіо-фуфел. Каллас-красава. Нехай трампісти хоча б знають що їхні брудні танці з кацапами нікому не цікаві окрім них самих.
28.03.2026 08:49 Ответить
Європкв без США нікуди, як завжди .
28.03.2026 08:30 Ответить
у рубіо істерика)
допомагає чи продає зброю? *** трампуші автоматично стаєш пздблом
28.03.2026 08:24
28.03.2026 08:24 Ответить
Так трамп хизується тим, що саме продає нам зброю і не витрачає жодного долара нам на допомогу озброєнням.
28.03.2026 08:45
28.03.2026 08:45 Ответить
про що і мова
28.03.2026 08:48 Ответить
Ну так. Це власне істерика. А істерика виникає через внутрішній дискомфорт. Це часто конфлікт між совістю і розрахунком. Рубіо дуже некомфортно відкрито брехати, лижучи дупу начальству, яке злетіло з котушок на старості і молитися у церкві.
28.03.2026 09:17
28.03.2026 09:17 Ответить
Сперечались - в них шо кулаків немає
28.03.2026 08:27
28.03.2026 08:27 Ответить
Європкв без США нікуди, як завжди .
28.03.2026 08:30
28.03.2026 08:30 Ответить
США ВСЕ - як наддержава воно закінчилось. Питання краха долара теж питання часу.
28.03.2026 08:34

Новими гегемонами можуть стати ЕС або Китай. Поки в Китая шанс кратно більші бо ЕС ФІЦО з Орбаном не можуть нічого зробити
28.03.2026 08:34
28.03.2026 08:34 Ответить
Duyt Ronk , ruski , idi ***** !
28.03.2026 08:51 Ответить
да русскіє не геи, а 32раси. не по любов, їх силою беруть всі, кому не ліньки
28.03.2026 08:58
28.03.2026 08:58 Ответить
македонському з цезарем розкажеш, коли зустрінешся)
і спартанцям теж
28.03.2026 08:56 Ответить
македонський цезар і спартанці не були геями)
28.03.2026 09:07

Македонський був бі - мав кучу жінок одну офіційну і тд, Цезар взагалі строго гетеро із коханками про яких знав весь Рим, а спартанці взагалі зобовязували кожного мати потомство
28.03.2026 09:07
28.03.2026 09:07 Ответить
читай джерела, балаболка
28.03.2026 09:08 Ответить
як же містечковим нацикам на мінімалках хочеться підігнати картину світу під свої 2.20. у них не було з цим проблем. бісексуальність була майже нормою
28.03.2026 09:10
28.03.2026 09:10 Ответить
зроби послугу, не відповідай на мої коменти. я твою блювотну натуру антисеміта та наці, давно викупив по каментах, але не чіпав, щоб не воняло. але, ти до мене полізло коментувати. звільни мене від своєї обмеженості.
закінчив с тобою
28.03.2026 09:15
закінчив с тобою
28.03.2026 09:15 Ответить
Мрій і далі і жри шашлики криваві від зепід@р@...а Штати роблять те що їм вигідно....чи ти думаєш вони будуть робити все для дебілів?
28.03.2026 09:00
28.03.2026 09:00 Ответить
При чому тут шашлики, влада Зе, і ще щось?
28.03.2026 09:09

Видно США дуже вигідно втрачати по трілійону за день на ринках. Доречі уже уже 7 день такий за рік. З часу коли трамп при владі - більше року ринки просіли хоча мали вирости на 10-12% в середньому - це напевно теж дуже вигідно
28.03.2026 09:09
28.03.2026 09:09 Ответить
О чём это вы? Может ещё про "брацкие нароты" споёте?
28.03.2026 08:51
28.03.2026 08:51 Ответить
Встречный вопрос европе, а что вы делаете чтоб прекратить эту чертову войну? То кроме как высказываний а войюте до 2030, или второго пришествия минимум, от вас нихера нету и подкидывания денег зеленому чтоб тянули лямку в том же режиме годами при этом отправляя двушечки в москву
28.03.2026 08:47
28.03.2026 08:47 Ответить
Нагадую, Європа дає гроші США на всю зброю для України.
28.03.2026 08:56
28.03.2026 08:56 Ответить
А ми гроби кожен день на колінах зустрічаємо...тітка ти дурна як сосна.....
28.03.2026 09:02
28.03.2026 09:02 Ответить
Не буде давати гроші Європа, росія захопить Україну і не буде війни, тимчасово. А потім рашка захопивши Україну частину українців знищить, а інших мобілізує у своє військо для подальших наступів. От тоді ти взнаєш насправді що таке гроби. Ти тупий як сибірський валянок. Я нікого ніколи не ображаю, але зараз образа перша була з твого боку.
28.03.2026 09:29
28.03.2026 09:29 Ответить
Як не роблять, а залізний дикобраз?
28.03.2026 08:56
28.03.2026 08:56 Ответить
Европа платит деньги США чтобы те передавали оружие Украине. А США оказывается проплаченое(!!!) оружие хочет использовать на свои нужды в Иране. Но конечно если для вас "...делать чтобы прекратить эту чертову войну " это целовать жопу *****-то это другой вопрос.
28.03.2026 08:56
28.03.2026 08:56 Ответить
Заради справедливості. З тих пір як США перестали давати гроші, Європа теж їх ще не давала. Цей кредит на 90 млрд., який Урсула не хоче давати, мав стати першим внеском без Америки.
28.03.2026 09:04
28.03.2026 09:04 Ответить
Урсула не хоче давати? Невже? А навіщо маніпулювати?
28.03.2026 09:07
28.03.2026 09:07 Ответить
Заради Бога, ви дійсно думаєте що Орбан який навіть не бере участі в цьому кредиті, може перешкодити? Які ж ви наївні.
28.03.2026 09:15
28.03.2026 09:15 Ответить
Рубіо-фуфел. Каллас-красава. Нехай трампісти хоча б знають що їхні брудні танці з кацапами нікому не цікаві окрім них самих.
28.03.2026 08:49
28.03.2026 08:49 Ответить
Рубіо був нормальний політик допоки не ввійшов в команду Трампа ,а там інкаше не може бути "скачи враже як пан каже" інакше вижене.
28.03.2026 08:53
28.03.2026 08:53 Ответить
Але ж це США. "Потужна двохсотлітня демократія". "Система стримувань та противаг", матір їх за ногу. А виявляється, безпринципність, корупція,пристосованство та брехня такі самі як і в Україні грубо кажучи. То про що взагалі мова?
28.03.2026 09:03
28.03.2026 09:03 Ответить
США це завжди була демократія, але зараз все перегорнув з ніг на голову рудий упирок.
28.03.2026 09:14
28.03.2026 09:14 Ответить
Рубіо правильно сказав, якщо можете краще, то зробіть, а не висловлюйте крайню озабеченість, а насправді свою повну імпотентнтність.
28.03.2026 08:58
28.03.2026 08:58 Ответить
У всякому разі європейці, особливо країни Балтії не підігрують росії, як це зараз робить адміністрація США. Не кажучі про те, що Європа фінансує зброю, яку США надає нам.
28.03.2026 09:02
28.03.2026 09:02 Ответить
А, скажіть, чому Європа нас так підтримує, особливо країни Балтії, в, і чого вони бояться? Верніше, чому так підтримують війну і Україні.
28.03.2026 09:18
28.03.2026 09:18 Ответить
Вони не війну підтримують, а Україну, яка захищається. Бачу ви проти того, щоб Україна захищалася від росії, нехай на вашу думку росія захопить Україну і все буде добре, не буде ніякої війни.
28.03.2026 09:23
28.03.2026 09:23 Ответить
Я сам 4 роки в ЗСУ, і вибачте, я вважаю, що США зараз більше робить для миру в Україні ніж Європа.
28.03.2026 09:26
28.03.2026 09:26 Ответить
А США вже зробили "краще". Запросили чотирьох кацапських депутатів-нацистів з госдури в гості. Потужно.💪
28.03.2026 09:05
28.03.2026 09:05 Ответить
Дякуємо пані Каллас. Естонія маленька держава за розміром, але величезна за силою духа.
28.03.2026 08:58
28.03.2026 08:58 Ответить
Про "дитячу травму" це наратив огидних російських пропагандистів.
28.03.2026 09:05
28.03.2026 09:05 Ответить
Адепт секти "сойдьомся пасєрєдінє"?
28.03.2026 09:06
28.03.2026 09:06 Ответить
Так "чудово все робить" Трамп, особливо коли постійно наголошує, що "путін хочєт міра".
І примушує Україну погоджуватися на всі забаганки росії.
28.03.2026 09:08
 
 