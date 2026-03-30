Трамп планирует встретиться с Лукашенко на Совете мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с белорусским диктатором Александром Лукашенко в рамках заседания Совета мира.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"На прошлой неделе мой посланник в Беларуси Джон Коул, после переговоров с уважаемым президентом Александром Лукашенко, добился освобождения еще 250 политических заключенных!

Это означает, что общее количество заключенных, которых президент Лукашенко любезно освободил с мая прошлого года, значительно превышает 500. Я хотел бы выразить президенту свою искреннюю благодарность за это и с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира!" — отметил лидер США.

Читайте: Лукашенко могут пригласить на личную встречу с Трампом, - спецпосланник Коул

Результаты визита посланника Трампа в Беларусь

  • Отметим, что после встречи с Лукашенко Коул объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.
  • После встречи с Коулом самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко также освободил группу политзаключенных — часть из них доставят в Литву.

Читайте также: США не против, чтобы РФ поставляла нефть на Кубу, - Трамп

Топ комментарии
+7
Остался один вопрос- кто из них и кого будет целовать в дупу?
30.03.2026 10:42 Ответить
+3
Дурко думає, що може відірвати колхозніка від пуцина. 😁 Те ж саме він хоче зробити і з самим суциним, відірвавши того від Китаю. До Дурка ніяк не дійде, що це три голови одного організму.
30.03.2026 10:42 Ответить
+2
мудак мудака бачить здалека.
30.03.2026 10:46 Ответить
Ви бачили, як коти взаємно вилизуються?
30.03.2026 10:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=en5Tmr7Kk3M
30.03.2026 10:49 Ответить
Невже поза 69?
30.03.2026 10:50 Ответить
У бульбофюрера вуса, а трампон казав шо любить щоб з лоскотом
30.03.2026 10:49 Ответить
дурак дурака завжди зрозуміє
30.03.2026 10:43 Ответить
подяка за те що у лукашні є політичні в'язні

сюр і дічь
30.03.2026 10:44 Ответить
А що, важко нових понасаджувати для рижого придурка?
30.03.2026 10:53 Ответить
Братство е@анутых
30.03.2026 10:49 Ответить
А Трумп не хоче запитати у бульбопюрера, нахіба той "люб'язно ув'язнив" тих 250 політичних в'язнів?
30.03.2026 10:51 Ответить
Всі тут поносять Трампа, але ніхто не згадує, що Україна підтримує дипломатичні відносини з бульбостаном...
30.03.2026 10:53 Ответить
Так бульбофюрер обіцяв лише на тракторі в Україну заїжджати.
30.03.2026 10:56 Ответить
через яку країну іде обмін полоненими ?
30.03.2026 11:49 Ответить
Навіщо ви так, може у трампанутого Бульба закінчилася, ось він і сподівається купити дешевше. Да мабуть є чим поділитися двом агентам ху...ла.
30.03.2026 10:53 Ответить
Дональд Трамп заявив, (https://babel.ua/news/125871-tramp-zayaviv-shcho-ne-proti-postachannya-rosiyskoji-nafti-na-kubu-popri-energetichnu-blokadu-tanker-uzhe-ruhayetsya-do-ostrova) що не проти постачання російської нафти на Кубу, попри енергетичну блокаду.

«У нас там є танкер. Якщо хтось хоче доставити нафту - ми не проти, їм потрібно виживати. Я сказав: якщо якась країна хоче відправити нафту на Кубу - у мене немає заперечень», - сказав президент США.

Водночас він зазначив, що Росія на цьому не заробить. Також вигоди не буде і для Куби.

«З Кубою покінчено, у них був поганий режим, корумповані лідери. І одне постачання нафти нічого не змінить», - додав Трамп.

Перед цим джерела NYT повідомили, що берегова охорона США дозволила російському нафтовому танкеру дістатися Куби. Очікується, що судно із приблизно 730 тисячами барелів нафти прибуде на острів завтра, 31 березня.

▪️Із січня США блокують постачання нафти на Кубу. Це вже двічі призводило до тотального блекауту на острові. Також Мінфін США вніс Кубу до списку країн, яким заборонено продавати російську нафту.
30.03.2026 10:57 Ответить
Планувати то Бога смішити.... то замість зефіру і шоколаду може бути зустріч з Епштейном... на тангоооо!!!
30.03.2026 11:07 Ответить
Молодой берёт уроки у древних тиранов и ещё кое что. Слава Украине!
30.03.2026 11:08 Ответить
Хто куди, а голий в лазню, а с¥чка на злучку.
30.03.2026 11:13 Ответить
Трамп у курсі, що в Білорусі "островів луашенка" не існує...
30.03.2026 11:21 Ответить
Це після того як Бульбофюрер з'їздив в північну корею і Китай? Не здається вам що Тромб не проти Китаю воює, а навпаки хоче віддати Китаю всю Європу? Хоча б подивіться що всі найкращі друзі Тромба не вилазять з Китаю. І я кажу не тільки про Х'уйла і Бульбофюрера. Ті ж Орбан і Фіцо постійно сидять в Китаї і беруть там методички. До того ж Тромб неодноразово пропонував Україні домовлятися не з Європою а підписувати угоди з Китаєм. Я не знаю куди дивляться американські спецслужби якщо вони там ще є. Бо здається при владі в сша зараз одні кремлівські агенти і лизоблюди
30.03.2026 11:29 Ответить
рівень президента, колись найсильнішої країни…
30.03.2026 11:39 Ответить
 
 