Трамп планирует встретиться с Лукашенко на Совете мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с белорусским диктатором Александром Лукашенко в рамках заседания Совета мира.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Что известно?

"На прошлой неделе мой посланник в Беларуси Джон Коул, после переговоров с уважаемым президентом Александром Лукашенко, добился освобождения еще 250 политических заключенных!

Это означает, что общее количество заключенных, которых президент Лукашенко любезно освободил с мая прошлого года, значительно превышает 500. Я хотел бы выразить президенту свою искреннюю благодарность за это и с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира!" — отметил лидер США.

Результаты визита посланника Трампа в Беларусь

Отметим, что после встречи с Лукашенко Коул объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

После встречи с Коулом самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко также освободил группу политзаключенных — часть из них доставят в Литву.

