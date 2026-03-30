Трамп планирует встретиться с Лукашенко на Совете мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с белорусским диктатором Александром Лукашенко в рамках заседания Совета мира.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"На прошлой неделе мой посланник в Беларуси Джон Коул, после переговоров с уважаемым президентом Александром Лукашенко, добился освобождения еще 250 политических заключенных!
Это означает, что общее количество заключенных, которых президент Лукашенко любезно освободил с мая прошлого года, значительно превышает 500. Я хотел бы выразить президенту свою искреннюю благодарность за это и с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира!" — отметил лидер США.
Результаты визита посланника Трампа в Беларусь
- Отметим, что после встречи с Лукашенко Коул объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.
- После встречи с Коулом самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко также освободил группу политзаключенных — часть из них доставят в Литву.
+7 Green Bill #603485
показать весь комментарий30.03.2026 10:42 Ответить Ссылка
+3 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий30.03.2026 10:42 Ответить Ссылка
+2 Центр 820 #589399
показать весь комментарий30.03.2026 10:46 Ответить Ссылка
сюр і дічь
«У нас там є танкер. Якщо хтось хоче доставити нафту - ми не проти, їм потрібно виживати. Я сказав: якщо якась країна хоче відправити нафту на Кубу - у мене немає заперечень», - сказав президент США.
Водночас він зазначив, що Росія на цьому не заробить. Також вигоди не буде і для Куби.
«З Кубою покінчено, у них був поганий режим, корумповані лідери. І одне постачання нафти нічого не змінить», - додав Трамп.
Перед цим джерела NYT повідомили, що берегова охорона США дозволила російському нафтовому танкеру дістатися Куби. Очікується, що судно із приблизно 730 тисячами барелів нафти прибуде на острів завтра, 31 березня.
▪️Із січня США блокують постачання нафти на Кубу. Це вже двічі призводило до тотального блекауту на острові. Також Мінфін США вніс Кубу до списку країн, яким заборонено продавати російську нафту.