Новости Призыв в Беларуси
Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса Беларуси на службу

В Беларуси в 2026 году планируется призвать на срочную службу мужчин в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса.

Соответствующий указ 17 апреля подписал белорусский диктатор Александр Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В частности, призыв коснется мужчин, которые не проходили срочную военную службу и не имеют отсрочки.

"Реализация Указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерским составом и обеспечить подготовку мобилизационного резерва", — говорится в документе.

В указе отмечается, что такие мероприятия проводятся Вооруженными силами Беларуси ежегодно на плановой основе.

Что предшествовало?

  • 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на границе с Беларусью идет строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. По его мнению, Россия в очередной раз будет пытаться "втянуть в свою войну Беларусь".
  • 1 апреля Лукашенко заявил, что страна готовится к войне, поскольку на мирное время сейчас "тщетно надеяться".

Ще ціх тварей не хватало... Слава Україні !!!
17.04.2026 21:14 Ответить
золотые слова...Героям Слава!!!
17.04.2026 21:21 Ответить
Старі ідіоти які не хочуть йти вчасно.
17.04.2026 21:25 Ответить
М'яса не стає - бульби підкинуть.
17.04.2026 21:25 Ответить
бульбу - на м'ясо!
17.04.2026 21:27 Ответить
Так он же его каждый год подписывает. Или что-то новое произошло?
17.04.2026 21:26 Ответить
Из нового, арта на границе
17.04.2026 21:28 Ответить
Ааа... Не очень хорошо, но Арта ведь дальше 40 км не ударит. А обстреливать Украину с территории Беларуси можно и без артиллерии на границе, что россияне собственно и делают.
17.04.2026 21:32 Ответить
 
 