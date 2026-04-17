Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса Беларуси на службу
В Беларуси в 2026 году планируется призвать на срочную службу мужчин в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса.
Соответствующий указ 17 апреля подписал белорусский диктатор Александр Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В частности, призыв коснется мужчин, которые не проходили срочную военную службу и не имеют отсрочки.
"Реализация Указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерским составом и обеспечить подготовку мобилизационного резерва", — говорится в документе.
В указе отмечается, что такие мероприятия проводятся Вооруженными силами Беларуси ежегодно на плановой основе.
Что предшествовало?
- 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на границе с Беларусью идет строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. По его мнению, Россия в очередной раз будет пытаться "втянуть в свою войну Беларусь".
- 1 апреля Лукашенко заявил, что страна готовится к войне, поскольку на мирное время сейчас "тщетно надеяться".
