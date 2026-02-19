РУС
Новости Повестки в Беларуси
4 902 31

Мужчины Беларуси массово получают повестки на внезапные военные сборы: в соцсетях - паника, - СМИ

Мужчины из западных регионов Беларуси массово получают повестки якобы на внеплановые военные сборы. Это вызвало значительный ажиотаж в социальных сетях. Белорусы возмущены тем, что эти учения проводятся в спешке, а забирают даже многодетных отцов.

Об этом пишет редакция расследований "Суспільного", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты выяснили, что предыдущие сборы не вызывали такого ажиотажа. Редакция обратилась к экспертам, чтобы выяснить, представляют ли эти сборы угрозу для Украины, Литвы и Польши, у чьих границ они проходят.

Повестки для белорусов

В соцсетях активно обсуждают повестки для военнообязанных, которые получают даже многодетные родители.

Женщины из Гродно активно делятся переживаниями о том, как быстро их мужей отправляют на сборы, даже не давая возможности должным образом подготовиться. Среди таких мать троих детей Дарья Мелешко. В комментариях ей ответили, что забирают даже тех, у кого четверо и более детей, а также мужчин, которые ранее не служили.

Мать троих детей, Яна Петраш, также выразила свои опасения.

"Девушки, кто многодетный, забрали ваших мужей на сборы? Моему мужу вчера пришла повестка: в четверг, 19.02, в 8:00 быть с вещами и документами на Янки Купалы, в строительном лицее. А у нас трое детей, я еще в декрете: младшей дочери всего 1 год, а старшей - 6 лет", - говорится в сообщении женщины.

Белорусы начали массово получать повестки
Белорусы начали массово получать повестки

Александр Биндей из Гродно, который был пограничником или, по крайней мере, проходил срочную службу в пограничных войсках и в декабре 2022 года получил медаль от Лукашенко, опубликовал фото своей повестки, отметив, что почти каждому знакомому пришла повестка.

Белорусы начали массово получать повестки

Белорусы начали массово получать повестки
Белорусы начали массово получать повестки

Что говорят в белорусских военкомах о спешке

Журналисты белорусского оппозиционного издания "Зеркало" под легендой позвонили в военкоматы страны и спросили, почему сбор проходит с такой спешкой.

  • Военкоматы подтвердили, что повестки выдаются срочно, в отличие от прежней практики, когда можно было явиться в течение недели. На вопрос, почему такая спешка, в военкоматах ответили, что это вопрос к министру обороны или военному комиссару.

Военкоматы предположили, что спешка может быть обусловлена проверкой мобилизационной готовности, а не плановыми сборами. Также отметили, что мужчинам, отправленным на сбор, компенсируют деньги, и объяснили, что на отсрочку могут претендовать только те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью, работает в сельском хозяйстве, имеет учебную сессию или более трех детей в возрасте до 18 лет.

  • Согласно белорусскому законодательству, специальные сборы могут длиться до двух месяцев, а общий срок военных или специальных сборов не должен превышать 12 месяцев за весь период пребывания военнообязанного в запасе.

Ответ на "агрессивную риторику стран Запада"

В то же время сегодня, 19 февраля, Министерство обороны Беларуси опубликовало заявление генерал-майора Валерия Ревенко, помощника министра обороны и начальника департамента международного военного сотрудничества.

Он заявил, что их "мероприятия оперативной и боевой подготовки связаны, прежде всего, с действиями и агрессивной риторикой стран Запада, которые открыто заявили, что готовятся к войне".

"Соответственно, мы также проводим мероприятия по подготовке вооруженных сил к отражению агрессии... Все открыто, доступно и понятно, мы готовимся к отражению агрессии без каких-либо агрессивных и наступательных действий", - сказал Ревенко.

Беларусь (1060) призыв (64) мобилизация (1357) повестка (77)
НУУУУУУ Білоруси ж продвигали ідею - ми не бунтуємо і даємо диктатору робити що він хоче але "зато у нас спокойно"

КЛОУНИ само собою
показать весь комментарий
19.02.2026 21:10 Ответить
Припиниться війна в Україні - кацапи 100% на Європу попруть . Їм зупинятися не можна !
показать весь комментарий
19.02.2026 21:13 Ответить
Тому ЄС зробить все можливе, щоб рашка ніколи не захотіла закінчити війну в Україні.
показать весь комментарий
19.02.2026 21:31 Ответить


Глава європейської дипломатії Кая Каллас розіслала державам-членам ЄС документ із переліком умов, які росія повинна виконати для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.
Про цеhttps://ipress.ua/go/aHR0cHM6Ly93d3cucmZlcmwub3JnL2Evd2lkZXItZXVyb3BlLWpvendpYWstdWtyYWluZS1ldS1tb3Njb3cvMzM2ODAzNzUuaHRtbA== повідомляє "Радіо Свобода".

Документ під назвою "Основні інтереси Європи у забезпеченні всеосяжного, справедливого і тривалого миру та безпеки континенту" містить вимоги щодо скорочення чисельності російських військ, їхнього виведення з території України та інших сусідніх держав, виплати репарацій

Серед вимог Брюсселя - демілітаризація окупованих територій без їхнього юридичного визнання, припинення дезінформаційних кампаній, кібератак і втручання у вибори в європейських країнах. Також ідеться про виведення російських військ із білорусі, Молдови, Грузії та Вірменії, вилучення ядерної зброї з території білорусі, заборону загальної амністії за воєнні злочини та забезпечення доступу міжнародних слідчих до місць можливих злочинів.
показать весь комментарий
19.02.2026 21:37 Ответить
Вимоги які раша безперечно відкине !
Питання - вони навмисне висувають такі вимоги на які кремль ніколи не піде ?!
показать весь комментарий
19.02.2026 21:38 Ответить
Авжеж
Кляті європейці
Почали цю війну
Не підготували Україну
І тепер роблять все, щоб війна не закінчилася.
Нічого не забув?
показать весь комментарий
19.02.2026 21:40 Ответить
Не попруть.
показать весь комментарий
19.02.2026 21:31 Ответить
Не попруть, але нерви помотають.
показать весь комментарий
19.02.2026 21:34 Ответить
А Ким і Чим? Років через 5 - так. А зараз - це чисте могубство
показать весь комментарий
19.02.2026 22:05 Ответить
Влітку , на маневрах НАТО , всього 10 наших FPWшників рознесли вхлам майже 2 натовські механізованих бат-ни ... думаєте кацапи підготовані гірше ?
показать весь комментарий
19.02.2026 22:09 Ответить
це на розгон орєшніка треба сіла
показать весь комментарий
19.02.2026 21:16 Ответить
На Орешніку, мабуть, запускать десант будуть
показать весь комментарий
19.02.2026 21:22 Ответить
квіти на повістки...
головне - аби не майдан! жуйте далі соплі...
показать весь комментарий
19.02.2026 21:25 Ответить
Цікаво ,що там будуть робити з ухилянтами,які проігнорують повістки?
показать весь комментарий
19.02.2026 22:04 Ответить
Ото вони там раби 🤭
показать весь комментарий
19.02.2026 21:30 Ответить
Якесь іпсо. Ніби ж ще у 22 році білоруських чоловіків погнали на фронт воювати за окупантів. Крім тих кого посадили в тюрму звісно.
показать весь комментарий
19.02.2026 21:30 Ответить
Можливо,коли ці свиноматки отримають похоронку....з зборів, вони ще більше будуть любити свого фюрера....
показать весь комментарий
19.02.2026 21:35 Ответить
Там пару днів юнацька плакався що все погано в білоруській армії, мабуть вирішив публічно попонтуватися.
показать весь комментарий
19.02.2026 21:35 Ответить
бацька бульби переїв
показать весь комментарий
19.02.2026 21:37 Ответить
західна Україна мае готуватись, бо що було з 2022 року вже погнило і позасипалось.
показать весь комментарий
19.02.2026 21:44 Ответить
Бульбешна двіжуха.
показать весь комментарий
19.02.2026 21:47 Ответить
будуть бунтувати? в білих шкарпетках та власними лавочками? ))
показать весь комментарий
19.02.2026 21:52 Ответить
Саме цікаво, шо білоруси ображаються, коли ім тикаєш в це носом)))
показать весь комментарий
19.02.2026 22:04 Ответить
Знову Україна з двух сторін збирається нападати?
показать весь комментарий
19.02.2026 21:53 Ответить
Если на "сборы" многодетных - это не сборы. Это война. Скорей всего, поход прямо на Киев, оравой тысяч в 300-400. Дата, похоже от 24 февраля до 15 марта.
Это так, мысли вслух.
показать весь комментарий
19.02.2026 21:56 Ответить
Я ржу в голосіну. І то в слух))))
1. Для того шоп білоруси пішли на когось - треба шоп ззаду йшло ще стільки ж москалів
2. Через болота Полісся навіть Гітлєр сцяв іти
3. Чисто білоруські частини заходили вже під Славутич. Але іх швидеко забрали, бо почалося масовий отказ. Таке. А . Ну ти троль ще
показать весь комментарий
19.02.2026 22:03 Ответить
Во-первых я не троль. Я тут уже достаточно давно. Так что, вежливей.
Во-вторых я не самый умный, и уж тем более не эксперт околовсяческого всего и вся. Так что толерантней.
В-третьих ни кремлевское ***** ни минское не отличаются ни здравым смыслом, ни логикой, так что готовится надо к худшему.
А с тем, что написали, в принципе, согласен.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:12 Ответить
Вот как раз Лукашок здравым смыслом как раз и отличаеться, иначе бы не просидел так долго.
показать весь комментарий
19.02.2026 23:02 Ответить
400 тысяч, для київу це мало. Іх розберуть на запчастини за на кордоні.
показать весь комментарий
19.02.2026 23:01 Ответить
Хто хотів, той звалив з Білорусі ще в 20-му році
показать весь комментарий
19.02.2026 22:00 Ответить
Минский маньяк отдал х....всьо - артилерію із усіма снарядами,танки. Залишилось тільки число. Їх перерахують, добровольців запишуть в штурмовики і вперед в степи України.г за
показать весь комментарий
19.02.2026 22:29 Ответить
 
 