Мужчины Беларуси массово получают повестки на внезапные военные сборы: в соцсетях - паника, - СМИ

Мужчины из западных регионов Беларуси массово получают повестки якобы на внеплановые военные сборы. Это вызвало значительный ажиотаж в социальных сетях. Белорусы возмущены тем, что эти учения проводятся в спешке, а забирают даже многодетных отцов.

Об этом пишет редакция расследований "Суспільного", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты выяснили, что предыдущие сборы не вызывали такого ажиотажа. Редакция обратилась к экспертам, чтобы выяснить, представляют ли эти сборы угрозу для Украины, Литвы и Польши, у чьих границ они проходят.

Повестки для белорусов

В соцсетях активно обсуждают повестки для военнообязанных, которые получают даже многодетные родители.

Женщины из Гродно активно делятся переживаниями о том, как быстро их мужей отправляют на сборы, даже не давая возможности должным образом подготовиться. Среди таких мать троих детей Дарья Мелешко. В комментариях ей ответили, что забирают даже тех, у кого четверо и более детей, а также мужчин, которые ранее не служили.

Мать троих детей, Яна Петраш, также выразила свои опасения.

"Девушки, кто многодетный, забрали ваших мужей на сборы? Моему мужу вчера пришла повестка: в четверг, 19.02, в 8:00 быть с вещами и документами на Янки Купалы, в строительном лицее. А у нас трое детей, я еще в декрете: младшей дочери всего 1 год, а старшей - 6 лет", - говорится в сообщении женщины.

Александр Биндей из Гродно, который был пограничником или, по крайней мере, проходил срочную службу в пограничных войсках и в декабре 2022 года получил медаль от Лукашенко, опубликовал фото своей повестки, отметив, что почти каждому знакомому пришла повестка.





Что говорят в белорусских военкомах о спешке

Журналисты белорусского оппозиционного издания "Зеркало" под легендой позвонили в военкоматы страны и спросили, почему сбор проходит с такой спешкой.

Военкоматы подтвердили, что повестки выдаются срочно, в отличие от прежней практики, когда можно было явиться в течение недели. На вопрос, почему такая спешка, в военкоматах ответили, что это вопрос к министру обороны или военному комиссару.

Военкоматы предположили, что спешка может быть обусловлена проверкой мобилизационной готовности, а не плановыми сборами. Также отметили, что мужчинам, отправленным на сбор, компенсируют деньги, и объяснили, что на отсрочку могут претендовать только те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью, работает в сельском хозяйстве, имеет учебную сессию или более трех детей в возрасте до 18 лет.

Согласно белорусскому законодательству, специальные сборы могут длиться до двух месяцев, а общий срок военных или специальных сборов не должен превышать 12 месяцев за весь период пребывания военнообязанного в запасе.

Ответ на "агрессивную риторику стран Запада"

В то же время сегодня, 19 февраля, Министерство обороны Беларуси опубликовало заявление генерал-майора Валерия Ревенко, помощника министра обороны и начальника департамента международного военного сотрудничества.

Он заявил, что их "мероприятия оперативной и боевой подготовки связаны, прежде всего, с действиями и агрессивной риторикой стран Запада, которые открыто заявили, что готовятся к войне".

"Соответственно, мы также проводим мероприятия по подготовке вооруженных сил к отражению агрессии... Все открыто, доступно и понятно, мы готовимся к отражению агрессии без каких-либо агрессивных и наступательных действий", - сказал Ревенко.

