Мужчины Беларуси массово получают повестки на внезапные военные сборы: в соцсетях - паника, - СМИ
Мужчины из западных регионов Беларуси массово получают повестки якобы на внеплановые военные сборы. Это вызвало значительный ажиотаж в социальных сетях. Белорусы возмущены тем, что эти учения проводятся в спешке, а забирают даже многодетных отцов.
Об этом пишет редакция расследований "Суспільного", передает Цензор.НЕТ.
Журналисты выяснили, что предыдущие сборы не вызывали такого ажиотажа. Редакция обратилась к экспертам, чтобы выяснить, представляют ли эти сборы угрозу для Украины, Литвы и Польши, у чьих границ они проходят.
Повестки для белорусов
В соцсетях активно обсуждают повестки для военнообязанных, которые получают даже многодетные родители.
Женщины из Гродно активно делятся переживаниями о том, как быстро их мужей отправляют на сборы, даже не давая возможности должным образом подготовиться. Среди таких мать троих детей Дарья Мелешко. В комментариях ей ответили, что забирают даже тех, у кого четверо и более детей, а также мужчин, которые ранее не служили.
Мать троих детей, Яна Петраш, также выразила свои опасения.
"Девушки, кто многодетный, забрали ваших мужей на сборы? Моему мужу вчера пришла повестка: в четверг, 19.02, в 8:00 быть с вещами и документами на Янки Купалы, в строительном лицее. А у нас трое детей, я еще в декрете: младшей дочери всего 1 год, а старшей - 6 лет", - говорится в сообщении женщины.
Александр Биндей из Гродно, который был пограничником или, по крайней мере, проходил срочную службу в пограничных войсках и в декабре 2022 года получил медаль от Лукашенко, опубликовал фото своей повестки, отметив, что почти каждому знакомому пришла повестка.
Что говорят в белорусских военкомах о спешке
Журналисты белорусского оппозиционного издания "Зеркало" под легендой позвонили в военкоматы страны и спросили, почему сбор проходит с такой спешкой.
- Военкоматы подтвердили, что повестки выдаются срочно, в отличие от прежней практики, когда можно было явиться в течение недели. На вопрос, почему такая спешка, в военкоматах ответили, что это вопрос к министру обороны или военному комиссару.
Военкоматы предположили, что спешка может быть обусловлена проверкой мобилизационной готовности, а не плановыми сборами. Также отметили, что мужчинам, отправленным на сбор, компенсируют деньги, и объяснили, что на отсрочку могут претендовать только те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью, работает в сельском хозяйстве, имеет учебную сессию или более трех детей в возрасте до 18 лет.
- Согласно белорусскому законодательству, специальные сборы могут длиться до двух месяцев, а общий срок военных или специальных сборов не должен превышать 12 месяцев за весь период пребывания военнообязанного в запасе.
Ответ на "агрессивную риторику стран Запада"
В то же время сегодня, 19 февраля, Министерство обороны Беларуси опубликовало заявление генерал-майора Валерия Ревенко, помощника министра обороны и начальника департамента международного военного сотрудничества.
Он заявил, что их "мероприятия оперативной и боевой подготовки связаны, прежде всего, с действиями и агрессивной риторикой стран Запада, которые открыто заявили, что готовятся к войне".
"Соответственно, мы также проводим мероприятия по подготовке вооруженных сил к отражению агрессии... Все открыто, доступно и понятно, мы готовимся к отражению агрессии без каких-либо агрессивных и наступательных действий", - сказал Ревенко.
КЛОУНИ само собою
Глава європейської дипломатії Кая Каллас розіслала державам-членам ЄС документ із переліком умов, які росія повинна виконати для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.
Про цеhttps://ipress.ua/go/aHR0cHM6Ly93d3cucmZlcmwub3JnL2Evd2lkZXItZXVyb3BlLWpvendpYWstdWtyYWluZS1ldS1tb3Njb3cvMzM2ODAzNzUuaHRtbA== повідомляє "Радіо Свобода".
Документ під назвою "Основні інтереси Європи у забезпеченні всеосяжного, справедливого і тривалого миру та безпеки континенту" містить вимоги щодо скорочення чисельності російських військ, їхнього виведення з території України та інших сусідніх держав, виплати репарацій
Серед вимог Брюсселя - демілітаризація окупованих територій без їхнього юридичного визнання, припинення дезінформаційних кампаній, кібератак і втручання у вибори в європейських країнах. Також ідеться про виведення російських військ із білорусі, Молдови, Грузії та Вірменії, вилучення ядерної зброї з території білорусі, заборону загальної амністії за воєнні злочини та забезпечення доступу міжнародних слідчих до місць можливих злочинів.
Питання - вони навмисне висувають такі вимоги на які кремль ніколи не піде ?!
Кляті європейці
Почали цю війну
Не підготували Україну
І тепер роблять все, щоб війна не закінчилася.
Нічого не забув?
головне - аби не майдан! жуйте далі соплі...
Это так, мысли вслух.
1. Для того шоп білоруси пішли на когось - треба шоп ззаду йшло ще стільки ж москалів
2. Через болота Полісся навіть Гітлєр сцяв іти
3. Чисто білоруські частини заходили вже під Славутич. Але іх швидеко забрали, бо почалося масовий отказ. Таке. А . Ну ти троль ще
Во-вторых я не самый умный, и уж тем более не эксперт околовсяческого всего и вся. Так что толерантней.
В-третьих ни кремлевское ***** ни минское не отличаются ни здравым смыслом, ни логикой, так что готовится надо к худшему.
А с тем, что написали, в принципе, согласен.