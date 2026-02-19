Чоловіки Білорусі масово отримують повістки на раптові військові збори: у соцмережах паніка, - ЗМІ

Чоловіки із західних регіонів Білорусі масово отримують повістки нібито на позапланові військові збори. Це викликало значний ажіотаж в соціальних мережах. Білоруси обурені тим, що ці навчання проводяться поспіхом, а забирають навіть багатодітних батьків.

Про це пише редакція розслідувань "Суспільного", передає Цензор.НЕТ.

Журналісти дослідили, що попередні збори не викликали такого ажіотажу. Редакція звернулася до експертів, щоб з’ясувати, чи становлять ці збори загрозу для України, Литви та Польщі, біля чиїх кордонів вони проходять.

Повістки для білорусів

В соцмережах активно обговорюють повістки для військовозобов'язаних, які отримують навіть багатодітні батьки.

Жінки з Гродно активно діляться переживаннями щодо того, як швидко їхніх чоловіків відправляють на збори, навіть не даючи можливості належно підготуватися. Серед таких мати трьох дітей Дар’я Мелешко. В коментарях їй відповіли, що забирають навіть тих, у кого четверо та більше дітей, а також чоловіків, які раніше не служили.

Мати трьох дітей, Яна Петраш, також висловила свої побоювання.

"Дівчата, хто багатодітний, забрали ваших чоловіків на збори? Моєму чоловіку учора прийшла повістка: в четвер, 19.02, о 8:00 бути з речами й документами на Янки Купали, в будівельному ліцеї. А у нас троє дітей, я ще в декреті: молодшій доньці лише 1 рік, а старшій — 6 років", — йдеться в дописі жінки.

Олександр Біндей із Гродна, який був прикордонником або принаймні проходив строкову службу в прикордонних військах і у грудні 2022 року, отримав медаль від Лукашенка, опублікував фото своєї повістки, зазначивши, що майже кожному знайомому прийшла повістка.





Що кажуть у білоруських військкомах про поспіх

Журналісти білоруського опозиційного видання "Зеркало" під легендою зателефонували у військкомати країни та запитували, чому збір відбувається з таким поспіхом.

Військкомати підтвердили, що повістки видаються терміново, на відміну від попередньої практики, коли було можна з’явитися протягом тижня. На запитання, чому такий поспіх, у військкоматах відповіли, що це питання до міністра оборони або військового комісара.

Військкомати припустили, що поспіх може бути обумовлений перевіркою мобілізаційної готовності, а не плановими зборами. Також зазначили, що чоловікам, які відправлені на збори, компенсують гроші, і пояснили, що на відстрочку можуть претендувати лише ті, хто доглядає за людьми з інвалідністю, працює у сільському господарстві, має навчальну сесію або більше як трьох дітей віком до 18 років.

Згідно з білоруським законодавством, спеціальні збори можуть тривати до двох місяців, а загальний термін військових або спеціальних зборів не повинен перевищувати 12 місяців за весь період перебування військовозобов'язаного в запасі.

Відповідь на "агресивну риторику країн Заходу"

Водночас сьогодні, 19 лютого, Міністерство оборони Білорусі опублікувало заяву генерал-майора Валерія Ревенка, помічника міністра оборони та начальника департаменту міжнародного військового співробітництва.

Він заявив, що їхні "заходи оперативної та бойової підготовки повʼязані, перш за все, з діями й агресивною риторикою країн Заходу, які відкрито зазначили, що готуються до війни".

"Відповідно, ми також проводимо заходи з підготовки збройних сил до відбиття агресії… Все відкрито, доступно й зрозуміло, ми готуємося до відбиття агресії без будь-яких агресивних і наступальних дій", - сказав Ревенко.

