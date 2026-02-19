УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9577 відвідувачів онлайн
Новини Призов у Білорусі
9 056 43

Чоловіки Білорусі масово отримують повістки на раптові військові збори: у соцмережах паніка, - ЗМІ

Чоловіки із західних регіонів Білорусі масово отримують повістки нібито на позапланові військові збори. Це викликало значний ажіотаж в соціальних мережах. Білоруси обурені тим, що ці навчання проводяться поспіхом, а забирають навіть багатодітних батьків.

Про це пише редакція розслідувань "Суспільного", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Журналісти дослідили, що попередні збори не викликали такого ажіотажу. Редакція звернулася до експертів, щоб з’ясувати, чи становлять ці збори загрозу для України, Литви та Польщі, біля чиїх кордонів вони проходять.

Повістки для білорусів

В соцмережах активно обговорюють повістки для військовозобов'язаних, які отримують навіть багатодітні батьки.

Жінки з Гродно активно діляться переживаннями щодо того, як швидко їхніх чоловіків відправляють на збори, навіть не даючи можливості належно підготуватися. Серед таких мати трьох дітей Дар’я Мелешко. В коментарях їй відповіли, що забирають навіть тих, у кого четверо та більше дітей, а також чоловіків, які раніше не служили.

Мати трьох дітей, Яна Петраш, також висловила свої побоювання.

"Дівчата, хто багатодітний, забрали ваших чоловіків на збори? Моєму чоловіку учора прийшла повістка: в четвер, 19.02, о 8:00 бути з речами й документами на Янки Купали, в будівельному ліцеї. А у нас троє дітей, я ще в декреті: молодшій доньці лише 1 рік, а старшій — 6 років", — йдеться в дописі жінки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже щотижня відділення "Укрпошти" палять за те, що вони роздають повістки, - Смілянський

Білоруси почали масово отримувати повістки
Білоруси почали масово отримувати повістки

Олександр Біндей із Гродна, який був прикордонником або принаймні проходив строкову службу в прикордонних військах і у грудні 2022 року, отримав медаль від Лукашенка, опублікував фото своєї повістки, зазначивши, що майже кожному знайомому прийшла повістка.

Білоруси почали масово отримувати повістки

Білоруси почали масово отримувати повістки
Білоруси почали масово отримувати повістки

Що кажуть у білоруських військкомах про поспіх

Журналісти білоруського опозиційного видання "Зеркало" під легендою зателефонували у військкомати країни та запитували, чому збір відбувається з таким поспіхом.

  • Військкомати підтвердили, що повістки видаються терміново, на відміну від попередньої практики, коли було можна з’явитися протягом тижня. На запитання, чому такий поспіх, у військкоматах відповіли, що це питання до міністра оборони або військового комісара.

Військкомати припустили, що поспіх може бути обумовлений перевіркою мобілізаційної готовності, а не плановими зборами. Також зазначили, що чоловікам, які відправлені на збори, компенсують гроші, і пояснили, що на відстрочку можуть претендувати лише ті, хто доглядає за людьми з інвалідністю, працює у сільському господарстві, має навчальну сесію або більше як трьох дітей віком до 18 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі зафіксували ймовірні транспортні засоби комплексу "Орешник", - супутникові знімки. ФОТО

  • Згідно з білоруським законодавством, спеціальні збори можуть тривати до двох місяців, а загальний термін військових або спеціальних зборів не повинен перевищувати 12 місяців за весь період перебування військовозобов'язаного в запасі.

Відповідь на "агресивну риторику країн Заходу"

Водночас сьогодні, 19 лютого, Міністерство оборони Білорусі опублікувало заяву генерал-майора Валерія Ревенка, помічника міністра оборони та начальника департаменту міжнародного військового співробітництва.

Він заявив, що їхні "заходи оперативної та бойової підготовки повʼязані, перш за все, з діями й агресивною риторикою країн Заходу, які відкрито зазначили, що готуються до війни".

"Відповідно, ми також проводимо заходи з підготовки збройних сил до відбиття агресії… Все відкрито, доступно й зрозуміло, ми готуємося до відбиття агресії без будь-яких агресивних і наступальних дій", - сказав Ревенко.

Також читайте: Кілька повітряних куль проникли з Білорусі в Польщу

Автор: 

Білорусь (8134) призов (426) мобілізація (3424) повістка (191)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
НУУУУУУ Білоруси ж продвигали ідею - ми не бунтуємо і даємо диктатору робити що він хоче але "зато у нас спокойно"

КЛОУНИ само собою
показати весь коментар
19.02.2026 21:10 Відповісти
+12
Припиниться війна в Україні - кацапи 100% на Європу попруть . Їм зупинятися не можна !
показати весь коментар
19.02.2026 21:13 Відповісти
+11
квіти на повістки...
головне - аби не майдан! жуйте далі соплі...
показати весь коментар
19.02.2026 21:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НУУУУУУ Білоруси ж продвигали ідею - ми не бунтуємо і даємо диктатору робити що він хоче але "зато у нас спокойно"

КЛОУНИ само собою
показати весь коментар
19.02.2026 21:10 Відповісти
Припиниться війна в Україні - кацапи 100% на Європу попруть . Їм зупинятися не можна !
показати весь коментар
19.02.2026 21:13 Відповісти
Тому ЄС зробить все можливе, щоб рашка ніколи не захотіла закінчити війну в Україні.
показати весь коментар
19.02.2026 21:31 Відповісти


Глава європейської дипломатії Кая Каллас розіслала державам-членам ЄС документ із переліком умов, які росія повинна виконати для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.
Про цеhttps://ipress.ua/go/aHR0cHM6Ly93d3cucmZlcmwub3JnL2Evd2lkZXItZXVyb3BlLWpvendpYWstdWtyYWluZS1ldS1tb3Njb3cvMzM2ODAzNzUuaHRtbA== повідомляє "Радіо Свобода".

Документ під назвою "Основні інтереси Європи у забезпеченні всеосяжного, справедливого і тривалого миру та безпеки континенту" містить вимоги щодо скорочення чисельності російських військ, їхнього виведення з території України та інших сусідніх держав, виплати репарацій

Серед вимог Брюсселя - демілітаризація окупованих територій без їхнього юридичного визнання, припинення дезінформаційних кампаній, кібератак і втручання у вибори в європейських країнах. Також ідеться про виведення російських військ із білорусі, Молдови, Грузії та Вірменії, вилучення ядерної зброї з території білорусі, заборону загальної амністії за воєнні злочини та забезпечення доступу міжнародних слідчих до місць можливих злочинів.
показати весь коментар
19.02.2026 21:37 Відповісти
Вимоги які раша безперечно відкине !
Питання - вони навмисне висувають такі вимоги на які кремль ніколи не піде ?!
показати весь коментар
19.02.2026 21:38 Відповісти
Авжеж
Кляті європейці
Почали цю війну
Не підготували Україну
І тепер роблять все, щоб війна не закінчилася.
Нічого не забув?
показати весь коментар
19.02.2026 21:40 Відповісти
Не попруть.
показати весь коментар
19.02.2026 21:31 Відповісти
Не попруть, але нерви помотають.
показати весь коментар
19.02.2026 21:34 Відповісти
це добре !
європейські бюргери будуть більше давати на військо

.
показати весь коментар
20.02.2026 00:22 Відповісти
А Ким і Чим? Років через 5 - так. А зараз - це чисте могубство
показати весь коментар
19.02.2026 22:05 Відповісти
Влітку , на маневрах НАТО , всього 10 наших FPWшників рознесли вхлам майже 2 натовські механізованих бат-ни ... думаєте кацапи підготовані гірше ?
показати весь коментар
19.02.2026 22:09 Відповісти
Кацап може і ні, але це білоруси.
показати весь коментар
20.02.2026 01:40 Відповісти
це на розгон орєшніка треба сіла
показати весь коментар
19.02.2026 21:16 Відповісти
На Орешніку, мабуть, запускать десант будуть
показати весь коментар
19.02.2026 21:22 Відповісти
квіти на повістки...
головне - аби не майдан! жуйте далі соплі...
показати весь коментар
19.02.2026 21:25 Відповісти
Цікаво ,що там будуть робити з ухилянтами,які проігнорують повістки?
показати весь коментар
19.02.2026 22:04 Відповісти
Ото вони там раби 🤭
показати весь коментар
19.02.2026 21:30 Відповісти
Якесь іпсо. Ніби ж ще у 22 році білоруських чоловіків погнали на фронт воювати за окупантів. Крім тих кого посадили в тюрму звісно.
показати весь коментар
19.02.2026 21:30 Відповісти
Можливо,коли ці свиноматки отримають похоронку....з зборів, вони ще більше будуть любити свого фюрера....
показати весь коментар
19.02.2026 21:35 Відповісти
Там пару днів юнацька плакався що все погано в білоруській армії, мабуть вирішив публічно попонтуватися.
показати весь коментар
19.02.2026 21:35 Відповісти
бацька бульби переїв
показати весь коментар
19.02.2026 21:37 Відповісти
західна Україна мае готуватись, бо що було з 2022 року вже погнило і позасипалось.
показати весь коментар
19.02.2026 21:44 Відповісти
Бульбешна двіжуха.
показати весь коментар
19.02.2026 21:47 Відповісти
будуть бунтувати? в білих шкарпетках та власними лавочками? ))
показати весь коментар
19.02.2026 21:52 Відповісти
Саме цікаво, шо білоруси ображаються, коли ім тикаєш в це носом)))
показати весь коментар
19.02.2026 22:04 Відповісти
Знову Україна з двух сторін збирається нападати?
показати весь коментар
19.02.2026 21:53 Відповісти
Если на "сборы" многодетных - это не сборы. Это война. Скорей всего, поход прямо на Киев, оравой тысяч в 300-400. Дата, похоже от 24 февраля до 15 марта.
Это так, мысли вслух.
показати весь коментар
19.02.2026 21:56 Відповісти
Я ржу в голосіну. І то в слух))))
1. Для того шоп білоруси пішли на когось - треба шоп ззаду йшло ще стільки ж москалів
2. Через болота Полісся навіть Гітлєр сцяв іти
3. Чисто білоруські частини заходили вже під Славутич. Але іх швидеко забрали, бо почалося масовий отказ. Таке. А . Ну ти троль ще
показати весь коментар
19.02.2026 22:03 Відповісти
Во-первых я не троль. Я тут уже достаточно давно. Так что, вежливей.
Во-вторых я не самый умный, и уж тем более не эксперт околовсяческого всего и вся. Так что толерантней.
В-третьих ни кремлевское ***** ни минское не отличаются ни здравым смыслом, ни логикой, так что готовится надо к худшему.
А с тем, что написали, в принципе, согласен.
показати весь коментар
19.02.2026 22:12 Відповісти
Вот как раз Лукашок здравым смыслом как раз и отличаеться, иначе бы не просидел так долго.
показати весь коментар
19.02.2026 23:02 Відповісти
сначала посмотрим как он закончит
тогда узнаем насколько он умен
показати весь коментар
20.02.2026 08:04 Відповісти
Он всю жизнь балансирует на противоречиях между западом и росией, тот самый теленок, который две сиськи сосет.
показати весь коментар
20.02.2026 08:35 Відповісти
еще не вечер..
возможен и лом в жопе и камни в разрезанном животе
и петля вверх ногами с женой рядом
или агония в собственной моче в течение суток
или рак неоперабельний
или пуля в лоб... все диктатори кончали плохо
показати весь коментар
20.02.2026 08:42 Відповісти
Я знаю одного диктатора который точно будет хорошо жить и умрет в почете.
Диктатор Туркменистана. Просто потому что он диктатор, но не ******* окончательно.
показати весь коментар
20.02.2026 09:13 Відповісти
400 тысяч, для київу це мало. Іх розберуть на запчастини за на кордоні.
показати весь коментар
19.02.2026 23:01 Відповісти
Хто хотів, той звалив з Білорусі ще в 20-му році
показати весь коментар
19.02.2026 22:00 Відповісти
Більшість не хотіла але прийшлося щоб не сісти... Зараз на заводи масово набирають таджиків навіть без знання мови.... Всюди нехватка людей...
показати весь коментар
20.02.2026 11:35 Відповісти
Минский маньяк отдал х....всьо - артилерію із усіма снарядами,танки. Залишилось тільки число. Їх перерахують, добровольців запишуть в штурмовики і вперед в степи України.г за
показати весь коментар
19.02.2026 22:29 Відповісти
єдиний вихід - ставати на лавочки біля військоматів.
показати весь коментар
19.02.2026 23:13 Відповісти
Кажете бульба? Там по п'ять діточок у вагітній) Краще у військо бьялоРуссьге...
показати весь коментар
20.02.2026 01:02 Відповісти
Жаль, що і білоруси стають лаптєголовим.....
показати весь коментар
20.02.2026 03:28 Відповісти
якби ота мобілізована толпа пішла на мінськ....
аде сябри то раби гірші кацапів...
показати весь коментар
20.02.2026 08:05 Відповісти
Это на посадку озимой бульбы!
показати весь коментар
20.02.2026 11:31 Відповісти
 
 