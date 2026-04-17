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Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу Білорусі на службу
У Білорусі у 2026 році планують призвати чоловіків віком до 27 років з-поміж офіцерів запасу на строкову службу.
Відповідний указ 17 квітня підписав білоруський диктатор Олександр Лукашенко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, призов стосуватиметься чоловіків, які не проходили строкову військову службу та не мають відстрочки.
"Реалізація Указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерським складом та забезпечити підготовку мобілізаційного резерву", - йдеться в документі.
В указі наголошується, що такі заходи проводяться Збройними силами Білорусі щороку на плановій основі.
Що передувало?
- 17 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. На його думку, Росія вкотре пробуватиме "втягнути у свою війну Білорусь".
- 1 квітня Лукашенко заявив, що країна готується до війни, оскільки на мирний час зараз "марно сподіватися".
Топ коментарі
+24 Antimoskal Antimoskal
показати весь коментар17.04.2026 21:14 Відповісти Посилання
+11 Степан Лукашёв
показати весь коментар17.04.2026 21:45 Відповісти Посилання
+6 Langerhans1869
показати весь коментар17.04.2026 21:28 Відповісти Посилання
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