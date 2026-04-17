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Новини Призов у Білорусі
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Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу Білорусі на службу

Війська Білорусі

У Білорусі у 2026 році планують призвати чоловіків віком до 27 років з-поміж офіцерів запасу на строкову службу.

Відповідний указ 17 квітня підписав білоруський диктатор Олександр Лукашенко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, призов стосуватиметься чоловіків, які не проходили строкову військову службу та не мають відстрочки.

"Реалізація Указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерським складом та забезпечити підготовку мобілізаційного резерву", - йдеться в документі.

В указі наголошується, що такі заходи проводяться Збройними силами Білорусі щороку на плановій основі.

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Що передувало?

  • 17 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. На його думку, Росія вкотре пробуватиме "втягнути у свою війну Білорусь".
  • 1 квітня Лукашенко заявив, що країна готується до війни, оскільки на мирний час зараз "марно сподіватися".

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Автор: 

Білорусь (8210) Лукашенко Олександр (2740) призов (430)
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Топ коментарі
+24
Ще ціх тварей не хватало... Слава Україні !!!
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17.04.2026 21:14 Відповісти
+11
Бульбофюрер дотриндиться, шо ЗСУ рознесуть Мозирь та інше його подібне багатство.
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17.04.2026 21:45 Відповісти
+6
Из нового, арта на границе
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17.04.2026 21:28 Відповісти

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