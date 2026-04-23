У РФ багато "хворих і фантастичних ідей", не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них, - Зеленський

Україна не хотіла б втягнення Білорусі у "хворі і фантастичні ідеї" Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ідеї РФ

"Щодо загрози наступу з Білорусі, дивіться, у русских дуже багато різних хворих і фантастичних ідей. Тому дуже не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в ці фантастичні ідеї, щоб вони перетворили в страшну реальність", - сказав Зеленський.

Що передувало

Раніше українські прикордонники повідомили, що з боку Білорусі наразі не спостерігається руху військової техніки чи підсилення підрозділів поблизу кордону.

