У РФ багато "хворих і фантастичних ідей", не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них, - Зеленський
Україна не хотіла б втягнення Білорусі у "хворі і фантастичні ідеї" Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою.
Ідеї РФ
"Щодо загрози наступу з Білорусі, дивіться, у русских дуже багато різних хворих і фантастичних ідей. Тому дуже не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в ці фантастичні ідеї, щоб вони перетворили в страшну реальність", - сказав Зеленський.
Що передувало
Раніше українські прикордонники повідомили, що з боку Білорусі наразі не спостерігається руху військової техніки чи підсилення підрозділів поблизу кордону.
Гончарук- Шмигаль та Свириденко, про це добре знають!! Хоть би не вчинили самогубства прикрого для зеленського?!?!?!?
бєлорасєя, вже втягнута у вторгнення в україну!!!!
будь який двіж зі сторони бульбадраніка, це повне знищення у відповідь, та вхід бригади кастюся калиновського в мінськ!!!!
але.....
про що це я?
з білорусі до києва три дороги і навкруги суцільні болота.
у юдоклану були інші зобов'язання, котрі вони майже виконали!
підарське дрг на оболоні, 25.02.2022!!!!