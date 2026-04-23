У РФ багато "хворих і фантастичних ідей", не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них, - Зеленський

Зеленський про Білорусь

Україна не хотіла б втягнення Білорусі у "хворі і фантастичні ідеї" Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою.

Ідеї РФ

"Щодо загрози наступу з Білорусі, дивіться, у русских дуже багато різних хворих і фантастичних ідей. Тому дуже не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в ці фантастичні ідеї, щоб вони перетворили в страшну реальність", - сказав Зеленський.

Також читайте: Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу Білорусі на службу

Що передувало

Раніше українські прикордонники повідомили, що з боку Білорусі наразі не спостерігається руху військової техніки чи підсилення підрозділів поблизу кордону.

Також читайте: Лукашенко закликав чиновників мобілізуватися: Я як президент не знаю, до чого вас готувати

Наймогутніший експерт світу. Здається він ще недавно тягнув цілу націю подивитися в очі пуйлу і там побачити мир.
23.04.2026 14:47 Відповісти
а потiм до кордонiв 91го
23.04.2026 14:50 Відповісти
так в тебе теж їх не мало.
23.04.2026 14:50 Відповісти
❗️Розблоковано (!) європейський пакет підтримки для України - це 90 мільярдів євро на два роки, - Зеленський
23.04.2026 14:51 Відповісти
Це він натякає чи рекламує про своїх кабміндічів, з 2020 року, в усих Стратегічних галузях України????
Гончарук- Шмигаль та Свириденко, про це добре знають!! Хоть би не вчинили самогубства прикрого для зеленського?!?!?!?
23.04.2026 14:54 Відповісти
Сказав Вова Донніленд.
23.04.2026 14:54 Відповісти
2 нещасних білоруських НПЗ западають в перший же день, якщо бульбостан рипнеться.
23.04.2026 14:56 Відповісти
от жеж, кончений зелений гундосий дегенерат!!!!
бєлорасєя, вже втягнута у вторгнення в україну!!!!
будь який двіж зі сторони бульбадраніка, це повне знищення у відповідь, та вхід бригади кастюся калиновського в мінськ!!!!
але.....
про що це я?
з білорусі до києва три дороги і навкруги суцільні болота.
у юдоклану були інші зобов'язання, котрі вони майже виконали!
підарське дрг на оболоні, 25.02.2022!!!!
23.04.2026 14:57 Відповісти
Хворі ті,які подались в Оман: чи хоч думали,що амери мають спосіб їх записати?
23.04.2026 15:45 Відповісти
 
 