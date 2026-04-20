УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9483 відвідувача онлайн
Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю Перевірка боєготовності армії Білорусі
1 357 11

Білорусь не підтягує війська та техніку до кордону з Україною, - Демченко

андрій,демченко

Українські прикордонники повідомляють, що з боку Білорусі наразі не спостерігається руху військової техніки чи підсилення підрозділів поблизу кордону.

Про це в телеетері заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відсутність загрозливого нарощування сил з боку Білорусі

"Підтягування військ немає. Ще з 2022 року Білорусь тримає на окремих напрямках свої підрозділи, тоді вони заявили, що це з метою посилення своєї безпеки, бо очікують якихось дій з боку України, хоча Україна ніколи не загрожувала Білорусі і не планує здійснювати такі дії. Тому є ті підрозділи, які Білорусь і до цього тримала по напрямку нашого кордону. Вони ротуються, міняються, здійснюються їхні переміщення, але нарощування навіть цих підрозділів не відбувається", - зазначив Демченко.

За його словами, не відбувається у безпосередній близькості до кордону і переміщення техніки.

"Інформаційно нагнітаючи, свого часу вони (Білорусь. - Ред.) заявляли про створення Південного оперативного командування якраз по напрямку кордону з Україною. В межах цього можуть і облаштовуватися позиції, полігони і під'їзні шляхи", - зауважив представник ДПСУ.

Україна уважно стежить за ситуацією

За його словами, за тим, що відбувається на території Білорусі, пильно стежать підрозділи розвідки, Міністерства оборони і Державної прикордонної служби, щоб вчасно відреагувати на будь-які виклики і загрозу.

"Станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі великих сил, в тому числі піхотних підрозділів, які б могли здійснити повторне вторгнення з території Білорусі", - наголосив Демченко.

Водночас, за словами речника, не можна виключати якихось провокативних дій, зокрема з метою відтягування наших сил на цей напрямок з більш важливих. "Тому стежимо, реагуватимемо на всі виклики, які будуть йти з території Білорусі, і продовжуємо укріплювати цей напрямок", - підкреслив Демченко.

За його словами, триває нарощування інженерних укріплень безпосередньо по лінії кордону з Білоруссю. Нарощуються фортифікаційні укріплення в кожній області, яка межує з РБ: на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині.

Автор: 

Білорусь (8065) ДПСУ Держприкордонслужба (6672)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
"бульборусія" співучасник рашистської окупації України ,і рашистського геноциду українського народу ,Це ворог УКРАЇНИ
показати весь коментар
20.04.2026 15:21 Відповісти
+1
Тоді навіщо Зелупа та пропагандони нагнітають?
показати весь коментар
20.04.2026
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"бульборусія" співучасник рашистської окупації України ,і рашистського геноциду українського народу ,Це ворог УКРАЇНИ
показати весь коментар
20.04.2026 15:21 Відповісти
Тоді навіщо Зелупа та пропагандони нагнітають?
показати весь коментар
20.04.2026
каждый год гоняют одни и теже темы- беларусь вступит в войну, ***** проведет мобилизацию, ***** нападет на страны нато. Скоро еще последнюю любимую подтянут - ***** бахнет ядеркой
показати весь коментар
20.04.2026
Ну недооценивать путлера, синьпинга и их вассала в Белом Доме тоже нельзя, тем более Трамп всерьёз начинает сворачивать войска в Европе. По крайней мере, в Испании ( юг НАТО) точно планирует что то закрыть, да и в Германии
показати весь коментар
20.04.2026
Даже если путлер остановиться по линии фронта сегодня - ему восстанавливатсья надо несколько лет как минимум и подготавливаться, там уже и выборы в США новые и с огромной вероятностью снова будет демократ - НАТО впадет как они любят в летаргический сон спокойсвтия.

Путлер планирует останавливаться сегодня?
показати весь коментар
20.04.2026
Хай ліпше сплять та дають гроші зі зброєю, аніж так не сплять, як нинішня влада Штатів.
показати весь коментар
20.04.2026
Всі заяви, без виключення, з собак зеленского - то суцільна брехня та нові здачі теріторій. Там не може бути патріотів, готових послати гниду нах.
показати весь коментар
20.04.2026
Свого часу так казали і про ху.... лостан, може тепер можна на шашлики
показати весь коментар
20.04.2026
Значить готуються бульботвари.... Слава Україні !!!
показати весь коментар
20.04.2026
Цікаво цей картоплепюрер впевнений що вміє воювати? Рашка теж була впевнена 24.22 але щось пішло не так, я думаю оці картопляники якщо сунуться побіжуть пиляку глотати
показати весь коментар
20.04.2026
Після 2022 року як можна вірити заявам цих ботал?
показати весь коментар
20.04.2026
 
 