Білорусь не підтягує війська та техніку до кордону з Україною, - Демченко

Українські прикордонники повідомляють, що з боку Білорусі наразі не спостерігається руху військової техніки чи підсилення підрозділів поблизу кордону.

Про це в телеетері заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відсутність загрозливого нарощування сил з боку Білорусі

"Підтягування військ немає. Ще з 2022 року Білорусь тримає на окремих напрямках свої підрозділи, тоді вони заявили, що це з метою посилення своєї безпеки, бо очікують якихось дій з боку України, хоча Україна ніколи не загрожувала Білорусі і не планує здійснювати такі дії. Тому є ті підрозділи, які Білорусь і до цього тримала по напрямку нашого кордону. Вони ротуються, міняються, здійснюються їхні переміщення, але нарощування навіть цих підрозділів не відбувається", - зазначив Демченко.

За його словами, не відбувається у безпосередній близькості до кордону і переміщення техніки.

"Інформаційно нагнітаючи, свого часу вони (Білорусь. - Ред.) заявляли про створення Південного оперативного командування якраз по напрямку кордону з Україною. В межах цього можуть і облаштовуватися позиції, полігони і під'їзні шляхи", - зауважив представник ДПСУ.

Україна уважно стежить за ситуацією

За його словами, за тим, що відбувається на території Білорусі, пильно стежать підрозділи розвідки, Міністерства оборони і Державної прикордонної служби, щоб вчасно відреагувати на будь-які виклики і загрозу.

"Станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі великих сил, в тому числі піхотних підрозділів, які б могли здійснити повторне вторгнення з території Білорусі", - наголосив Демченко.

Водночас, за словами речника, не можна виключати якихось провокативних дій, зокрема з метою відтягування наших сил на цей напрямок з більш важливих. "Тому стежимо, реагуватимемо на всі виклики, які будуть йти з території Білорусі, і продовжуємо укріплювати цей напрямок", - підкреслив Демченко.

За його словами, триває нарощування інженерних укріплень безпосередньо по лінії кордону з Білоруссю. Нарощуються фортифікаційні укріплення в кожній області, яка межує з РБ: на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині.