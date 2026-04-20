Беларусь не подтягивает войска и технику к границе с Украиной, - Демченко
Украинские пограничники сообщают, что со стороны Беларуси в настоящее время не наблюдается движения военной техники или усиления подразделений вблизи границы.
Об этом в эфире телеканала заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отсутствие угрожающего наращивания сил со стороны Беларуси
"Подтягивания войск нет. Еще с 2022 года Беларусь держит на отдельных направлениях свои подразделения, тогда они заявили, что это с целью усиления своей безопасности, поскольку ожидают каких-то действий со стороны Украины, хотя Украина никогда не угрожала Беларуси и не планирует осуществлять такие действия. Поэтому есть те подразделения, которые Беларусь и до этого держала в направлении нашей границы. Они ротируются, меняются, осуществляются их перемещения, но наращивания даже этих подразделений не происходит", — отметил Демченко.
По его словам, в непосредственной близости от границы не происходит и перемещения техники.
"Нагнетая информацию, в свое время они (Беларусь. - Ред.) заявляли о создании Южного оперативного командования как раз в направлении границы с Украиной. В рамках этого могут и обустраиваться позиции, полигоны и подъездные пути", - отметил представитель ГПСУ.
Украина внимательно следит за ситуацией
По его словам, за тем, что происходит на территории Беларуси, пристально следят подразделения разведки, Министерства обороны и Государственной пограничной службы, чтобы вовремя отреагировать на любые вызовы и угрозы.
"На данный момент Россия не держит на территории Беларуси крупных сил, в том числе пехотных подразделений, которые могли бы осуществить повторное вторжение с территории Беларуси", - подчеркнул Демченко.
В то же время, по словам спикера, нельзя исключать каких-либо провокационных действий, в частности с целью отвлечения наших сил на это направление с более важных. "Поэтому следим, будем реагировать на все вызовы, которые будут исходить с территории Беларуси, и продолжаем укреплять это направление", — подчеркнул Демченко.
По его словам, продолжается наращивание инженерных укреплений непосредственно по линии границы с Беларусью. Наращиваются фортификационные укрепления в каждой области, граничащей с РБ: на Волыни, Ривненщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине.
