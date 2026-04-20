Беларусь не подтягивает войска и технику к границе с Украиной, - Демченко

Андрей Демченко

Украинские пограничники сообщают, что со стороны Беларуси в настоящее время не наблюдается движения военной техники или усиления подразделений вблизи границы.

Об этом в эфире телеканала заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отсутствие угрожающего наращивания сил со стороны Беларуси

"Подтягивания войск нет. Еще с 2022 года Беларусь держит на отдельных направлениях свои подразделения, тогда они заявили, что это с целью усиления своей безопасности, поскольку ожидают каких-то действий со стороны Украины, хотя Украина никогда не угрожала Беларуси и не планирует осуществлять такие действия. Поэтому есть те подразделения, которые Беларусь и до этого держала в направлении нашей границы. Они ротируются, меняются, осуществляются их перемещения, но наращивания даже этих подразделений не происходит", — отметил Демченко.

По его словам, в непосредственной близости от границы не происходит и перемещения техники.

"Нагнетая информацию, в свое время они (Беларусь. - Ред.) заявляли о создании Южного оперативного командования как раз в направлении границы с Украиной. В рамках этого могут и обустраиваться позиции, полигоны и подъездные пути", - отметил представитель ГПСУ.

Украина внимательно следит за ситуацией

По его словам, за тем, что происходит на территории Беларуси, пристально следят подразделения разведки, Министерства обороны и Государственной пограничной службы, чтобы вовремя отреагировать на любые вызовы и угрозы.

"На данный момент Россия не держит на территории Беларуси крупных сил, в том числе пехотных подразделений, которые могли бы осуществить повторное вторжение с территории Беларуси", - подчеркнул Демченко.

В то же время, по словам спикера, нельзя исключать каких-либо провокационных действий, в частности с целью отвлечения наших сил на это направление с более важных. "Поэтому следим, будем реагировать на все вызовы, которые будут исходить с территории Беларуси, и продолжаем укреплять это направление", — подчеркнул Демченко.

По его словам, продолжается наращивание инженерных укреплений непосредственно по линии границы с Беларусью. Наращиваются фортификационные укрепления в каждой области, граничащей с РБ: на Волыни, Ривненщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине.

"бульборусія" співучасник рашистської окупації України ,і рашистського геноциду українського народу ,Це ворог УКРАЇНИ
20.04.2026 15:21 Ответить
Тоді навіщо Зелупа та пропагандони нагнітають?
20.04.2026 15:24 Ответить
каждый год гоняют одни и теже темы- беларусь вступит в войну, ***** проведет мобилизацию, ***** нападет на страны нато. Скоро еще последнюю любимую подтянут - ***** бахнет ядеркой
20.04.2026 15:30 Ответить
Ну недооценивать путлера, синьпинга и их вассала в Белом Доме тоже нельзя, тем более Трамп всерьёз начинает сворачивать войска в Европе. По крайней мере, в Испании ( юг НАТО) точно планирует что то закрыть, да и в Германии
20.04.2026 15:43 Ответить
Даже если путлер остановиться по линии фронта сегодня - ему восстанавливатсья надо несколько лет как минимум и подготавливаться, там уже и выборы в США новые и с огромной вероятностью снова будет демократ - НАТО впадет как они любят в летаргический сон спокойсвтия.

Путлер планирует останавливаться сегодня?
20.04.2026 15:46 Ответить
Всі заяви, без виключення, з собак зеленского - то суцільна брехня та нові здачі теріторій. Там не може бути патріотів, готових послати гниду нах.
20.04.2026 15:32 Ответить
Свого часу так казали і про ху.... лостан, може тепер можна на шашлики
20.04.2026 15:46 Ответить
 
 