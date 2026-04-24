Сейм Литвы продлил санкции против граждан РФ и Беларуси и одобрил новый военный полигон

Сейм Литвы продлил санкции в отношении граждан РФ и Беларуси до 2027 года и одобрил строительство нового военного полигона в Сувальском коридоре.

Сейм Литвы принял ряд важных решений, направленных на укрепление национальной безопасности в условиях нынешней агрессивной войны России против Украины. В частности, во время заседания в четверг, 23 апреля, литовские депутаты продлили действие специального закона о санкциях в отношении граждан России и Беларуси еще на два года - теперь ограничения будут действовать до конца 2027 года.

Закон, впервые принятый в апреле 2023 года, существенно ограничивает возможности россиян и белорусов в получении литовских виз и видов на жительство. Дополнительные жесткие правила касаются граждан РФ в отношении въезда на территорию страны и приобретения недвижимости в этой стране Балтии, являющейся членом Евросоюза и НАТО.

Литва построит новый военный полигон

Также в четверг парламент Литвы официально одобрил строительство нового военного полигона в районе городка Капчямистис. Объект площадью более 14 000 гектаров будет располагаться в стратегически уязвимом Сувальском коридоре - узком перешейке между Беларусью и Калининградской областью РФ, соединяющем страны Балтии с Польшей.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что расширение инфраструктуры для военных учений необходимо для усиления боевой готовности и безопасности на восточном фланге НАТО.

Ожидается, что с 2028 года на новом полигоне смогут проходить обучение до 4 000 военнослужащих одновременно. Это решение является частью масштабного плана Литвы по созданию новой армейской дивизии и подготовке инфраструктуры для постоянного базирования немецкой бронетанковой бригады.

Несмотря на стратегическую важность проекта, он вызвал протесты со стороны местных жителей и экологов. Так, небольшая демонстрация состоялась непосредственно под зданием парламента в Вильнюсе во время голосования.

