Сейм Литви продовжив санкції проти громадян РФ і Білорусі і схвалив новий військовий полігон

Сейм Литви продовжив санкції щодо громадян РФ і Білорусі до 2027 року та затвердив будівництво нового військового полігону в Сувальському коридорі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Сейм Литви ухвалив низку важливих рішень, спрямованих на зміцнення національної безпеки в умовах нинішньої агресивної війни Росії проти України. Зокрема, під час засідання в четвер, 23 квітня, литовські депутати подовжили дію спеціального закону про санкції щодо громадян Росії та Білорусі ще на два роки - тепер обмеження діятимуть до кінця 2027 року.

Закон, вперше ухвалений у квітні 2023 року, суттєво обмежує можливості росіян та білорусів в отриманні литовських віз та посвідок на проживання. Додаткові жорсткі правила стосуються громадян РФ щодо в'їзду на територію країни та придбання нерухомості в цій країні Балтії, що є членом Євросоюзу і НАТО.

Литва будуватиме новий військовий полігон

Також у четвер парламент Литви офіційно затвердив будівництво нового військового полігону в районі містечка Капчямістіс. Об'єкт площею понад 14 000 гектарів розташовуватиметься у стратегічно вразливому Сувальському коридорі - вузькому перешийку між Білоруссю та Калінінградською областю РФ, що з'єднує країни Балтії з Польщею.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що розширення інфраструктури для військових навчань є необхідним для посилення бойової готовності та безпеки на східному фланзі НАТО.

Очікується, що з 2028 року на новому полігоні зможуть відбувати вишкіл до 4 000 військовослужбовців одночасно. Це рішення є частиною масштабного плану Литви зі створення нової армійської дивізії та підготовки інфраструктури для постійного базування німецької бронетанкової бригади.

Попри стратегічну важливість проєкту, він викликав протести з боку місцевих мешканців та екологів. Так, невеличка демонстрація відбулася безпосередньо під будівлею парламенту у Вільнюсі під час голосування.

