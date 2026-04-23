Литва закликала не розділяти Україну і Молдову у питанні вступу в ЄС
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що виступає проти ідеї розділення України та Молдови на різних етапах шляху до членства в Європейському Союзі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у його заяві перед початком неформального саміту ЄС на Кіпрі.
Позиція Литви щодо переговорного процесу
Науседа наголосив, що Литва підтримує однаковий підхід до України та Молдови у процесі євроінтеграції. За його словами, відкриття переговорних кластерів має відбуватися без штучного розділення двох країн.
Він підкреслив, що оцінка прогресу має базуватися виключно на досягненнях кожної держави, а не на політичних компромісах усередині ЄС.
"Гадаю, зараз немає підстав більше говорити про "декаплінг" цих двох країн. Литва завжди підтримуватиме підхід, заснований на заслугах", – зазначив Гітанас Науседа.
Дискусії в ЄС щодо умов вступу
У Європейському Союзі тривають обговорення можливих проміжних форматів участі країн-кандидатів. Зокрема, Франція та Німеччина пропонують надати Україні так звані "символічні" пільги на перехідному етапі.
Йдеться про варіант, за якого Україна могла б тимчасово не мати повного доступу до спільного бюджету ЄС та права голосу до моменту повноправного членства.
Позиція України щодо формату членства
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що країна не розглядає варіант неповного членства в Європейському Союзі. Він наголошував, що будь-які обмеження політичних прав або економічної участі є неприйнятними.
За словами Зеленського, подібні підходи суперечать самій логіці євроінтеграції та рівноправного партнерства.
