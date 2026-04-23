Литва закликала не розділяти Україну і Молдову у питанні вступу в ЄС

Гітанас Науседа про вступ України та Молдови в ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що виступає проти ідеї розділення України та Молдови на різних етапах шляху до членства в Європейському Союзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у його заяві перед початком неформального саміту ЄС на Кіпрі.

Позиція Литви щодо переговорного процесу

Науседа наголосив, що Литва підтримує однаковий підхід до України та Молдови у процесі євроінтеграції. За його словами, відкриття переговорних кластерів має відбуватися без штучного розділення двох країн.

Він підкреслив, що оцінка прогресу має базуватися виключно на досягненнях кожної держави, а не на політичних компромісах усередині ЄС.

"Гадаю, зараз немає підстав більше говорити про "декаплінг" цих двох країн. Литва завжди підтримуватиме підхід, заснований на заслугах", – зазначив Гітанас Науседа.

Читайте: Качка каже, що Україна готова до гнучких умов вступу в ЄС

Дискусії в ЄС щодо умов вступу

У Європейському Союзі тривають обговорення можливих проміжних форматів участі країн-кандидатів. Зокрема, Франція та Німеччина пропонують надати Україні так звані "символічні" пільги на перехідному етапі.

Йдеться про варіант, за якого Україна могла б тимчасово не мати повного доступу до спільного бюджету ЄС та права голосу до моменту повноправного членства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща проти прискореного вступу України до ЄС, - Сікорський

Позиція України щодо формату членства

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що країна не розглядає варіант неповного членства в Європейському Союзі. Він наголошував, що будь-які обмеження політичних прав або економічної участі є неприйнятними.

За словами Зеленського, подібні підходи суперечать самій логіці євроінтеграції та рівноправного партнерства.

  • Нагадаємо, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Поразка прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах 12 квітня може стати "новим поштовхом" у питанні вступу України до ЄС.

вступ в мультикультурну, зацензуровану й технічно відсталу помийку не потрібен
23.04.2026 19:38 Відповісти
так до )(уйлостану черги і так нема.
23.04.2026 19:43 Відповісти
я про іншу відсталу помийку писав - про так званий "європейський союз", який скоріше є ісламським союзом з етнічного винищення європейців.
23.04.2026 19:46 Відповісти
та ну, марроканець тобі не брат?
23.04.2026 19:43 Відповісти
для мене лише українці є братами та сестрами
23.04.2026 19:48 Відповісти
Дякую Литві за те що можливо врятує бездарно просране Зеленським!
23.04.2026 19:41 Відповісти
Тоді нехай Молдова стає областю України.
23.04.2026 19:53 Відповісти
Молдаване заслужили.
23.04.2026 20:04 Відповісти
А навіщо Україні це штучне об'єднання? Може ще для Молдови Приднестровьє зільнити силами ЗСУ?
23.04.2026 20:12 Відповісти
Не буде ніякого ЕС та НАТО. Це красівая казка.
23.04.2026 20:16 Відповісти
 
 