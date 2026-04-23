Литва призвала не разделять Украину и Молдову в вопросе вступления в ЕС

Гитанас Науседа о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что выступает против идеи разделения Украины и Молдовы на разных этапах пути к членству в Европейском союзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении перед началом неформального саммита ЕС на Кипре.

Позиция Литвы относительно переговорного процесса

Науседа подчеркнул, что Литва поддерживает одинаковый подход к Украине и Молдове в процессе евроинтеграции. По его словам, открытие переговорных кластеров должно происходить без искусственного разделения двух стран.

Он подчеркнул, что оценка прогресса должна основываться исключительно на достижениях каждого государства, а не на политических компромиссах внутри ЕС.

"Думаю, сейчас нет оснований больше говорить о "декуплинге" этих двух стран. Литва всегда будет поддерживать подход, основанный на заслугах", — отметил Гитанас Науседа.

Дискуссии в ЕС относительно условий вступления

В Европейском Союзе продолжаются обсуждения возможных промежуточных форматов участия стран-кандидатов. В частности, Франция и Германия предлагают предоставить Украине так называемые "символические" льготы на переходном этапе.

Речь идет о варианте, при котором Украина могла бы временно не иметь полного доступа к общему бюджету ЕС и права голоса до момента полноправного членства.

Позиция Украины относительно формата членства

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что страна не рассматривает вариант неполного членства в Европейском Союзе. Он подчеркивал, что любые ограничения политических прав или экономического участия являются неприемлемыми.

По словам Зеленского, подобные подходы противоречат самой логике евроинтеграции и равноправного партнерства.

  • Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах 12 апреля может стать "новым толчком" в вопросе вступления Украины в ЕС.

вступ в мультикультурну, зацензуровану й технічно відсталу помийку не потрібен
23.04.2026 19:38 Ответить
так до )(уйлостану черги і так нема.
23.04.2026 19:43 Ответить
я про іншу відсталу помийку писав - про так званий "європейський союз", який скоріше є ісламським союзом з етнічного винищення європейців.
23.04.2026 19:46 Ответить
та ну, марроканець тобі не брат?
23.04.2026 19:43 Ответить
для мене лише українці є братами та сестрами
23.04.2026 19:48 Ответить
Дякую Литві за те що можливо врятує бездарно просране Зеленським!
23.04.2026 19:41 Ответить
Тоді нехай Молдова стає областю України.
23.04.2026 19:53 Ответить
Молдаване заслужили.
23.04.2026 20:04 Ответить
А навіщо Україні це штучне об'єднання? Може ще для Молдови Приднестровьє зільнити силами ЗСУ?
23.04.2026 20:12 Ответить
Не буде ніякого ЕС та НАТО. Це красівая казка.
23.04.2026 20:16 Ответить
Науседі треба поставить пам'ятник при житті за опікування Україною.
23.04.2026 20:37 Ответить
 
 