Литва призвала не разделять Украину и Молдову в вопросе вступления в ЕС
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что выступает против идеи разделения Украины и Молдовы на разных этапах пути к членству в Европейском союзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении перед началом неформального саммита ЕС на Кипре.
Позиция Литвы относительно переговорного процесса
Науседа подчеркнул, что Литва поддерживает одинаковый подход к Украине и Молдове в процессе евроинтеграции. По его словам, открытие переговорных кластеров должно происходить без искусственного разделения двух стран.
Он подчеркнул, что оценка прогресса должна основываться исключительно на достижениях каждого государства, а не на политических компромиссах внутри ЕС.
"Думаю, сейчас нет оснований больше говорить о "декуплинге" этих двух стран. Литва всегда будет поддерживать подход, основанный на заслугах", — отметил Гитанас Науседа.
Дискуссии в ЕС относительно условий вступления
В Европейском Союзе продолжаются обсуждения возможных промежуточных форматов участия стран-кандидатов. В частности, Франция и Германия предлагают предоставить Украине так называемые "символические" льготы на переходном этапе.
Речь идет о варианте, при котором Украина могла бы временно не иметь полного доступа к общему бюджету ЕС и права голоса до момента полноправного членства.
Позиция Украины относительно формата членства
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что страна не рассматривает вариант неполного членства в Европейском Союзе. Он подчеркивал, что любые ограничения политических прав или экономического участия являются неприемлемыми.
По словам Зеленского, подобные подходы противоречат самой логике евроинтеграции и равноправного партнерства.
- Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах 12 апреля может стать "новым толчком" в вопросе вступления Украины в ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль