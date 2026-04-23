Литва призвала не разделять Украину и Молдову в вопросе вступления в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что выступает против идеи разделения Украины и Молдовы на разных этапах пути к членству в Европейском союзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении перед началом неформального саммита ЕС на Кипре.

Позиция Литвы относительно переговорного процесса

Науседа подчеркнул, что Литва поддерживает одинаковый подход к Украине и Молдове в процессе евроинтеграции. По его словам, открытие переговорных кластеров должно происходить без искусственного разделения двух стран.

Он подчеркнул, что оценка прогресса должна основываться исключительно на достижениях каждого государства, а не на политических компромиссах внутри ЕС.

"Думаю, сейчас нет оснований больше говорить о "декуплинге" этих двух стран. Литва всегда будет поддерживать подход, основанный на заслугах", — отметил Гитанас Науседа.

Дискуссии в ЕС относительно условий вступления

В Европейском Союзе продолжаются обсуждения возможных промежуточных форматов участия стран-кандидатов. В частности, Франция и Германия предлагают предоставить Украине так называемые "символические" льготы на переходном этапе.

Речь идет о варианте, при котором Украина могла бы временно не иметь полного доступа к общему бюджету ЕС и права голоса до момента полноправного членства.

Позиция Украины относительно формата членства

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что страна не рассматривает вариант неполного членства в Европейском Союзе. Он подчеркивал, что любые ограничения политических прав или экономического участия являются неприемлемыми.

По словам Зеленского, подобные подходы противоречат самой логике евроинтеграции и равноправного партнерства.