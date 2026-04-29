Новини Обмін полоненими
США можуть послабити санкції проти Білорусі в обмін на подальші звільнення політв’язнів, - спецпосланець Коул

Спецпосланник США Джон Коул заявив, що він очікує на звільнення ще кількох білоруських політв’язнів упродовж найближчого місяця, додавши, що тоді можливе подальше послаблення санкцій щодо Мінська.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, про це Коул заявив після звільнення польсько-білоруського журналіста та активіста Анджея Почобута в межах обміну ув'язненими на кордоні з Польщею.

"Я очікую, що ми зможемо домогтися звільнення деяких ув'язнених упродовж наступного місяця. І я повернуся, щоб посприяти цьому наступного місяця", - зазначив Коул.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко уже звільнив сотні затриманих за останні два роки, цей процес прискорився після того, як Дональд Трамп повернувся до Білого дому та відправив Коула для безпосередніх переговорів із ним. Натомість США почали скасовувати санкції проти Білорусі.

За словами спецпосланця, американські санкції не були предметом переговорів, які привели до звільнення Почобута та ще чотирьох осіб, але дав зрозуміти, що подальші звільнення можуть посприяти пом’якшенню обмежень.

"Ми все ще ведемо переговори. Це завжди можливо", - додав він.

"Цінність Лукашенка"

Правозахисні організації заявляють, що в білоруських в'язницях залишається понад 830 політв'язнів.

США дали зрозуміти, що бачать цінність у взаємодії з Лукашенком через його тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним, і стверджують, що він надав конструктивні поради щодо припинення війни проти України.

"Поки що ми довіряємо один одному і... якщо хтось відчуває, що інший збився з курсу, ми це вирішуємо", - сказав Коул.

Він додав, що Лукашенко хоче, щоб Білорусь стала "членом сім’ї європейських націй" і що звільнення політичних в’язнів могло б допомогти йому рухатися в цьому напрямку.

Лукашенко може відвідати США

Раніше Коул заявляв, що Лукашенко може незабаром відвідати США - це може стати потенційним проривом для авторитарного білоруського диктатора після багатьох років дипломатичної ізоляції через порушення прав людини та підтримку війни Росії проти України.

"Ми обговорюємо це. Я думаю, що це був би хороший крок. Я також згадав про відкриття посольства США в Мінську. Усі ці питання обговорюються... і я оптимістично налаштований, що вони можуть реалізуватися", - додав спецпосланець.

Що передувало

Рагіше повідомлялося, що Білорусь у межах обміну передала Польщі трьох осіб, серед яких журналіст Анджей Почобут, католицький священник Гжегож Гавел та громадянин Білорусі, який співпрацював із польськими спецслужбами. Сполучені Штати які виступили посередником у переговорах.

Топ коментарі
+10
Це заоохочує диткаторів. Насаджають опозиціонерів, потім торгують ними. Це ж тероризм влади.
29.04.2026 13:10 Відповісти
+10
******* схема, закручуєш гайки, садиш всіх опозиціонерів, потім частину відпускаєш а санкції знімають..США перетворилися на клоунів світового масштабу!
29.04.2026 13:13 Відповісти
+5
Це заохочення диктатора будувати концтабори і заповнювати їх невгодними для торгу за преференції. Потрібно робити все навпаки - посилювати санкції так, щоб яйця тріщали. Уйобка переконати неможливо, можна лише змусити батогом.
29.04.2026 13:17 Відповісти
В обмін на міндобрива від луки - чогож не послабити
29.04.2026 13:04
29.04.2026 13:04 Відповісти
дуже хочеться подивитися на принципіальних пєдоєвропейців у клайпеді.
29.04.2026 13:07
29.04.2026 13:07 Відповісти
29.04.2026 13:10
29.04.2026 13:13
29.04.2026 13:17
29.04.2026 13:21 Відповісти
29.04.2026 13:26 Відповісти
29.04.2026 13:35 Відповісти
Пряме заохочення до нового хапання і засудження людей.
29.04.2026 13:50 Відповісти
думаю, так трамповская администрация помогает кремлевским террористам... А что бы их не обвинили в сотрудничестве с кремлем, американцы снимают санкции якобы с независимой от кремля страны. кремль на сполна воспользуется этими трамповскими отменами санкций...
29.04.2026 14:10
29.04.2026 14:10
 
 