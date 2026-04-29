США можуть послабити санкції проти Білорусі в обмін на подальші звільнення політв’язнів, - спецпосланець Коул

Спецпосланник США Джон Коул заявив, що він очікує на звільнення ще кількох білоруських політв’язнів упродовж найближчого місяця, додавши, що тоді можливе подальше послаблення санкцій щодо Мінська.

Про це пише Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, про це Коул заявив після звільнення польсько-білоруського журналіста та активіста Анджея Почобута в межах обміну ув'язненими на кордоні з Польщею.

"Я очікую, що ми зможемо домогтися звільнення деяких ув'язнених упродовж наступного місяця. І я повернуся, щоб посприяти цьому наступного місяця", - зазначив Коул.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко уже звільнив сотні затриманих за останні два роки, цей процес прискорився після того, як Дональд Трамп повернувся до Білого дому та відправив Коула для безпосередніх переговорів із ним. Натомість США почали скасовувати санкції проти Білорусі.

За словами спецпосланця, американські санкції не були предметом переговорів, які привели до звільнення Почобута та ще чотирьох осіб, але дав зрозуміти, що подальші звільнення можуть посприяти пом’якшенню обмежень.

"Ми все ще ведемо переговори. Це завжди можливо", - додав він.

"Цінність Лукашенка"

Правозахисні організації заявляють, що в білоруських в'язницях залишається понад 830 політв'язнів.

США дали зрозуміти, що бачать цінність у взаємодії з Лукашенком через його тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним, і стверджують, що він надав конструктивні поради щодо припинення війни проти України.

"Поки що ми довіряємо один одному і... якщо хтось відчуває, що інший збився з курсу, ми це вирішуємо", - сказав Коул.

Він додав, що Лукашенко хоче, щоб Білорусь стала "членом сім’ї європейських націй" і що звільнення політичних в’язнів могло б допомогти йому рухатися в цьому напрямку.

Лукашенко може відвідати США

Раніше Коул заявляв, що Лукашенко може незабаром відвідати США - це може стати потенційним проривом для авторитарного білоруського диктатора після багатьох років дипломатичної ізоляції через порушення прав людини та підтримку війни Росії проти України.

"Ми обговорюємо це. Я думаю, що це був би хороший крок. Я також згадав про відкриття посольства США в Мінську. Усі ці питання обговорюються... і я оптимістично налаштований, що вони можуть реалізуватися", - додав спецпосланець.

Що передувало

Рагіше повідомлялося, що Білорусь у межах обміну передала Польщі трьох осіб, серед яких журналіст Анджей Почобут, католицький священник Гжегож Гавел та громадянин Білорусі, який співпрацював із польськими спецслужбами. Сполучені Штати які виступили посередником у переговорах.