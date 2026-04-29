Зеленський підписав новий санкційний пакет, зокрема проти суб’єктів з Білорусі

Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет України, який передбачає обмеження, зокрема, щодо суб’єктів із Білорусі та спрямований на посилення тиску на Росію.

Зменшення інтенсивності війни з боку РФ

"Зараз уже я підписав ще новий санкційний пакет України – вагомий пакет, – у тому числі щодо субʼєктів із Білорусі. Це сигнал багатьом нашим партнерам, на що варто тиснути, щоб усе ж таки зменшувати рівень цієї війни, її інтенсивність", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що Росія не має доброї волі. Її треба примушувати до тих чи інших кроків, які потрібні для зменшення агресії, і хай вони вже потім це називають своїми "жестами доброї волі".

Також читайте: Швеція заарештувала російський суховантаж

Попередження Білорусі

"Треба, щоб Білорусь не була втягнута у війну. Треба, щоб не було операцій проти інших європейських країн. Треба, щоб у цій війні Росії проти України був мир достойний", - зазначив очільник України.

"Дякую всім, хто воює і працює, щоб в України було саме таке майбутнє", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський отримав звіт СЗР: РФ втрачає експорт і готує зрив контактів України у межах Drone Deals

