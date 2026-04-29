Зеленський підписав новий санкційний пакет, зокрема проти суб’єктів з Білорусі
Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет України, який передбачає обмеження, зокрема, щодо суб’єктів із Білорусі та спрямований на посилення тиску на Росію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у відеозверненні.
Зменшення інтенсивності війни з боку РФ
"Зараз уже я підписав ще новий санкційний пакет України – вагомий пакет, – у тому числі щодо субʼєктів із Білорусі. Це сигнал багатьом нашим партнерам, на що варто тиснути, щоб усе ж таки зменшувати рівень цієї війни, її інтенсивність", - наголосив президент.
Зеленський зауважив, що Росія не має доброї волі. Її треба примушувати до тих чи інших кроків, які потрібні для зменшення агресії, і хай вони вже потім це називають своїми "жестами доброї волі".
Попередження Білорусі
"Треба, щоб Білорусь не була втягнута у війну. Треба, щоб не було операцій проти інших європейських країн. Треба, щоб у цій війні Росії проти України був мир достойний", - зазначив очільник України.
"Дякую всім, хто воює і працює, щоб в України було саме таке майбутнє", - додав Зеленський.
Що передувало
- 29 квітня Україна запровадила нові санкційні рішення проти російських субʼєктів, які причетні до викрадення українських дітей, та
- проти суден російського "тіньового флоту".
