Зеленський підписав новий санкційний пакет, зокрема проти суб’єктів з Білорусі

Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет України, який передбачає обмеження, зокрема, щодо суб’єктів із Білорусі та спрямований на посилення тиску на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

Зменшення інтенсивності війни з боку РФ

"Зараз уже я підписав ще новий санкційний пакет України – вагомий пакет, – у тому числі щодо субʼєктів із Білорусі. Це сигнал багатьом нашим партнерам, на що варто тиснути, щоб усе ж таки зменшувати рівень цієї війни, її інтенсивність", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що Росія не має доброї волі. Її треба примушувати до тих чи інших кроків, які потрібні для зменшення агресії, і хай вони вже потім це називають своїми "жестами доброї волі".

Попередження Білорусі

"Треба, щоб Білорусь не була втягнута у війну. Треба, щоб не було операцій проти інших європейських країн. Треба, щоб у цій війні Росії проти України був мир достойний", - зазначив очільник України.

"Дякую всім, хто воює і працює, щоб в України було саме таке майбутнє", - додав Зеленський.

Про умерова з міндічем не згадував?
29.04.2026 21:07 Відповісти
Крали Міндічі з Цукерманом,а санкції отримав...Порошенко.
29.04.2026 21:20 Відповісти
"для запобігання"
29.04.2026 21:21 Відповісти
Там "Міндічі" пруть з усіх дірок - може їм теж шось потріно прописати? - чи ви в одній обоймі?
29.04.2026 21:11 Відповісти
На білорусь пора ракети наводити і чекати рипання з їх боку,бо твої санції їм як лодонею по піхві(
29.04.2026 21:29 Відповісти
 
 