Швеція заарештувала російський суховантаж

Швеція ухвалила рішення про конфіскацію суховантажного судна Caffa, яке пов’язують із так званим тіньовим флотом Росії та незаконним вивезенням українського зерна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прокуратури Швеції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Судно затримали шведські прикордонники на початку березня під час проходження у територіальних водах країни. Після перевірки його взяли під арешт у межах розслідування можливих порушень міжнародного права та санкційних обмежень.

Обставини затримання та підозри щодо вантажу

За даними слідства, Caffa могло бути задіяне у схемах перевезення викраденого українського зерна з окупованих територій. Окрему увагу правоохоронців привернуло те, що судно ходило під фальшивим прапором Гвінеї, а більшість екіпажу складали громадяни Росії.

Шведська берегова охорона діяла у координації з іншими структурами, що відстежують рух суден, які можуть бути пов’язані з обходом санкцій.

У прокуратурі Швеції зазначили: "Судно підлягає конфіскації в межах міжнародної правової допомоги та подальшого розгляду компетентними органами".

Можлива передача Україні та міжнародна процедура

Конфіскація Caffa відбулася після запиту про взаємну юридичну допомогу від іншої держави, назву якої офіційно не розкривають. Швеція заявила, що розгляне можливість передачі судна цій країні для подальшого розслідування.

Україна раніше внесла Caffa до санкційних списків як частину російського "тіньового флоту", який використовується для обходу обмежень та нелегальних перевезень.

12 квітня у Швеції затримали панамський балкер Hui Yuan, який підозрюють у порушенні природоохоронних норм - авіація берегової охорони зафіксувала скидання вугільних відходів у море.

