Швеція затримала суховантаж, який прямував із РФ

У неділю, 12 квітня, у Швеції повідомили про затримання панамського балкера Hui Yuan, який підозрюють у порушенні природоохоронних норм - авіація берегової охорони зафіксувала скидання вугільних відходів у море.

Про це повідомяляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт берегової охорони Швеції.

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"Під час патрулювання Балтійського моря літак шведської берегової охорони вчора виявив, що балкер Hui Yuan під прапором Панами скидав у море залишки вугілля. Це є порушенням Кодексу про охорону навколишнього середовища", - зазначено у повідомленні.

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У неділю екіпаж берегової охорони Швеції перевірив судно поблизу міста Істад на півдні країни.

Наразі триває попереднє розслідування, а прокурор вже ухвалив рішення про проведення слухань. Балкер підозрюють у порушенні природоохоронного законодавства.

Відомо, що Hui Yuan зареєстрований у Панамі та прямував із Росії до Лас-Пальмаса в Іспанії.

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