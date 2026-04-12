Швеция задержала сухогруз, следовавший из РФ

балкер

В воскресенье, 12 апреля, в Швеции сообщили о задержании панамского балкера Hui Yuan, который подозревается в нарушении природоохранных норм — авиация береговой охраны зафиксировала сброс угольных отходов в море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт береговой охраны Швеции.

Детали 

"Во время патрулирования Балтийского моря самолет шведской береговой охраны вчера обнаружил, что балкер Hui Yuan под флагом Панамы сбрасывал в море остатки угля. Это является нарушением Кодекса об охране окружающей среды", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Эстония считает задержание танкеров теневого флота РФ "слишком рискованным", — Reuters

В воскресенье экипаж береговой охраны Швеции проверил судно вблизи города Истад на юге страны.

В настоящее время ведется предварительное расследование, а прокурор уже принял решение о проведении слушаний. Балкер подозревают в нарушении природоохранного законодательства.

Известно, что Hui Yuan зарегистрирован в Панаме и следовал из России в Лас-Пальмас в Испании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский танкер впервые прошел Ормузский пролив – маршрут ведет к нефтяному хабу Ирана

Как ви лотку назавьотє так ана і папливьот!
12.04.2026 14:23 Ответить
В назва наче китайська: *******😁😁😁🤣
12.04.2026 14:23 Ответить
*** Yuan ...
Назва справді феєрична ...
12.04.2026 14:53 Ответить
Головне - тримати подовше, не поспішати.
12.04.2026 14:34 Ответить
Якийсь Хуан підмітав палубу і влаштував екологічну катастрофу. Вугілля в морі який жах, можуть постраждати дельфіни-геї.
12.04.2026 14:47 Ответить
 
 