Швеция арестовала российский сухогруз
Швеция приняла решение о конфискации сухогруза "Caffa", который связывают с так называемым теневым флотом России и незаконным вывозом украинского зерна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении прокуратуры Швеции.
Судно задержали шведские пограничники в начале марта во время прохождения в территориальных водах страны. После проверки его арестовали в рамках расследования возможных нарушений международного права и санкционных ограничений.
Обстоятельства задержания и подозрения относительно груза
По данным следствия, Caffa могло быть задействовано в схемах перевозки похищенного украинского зерна с оккупированных территорий. Особое внимание правоохранителей привлекло то, что судно ходило под фальшивым флагом Гвинеи, а большинство экипажа составляли граждане России.
Шведская береговая охрана действовала в координации с другими структурами, отслеживающими движение судов, которые могут быть связаны с обходом санкций.
В прокуратуре Швеции отметили: "Судно подлежит конфискации в рамках международной правовой помощи и дальнейшего рассмотрения компетентными органами".
Возможная передача Украине и международная процедура
Конфискация Caffa произошла после запроса о взаимной правовой помощи от другого государства, название которого официально не раскрывают. Швеция заявила, что рассмотрит возможность передачи судна этой стране для дальнейшего расследования.
Украина ранее внесла Caffa в санкционные списки как часть российского "теневого флота", который используется для обхода ограничений и нелегальных перевозок.
- 12 апреля в Швеции задержали панамский балкер Hui Yuan, который подозревается в нарушении природоохранных норм — авиация береговой охраны зафиксировала сброс угольных отходов в море.
Злодій з московії, має бути дієво ПОКАРАНИМ!!