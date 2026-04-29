Швеция арестовала российский сухогруз

Швеция приняла решение о конфискации сухогруза "Caffa", который связывают с так называемым теневым флотом России и незаконным вывозом украинского зерна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении прокуратуры Швеции.

Судно задержали шведские пограничники в начале марта во время прохождения в территориальных водах страны. После проверки его арестовали в рамках расследования возможных нарушений международного права и санкционных ограничений.

Обстоятельства задержания и подозрения относительно груза

По данным следствия, Caffa могло быть задействовано в схемах перевозки похищенного украинского зерна с оккупированных территорий. Особое внимание правоохранителей привлекло то, что судно ходило под фальшивым флагом Гвинеи, а большинство экипажа составляли граждане России.

Шведская береговая охрана действовала в координации с другими структурами, отслеживающими движение судов, которые могут быть связаны с обходом санкций.

В прокуратуре Швеции отметили: "Судно подлежит конфискации в рамках международной правовой помощи и дальнейшего рассмотрения компетентными органами".

Возможная передача Украине и международная процедура

Конфискация Caffa произошла после запроса о взаимной правовой помощи от другого государства, название которого официально не раскрывают. Швеция заявила, что рассмотрит возможность передачи судна этой стране для дальнейшего расследования.

Украина ранее внесла Caffa в санкционные списки как часть российского "теневого флота", который используется для обхода ограничений и нелегальных перевозок.

12 апреля в Швеции задержали панамский балкер Hui Yuan, который подозревается в нарушении природоохранных норм — авиация береговой охраны зафиксировала сброс угольных отходов в море.

