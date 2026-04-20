Великобритания не задерживает российские танкеры "теневого флота" из-за рисков затрат, правовых сложностей и внутренних разногласий, - The Times

В Великобритании обсуждают задержание российских нефтяных танкеров, однако операции не проводятся из-за споров относительно затрат и юридических последствий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

В прошлом месяце премьер-министр Кир Стармер пообещал "преследовать" российские танкеры, плавающие под чужими флагами. Согласно его планам, на борт судов могут подняться спецназовцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.

Спор в правительстве Великобритании

Однако никаких операций не состоялось из-за спора в правительстве о том, где следует удерживать суда и какой департамент будет за них платить. Министерство транспорта обвиняют в "затягивании времени".

Как сообщает издание, чиновники упомянули случай с судном MV Matthew, зарегистрированным в Панаме, которое ирландские власти задержали в сентябре 2023 года. На его борту нашли более 2,2 тонн кокаина общей стоимостью около 157 миллионов евро. Они также указали, что расходы на его содержание, охрану и стоянку уже превысили 10 миллионов фунтов стерлингов.

Риски эскалации и вопросы безопасности

Министр иностранных дел Иветт Купер и министр внутренних дел Шабана Махмуд выразили обеспокоенность тем, что задержание танкеров может дать возможность российским наемникам подавать просьбы о предоставлении убежища в Великобритании. Как отмечают в The Times, в начале месяца танкер из "теневого флота" прошел Ла-Манш в сопровождении российского военного корабля. Уже на следующий день по тому же маршруту прошли еще три судна, находящихся под санкциями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция задержала сухогруз, следовавший из РФ

Однако звучали заявления, что Королевский военно-морской флот не захватывает суда после юридической консультации генерального прокурора лорда Хермера. До сих пор Великобритания выполняла лишь вспомогательную роль во время операций против российских танкеров в море.

Отмечается, что российский"теневой флот" состоит примерно из 700 судов, которые обеспечивают перевозку около 40% всего экспорта российской нефти. В то же время Великобритания уже ввела санкции против 544 таких судов.

Чтобы обойти западные ограничения, эти корабли часто меняют названия, регистрационные данные, владельцев и флаги. Они также представляют риски для безопасности и окружающей среды, поскольку имеют слабое страховое покрытие и плохо обслуживаются, что повышает вероятность нефтяных утечек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эстония считает задержание танкеров теневого флота РФ "слишком рискованным", - Reuters