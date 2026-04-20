РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8776 посетителей онлайн
Теневой флот России
1 100 25

Великобритания не задерживает российские танкеры "теневого флота" из-за рисков затрат, правовых сложностей и внутренних разногласий, - The Times

Великобритания не принимает мер против российского "теневого флота"

В Великобритании обсуждают задержание российских нефтяных танкеров, однако операции не проводятся из-за споров относительно затрат и юридических последствий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В прошлом месяце премьер-министр Кир Стармер пообещал "преследовать" российские танкеры, плавающие под чужими флагами. Согласно его планам, на борт судов могут подняться спецназовцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.

Спор в правительстве Великобритании

Однако никаких операций не состоялось из-за спора в правительстве о том, где следует удерживать суда и какой департамент будет за них платить. Министерство транспорта обвиняют в "затягивании времени".

Как сообщает издание, чиновники упомянули случай с судном MV Matthew, зарегистрированным в Панаме, которое ирландские власти задержали в сентябре 2023 года. На его борту нашли более 2,2 тонн кокаина общей стоимостью около 157 миллионов евро. Они также указали, что расходы на его содержание, охрану и стоянку уже превысили 10 миллионов фунтов стерлингов.

Риски эскалации и вопросы безопасности

Министр иностранных дел Иветт Купер и министр внутренних дел Шабана Махмуд выразили обеспокоенность тем, что задержание танкеров может дать возможность российским наемникам подавать просьбы о предоставлении убежища в Великобритании. Как отмечают в The Times, в начале месяца танкер из "теневого флота" прошел Ла-Манш в сопровождении российского военного корабля. Уже на следующий день по тому же маршруту прошли еще три судна, находящихся под санкциями.

Однако звучали заявления, что Королевский военно-морской флот не захватывает суда после юридической консультации генерального прокурора лорда Хермера. До сих пор Великобритания выполняла лишь вспомогательную роль во время операций против российских танкеров в море.

Отмечается, что российский"теневой флот" состоит примерно из 700 судов, которые обеспечивают перевозку около 40% всего экспорта российской нефти. В то же время Великобритания уже ввела санкции против 544 таких судов.

Чтобы обойти западные ограничения, эти корабли часто меняют названия, регистрационные данные, владельцев и флаги. Они также представляют риски для безопасности и окружающей среды, поскольку имеют слабое страховое покрытие и плохо обслуживаются, что повышает вероятность нефтяных утечек.

Автор: 

Великобритания (5263) россия (97212) флот (898) танкер (248)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
"Пуця ж може зобидитись, тому ми далі будемо вболівати за Україну тільки здалеку."
показать весь комментарий
20.04.2026 09:41 Ответить
+9
Коротше через куколдізм, нікчемність та боягузтво.
показать весь комментарий
20.04.2026 09:42 Ответить
+7
Які дурні відмазки...
показать весь комментарий
20.04.2026 09:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які дурні відмазки...
показать весь комментарий
20.04.2026 09:40 Ответить
В цьому світі за великим рахунком всім на всих похер доки це не буде стосуватися власної шкури.
показать весь комментарий
20.04.2026 09:44 Ответить
зато москалям пох на ризики витрат, правові труднощі та внутрішні розбіжності
показать весь комментарий
20.04.2026 09:41 Ответить
"Пуця ж може зобидитись, тому ми далі будемо вболівати за Україну тільки здалеку."
показать весь комментарий
20.04.2026 09:41 Ответить
Коротше через куколдізм, нікчемність та боягузтво.
показать весь комментарий
20.04.2026 09:42 Ответить
через розумних політиків у них не має війни
показать весь комментарий
20.04.2026 09:43 Ответить
А Черчілль був розумний?
показать весь комментарий
20.04.2026 09:46 Ответить
У Євангеліє від Луки 14:31-32 сказано:
«Або який цар, ідучи на війну проти іншого царя, не сяде перше і не порадиться, чи він з десятьма тисячами може виступити проти того, хто йде на нього з двадцятьма тисячами?
Якщо ж ні, то, поки той ще далеко, він посилає посольство просити про мир.»

Ідея:
мудрий правитель не вступає в безнадійну війну
а шукає мирний шлях через переговори
показать весь комментарий
20.04.2026 09:50 Ответить
Евангелие пишет про времена когда нельзя было сначала заработать кучу денег на безнадежной войне, а потом собрать чемоданы и улететь чартером в Швейцарию. В те дремучие времена за проигранную войну отвечали чаще всего головой. Поэтому были умнее)
показать весь комментарий
20.04.2026 11:08 Ответить
Війни в них немає через адекватних сусідів
показать весь комментарий
20.04.2026 09:54 Ответить
ну з сусідами нам реально не повезло
показать весь комментарий
20.04.2026 09:57 Ответить
Брити не затримують шаланди через енурез
показать весь комментарий
20.04.2026 09:44 Ответить
Писець, то Україна одна не зможе протистояти всьому світу, а всім на нас наsрати
показать весь комментарий
20.04.2026 09:46 Ответить
Це ще не куколдизм, але точно сцикунство.

Не вірю, що все вперлось в юридичні питання і бюрократію. Але вірю, що росіяни зуміли залякати бритів.

Але тоді якого х*я стармер на весь світ ******, що затримуватиме судна? Чи він тоді не знав ризиків? Класний професіонал
показать весь комментарий
20.04.2026 09:47 Ответить
Тому що якось так.
показать весь комментарий
20.04.2026 10:27 Ответить
Тому що сама покупає цю нафту. Всю нафту та газ, яка виходить з балтійських портів Росії продається виключно в Європі, а не в Африці і в інших країнах.
показать весь комментарий
20.04.2026 09:48 Ответить
Бо британія потужна тільки на словах і інтриганство без реальних дій вже таке. Хоча свого часу спрацювало
показать весь комментарий
20.04.2026 09:51 Ответить
Британці тільки можуть висловлювати неповагу і крутити носом, а шоб не обідити так і сраку повернуть
показать весь комментарий
20.04.2026 09:52 Ответить
не затримувати судна з кокаїном, бо це дуже дорого - потім охорянти і утримувати судно
показать весь комментарий
20.04.2026 09:52 Ответить
Тому Макрон влаштовує свої переможні шоу з вертольотами і камерами раз на рік і на три дні, хоча ні, один відпустив на наступний день. Економія.
показать весь комментарий
20.04.2026 10:18 Ответить
витрати на його утримання, охорону та стоянку вже перевищили 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Джерело: https://censor.net/ua/n3611358

Так би і сказали, шкода грошей на утримання цих танкерів.
показать весь комментарий
20.04.2026 10:14 Ответить
Потрібно робити висновки цій гумористичній владі і то швидко, хоча вони на ніц не здатні. Навіть елементарне, в країні війна, менти розбіглися від звуку пострілів, а народ , який обрав кварталівців, звинуватив їх , що не захистили. А в мене питання, ви, що очікували, що менти з газовим балончиками вас захистять. Тут проблема в головах керівництва держави, а не в ментах! Чому їм не видані автомати, бронежилети? Чому відсутні інструкції, як в таких випадках діяти? Чому вони не навчені. І куди не глянь-всюди некомпетентність. Згадалось , як колись моя колега по роботі заявила, що можу бути заступником директора, підприємство на 800 чоловік. Безтолкове, бездарне та ще дурне. Ось такі зараз керують державою, які пройшли тренінги в Трускавці і вміють лише красти та смішити народ, але так насмішили, що народ вмився кров'ю.
показать весь комментарий
20.04.2026 10:28 Ответить
Потужнi куколды. Отмазки как у малолеток
показать весь комментарий
20.04.2026 10:42 Ответить
Та вже кажіть чесно та відверто - ми сцикуни. До того ж, у всьому британському ВМФ на сьогоднішній день нараховується лише 25 діючих кораблів. Всі інші або у ремонті, або проходять модернізацію. До речі, єдиним придатним засобом завдання ядерного удару у них залишається атомний підводний човен. Він у них один. Інший зараз у Автралії. Решта у ремонті або на модернізації. Ракети з ядерними боєголівками у них всі американські і їх не багато.

Гарно підготувалися до Третьої світової. Браво!
показать весь комментарий
20.04.2026 10:49 Ответить
 
 