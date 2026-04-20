Британія не затримує російські танкери "тіньового флоту" через ризики витрат, правові труднощі та внутрішні розбіжності, - The Times

У Великій Британії обговорюють затримання російських нафтових танкерів, однак операції не проводяться через суперечки щодо витрат і юридичних наслідків.

Минулого місяця прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв "переслідувати" російські танкери, що плавають під чужими прапорами. Згідно з його планами, на борт суден можуть піднятися спецпризначенці та співробітники Національного агентства з боротьби зі злочинністю.

Суперечка в уряді Великої Британії

Проте жодних операцій не відбулося через суперечку в уряді щодо того, де слід утримувати судна і який департамент буде за них платити. Міністерство транспорту звинувачують у "затягуванні часу".

Як інформує видання, посадовці згадали випадок із судном MV Matthew, зареєстрованим у Панамі, яке ірландська влада затримала у вересні 2023 року. На його борту знайшли понад 2,2 тонни кокаїну загальною вартістю близько 157 мільйонів євро. Вони також вказали, що витрати на його утримання, охорону та стоянку вже перевищили 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ризики ескалації та питання безпеки

Міністр закордонних справ Іветт Купер і міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд висловили занепокоєння, що затримання танкерів може дати можливість російським найманцям подавати запити на притулок у Великій Британії. Як зауважують у The Times, на початку місяця танкер із "тіньового флоту" пройшов Ла-Манш у супроводі російського військового корабля. Уже наступного дня тим самим маршрутом пройшли ще три судна, які перебувають під санкціями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція затримала суховантаж, який прямував із РФ

Однак звучали заяви, що Королівський військово-морський флот не захоплює судна після юридичної консультації від генерального прокурора лорда Гермера. Досі Велика Британія виконувала лише допоміжну роль під час операцій проти російських танкерів у морі.

Зазначається, що російський "тіньовий флот" складається приблизно з 700 суден, які забезпечують перевезення близько 40% усього експорту російської нафти. Водночас Велика Британія вже запровадила санкції проти 544 таких суден.

Щоб обходити західні обмеження, ці кораблі часто змінюють назви, реєстраційні дані, власників і прапори. Вони також становлять ризики для безпеки та довкілля, оскільки мають слабке страхове покриття і погано обслуговуються, що підвищує ймовірність нафтових витоків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія вважає затримання танкерів тіньового флоту РФ "занадто ризикованим", - Reuters

Топ коментарі
"Пуця ж може зобидитись, тому ми далі будемо вболівати за Україну тільки здалеку."
20.04.2026 09:41 Відповісти
Коротше через куколдізм, нікчемність та боягузтво.
20.04.2026 09:42 Відповісти
Які дурні відмазки...
20.04.2026 09:40 Відповісти
20.04.2026 09:40 Відповісти
В цьому світі за великим рахунком всім на всих похер доки це не буде стосуватися власної шкури.
20.04.2026 09:44 Відповісти
зато москалям пох на ризики витрат, правові труднощі та внутрішні розбіжності
20.04.2026 09:41 Відповісти
20.04.2026 09:41 Відповісти
20.04.2026 09:42 Відповісти
через розумних політиків у них не має війни
20.04.2026 09:43 Відповісти
А Черчілль був розумний?
20.04.2026 09:46 Відповісти
У Євангеліє від Луки 14:31-32 сказано:
«Або який цар, ідучи на війну проти іншого царя, не сяде перше і не порадиться, чи він з десятьма тисячами може виступити проти того, хто йде на нього з двадцятьма тисячами?
Якщо ж ні, то, поки той ще далеко, він посилає посольство просити про мир.»

Ідея:
мудрий правитель не вступає в безнадійну війну
а шукає мирний шлях через переговори
20.04.2026 09:50 Відповісти
Евангелие пишет про времена когда нельзя было сначала заработать кучу денег на безнадежной войне, а потом собрать чемоданы и улететь чартером в Швейцарию. В те дремучие времена за проигранную войну отвечали чаще всего головой. Поэтому были умнее)
20.04.2026 11:08 Відповісти
Адепт секти "Сойдьомся пасєрєдінє"?
20.04.2026 11:22 Відповісти
Війни в них немає через адекватних сусідів
20.04.2026 09:54 Відповісти
ну з сусідами нам реально не повезло
20.04.2026 09:57 Відповісти
Брити не затримують шаланди через енурез
20.04.2026 09:44 Відповісти
Писець, то Україна одна не зможе протистояти всьому світу, а всім на нас наsрати
20.04.2026 09:46 Відповісти
Це ще не куколдизм, але точно сцикунство.

Не вірю, що все вперлось в юридичні питання і бюрократію. Але вірю, що росіяни зуміли залякати бритів.

Але тоді якого х*я стармер на весь світ ******, що затримуватиме судна? Чи він тоді не знав ризиків? Класний професіонал
20.04.2026 09:47 Відповісти
Тому що якось так.
20.04.2026 10:27 Відповісти
Тому що сама покупає цю нафту. Всю нафту та газ, яка виходить з балтійських портів Росії продається виключно в Європі, а не в Африці і в інших країнах.
20.04.2026 09:48 Відповісти
Бо британія потужна тільки на словах і інтриганство без реальних дій вже таке. Хоча свого часу спрацювало
20.04.2026 09:51 Відповісти
Британці тільки можуть висловлювати неповагу і крутити носом, а шоб не обідити так і сраку повернуть
20.04.2026 09:52 Відповісти
не затримувати судна з кокаїном, бо це дуже дорого - потім охорянти і утримувати судно
20.04.2026 09:52 Відповісти
Тому Макрон влаштовує свої переможні шоу з вертольотами і камерами раз на рік і на три дні, хоча ні, один відпустив на наступний день. Економія.
20.04.2026 10:18 Відповісти
Так би і сказали, шкода грошей на утримання цих танкерів.

Так би і сказали, шкода грошей на утримання цих танкерів.
20.04.2026 10:14 Відповісти
Потрібно робити висновки цій гумористичній владі і то швидко, хоча вони на ніц не здатні. Навіть елементарне, в країні війна, менти розбіглися від звуку пострілів, а народ , який обрав кварталівців, звинуватив їх , що не захистили. А в мене питання, ви, що очікували, що менти з газовим балончиками вас захистять. Тут проблема в головах керівництва держави, а не в ментах! Чому їм не видані автомати, бронежилети? Чому відсутні інструкції, як в таких випадках діяти? Чому вони не навчені. І куди не глянь-всюди некомпетентність. Згадалось , як колись моя колега по роботі заявила, що можу бути заступником директора, підприємство на 800 чоловік. Безтолкове, бездарне та ще дурне. Ось такі зараз керують державою, які пройшли тренінги в Трускавці і вміють лише красти та смішити народ, але так насмішили, що народ вмився кров'ю.
20.04.2026 10:28 Відповісти
Потужнi куколды. Отмазки как у малолеток
20.04.2026 10:42 Відповісти
Та вже кажіть чесно та відверто - ми сцикуни. До того ж, у всьому британському ВМФ на сьогоднішній день нараховується лише 25 діючих кораблів. Всі інші або у ремонті, або проходять модернізацію. До речі, єдиним придатним засобом завдання ядерного удару у них залишається атомний підводний човен. Він у них один. Інший зараз у Автралії. Решта у ремонті або на модернізації. Ракети з ядерними боєголівками у них всі американські і їх не багато.

Гарно підготувалися до Третьої світової. Браво!
20.04.2026 10:49 Відповісти
Ось всі шокуючі подробиці про британський ВМФ у 2026 році:

https://dai.ly/xa626ou
20.04.2026 11:18 Відповісти
Партнери по ...блі мізків всім навколо.
20.04.2026 11:17 Відповісти
І ти, Брит...
20.04.2026 12:12 Відповісти
Це одні недороблені гаранти
20.04.2026 14:24 Відповісти
 
 