Британія не затримує російські танкери "тіньового флоту" через ризики витрат, правові труднощі та внутрішні розбіжності, - The Times

У Великій Британії обговорюють затримання російських нафтових танкерів, однак операції не проводяться через суперечки щодо витрат і юридичних наслідків.

Минулого місяця прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв "переслідувати" російські танкери, що плавають під чужими прапорами. Згідно з його планами, на борт суден можуть піднятися спецпризначенці та співробітники Національного агентства з боротьби зі злочинністю.

Проте жодних операцій не відбулося через суперечку в уряді щодо того, де слід утримувати судна і який департамент буде за них платити. Міністерство транспорту звинувачують у "затягуванні часу".

Як інформує видання, посадовці згадали випадок із судном MV Matthew, зареєстрованим у Панамі, яке ірландська влада затримала у вересні 2023 року. На його борту знайшли понад 2,2 тонни кокаїну загальною вартістю близько 157 мільйонів євро. Вони також вказали, що витрати на його утримання, охорону та стоянку вже перевищили 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Міністр закордонних справ Іветт Купер і міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд висловили занепокоєння, що затримання танкерів може дати можливість російським найманцям подавати запити на притулок у Великій Британії. Як зауважують у The Times, на початку місяця танкер із "тіньового флоту" пройшов Ла-Манш у супроводі російського військового корабля. Уже наступного дня тим самим маршрутом пройшли ще три судна, які перебувають під санкціями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція затримала суховантаж, який прямував із РФ

Однак звучали заяви, що Королівський військово-морський флот не захоплює судна після юридичної консультації від генерального прокурора лорда Гермера. Досі Велика Британія виконувала лише допоміжну роль під час операцій проти російських танкерів у морі.

Зазначається, що російський "тіньовий флот" складається приблизно з 700 суден, які забезпечують перевезення близько 40% усього експорту російської нафти. Водночас Велика Британія вже запровадила санкції проти 544 таких суден.

Щоб обходити західні обмеження, ці кораблі часто змінюють назви, реєстраційні дані, власників і прапори. Вони також становлять ризики для безпеки та довкілля, оскільки мають слабке страхове покриття і погано обслуговуються, що підвищує ймовірність нафтових витоків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія вважає затримання танкерів тіньового флоту РФ "занадто ризикованим", - Reuters