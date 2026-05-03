В Швеции заявили о задержании подозрительного российского танкера в Балтийском море
Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море танкер Jin Hui, который подозревается в принадлежности к так называемому российскому "теневому флоту".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на заявление шведской береговой охраны.
По информации ведомства, сотрудники береговой охраны вместе с полицией поднялись на борт судна, находившегося в территориальных водах Швеции. После этого начали предварительное расследование из-за возможных нарушений требований мореплавания.
Судно ходило под сирийским флагом, однако в Швеции считают, что этот статус может быть фиктивным. Также отмечается, что танкер не перевозил груза, а его конечный пункт назначения оставался непонятным.
Подозрения относительно фальшивого флага и нарушений
В шведской береговой охране подчеркнули, что в документах судна есть ряд несоответствий. Это вызывает сомнения относительно его законного статуса и соответствия международным нормам.
"Береговая охрана подозревает, что судно ходит под фальшивым флагом, поскольку существует ряд несоответствий относительно его флагового статуса, а значит, оно не соответствует требованиям мореходной пригодности", - отмечается в заявлении.
По предварительным данным, танкер входит в санкционные списки Европейского Союза и Великобритании. Именно такие суда часто используют для обхода ограничений и перевозки нефти вне официальных каналов.
Европа усиливает контроль над "теневым флотом"
Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что задержанное судно может быть частью российской сети "теневого флота". Такие танкеры, по оценкам европейских стран, используются для финансирования войны против Украины.
В последнее время европейские государства активизировали проверки судов в Балтийском море. С начала года Швеция уже задержала пять кораблей по подозрению в различных нарушениях. Среди них - случаи разлива нефти и использования фальшивых флагов.
В ряде случаев против членов экипажа возбуждены уголовные дела. Это свидетельствует об усилении контроля и более жесткой реакции на попытки обойти международные санкции.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина активизировала работу с партнерами по синхронизации санкций, в частности в отношении "теневого зернового флота" РФ.
