В Швеции заявили о задержании подозрительного российского танкера в Балтийском море

Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море танкер Jin Hui, который подозревается в принадлежности к так называемому российскому "теневому флоту".

По информации ведомства, сотрудники береговой охраны вместе с полицией поднялись на борт судна, находившегося в территориальных водах Швеции. После этого начали предварительное расследование из-за возможных нарушений требований мореплавания.

Судно ходило под сирийским флагом, однако в Швеции считают, что этот статус может быть фиктивным. Также отмечается, что танкер не перевозил груза, а его конечный пункт назначения оставался непонятным.

Подозрения относительно фальшивого флага и нарушений

В шведской береговой охране подчеркнули, что в документах судна есть ряд несоответствий. Это вызывает сомнения относительно его законного статуса и соответствия международным нормам.

"Береговая охрана подозревает, что судно ходит под фальшивым флагом, поскольку существует ряд несоответствий относительно его флагового статуса, а значит, оно не соответствует требованиям мореходной пригодности", - отмечается в заявлении.

По предварительным данным, танкер входит в санкционные списки Европейского Союза и Великобритании. Именно такие суда часто используют для обхода ограничений и перевозки нефти вне официальных каналов.

Европа усиливает контроль над "теневым флотом"

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что задержанное судно может быть частью российской сети "теневого флота". Такие танкеры, по оценкам европейских стран, используются для финансирования войны против Украины.

В последнее время европейские государства активизировали проверки судов в Балтийском море. С начала года Швеция уже задержала пять кораблей по подозрению в различных нарушениях. Среди них - случаи разлива нефти и использования фальшивых флагов.

В ряде случаев против членов экипажа возбуждены уголовные дела. Это свидетельствует об усилении контроля и более жесткой реакции на попытки обойти международные санкции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина активизировала работу с партнерами по синхронизации санкций, в частности в отношении "теневого зернового флота" РФ.

