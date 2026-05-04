Зеленський зустрівся з Карні: Говорили про зміцнення співпраці та повернення українських дітей. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Канади Марком Карні.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Програма PURL
Зеленський подякував Канаді за вагому підтримку програми PURL. Він наголосив, що додаткові 200 мільйонів доларів, про які сьогодні оголосив Карні, є важливим внеском у захист наших людей від постійних балістичних російських ударів.
"Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку цієї ініціативи. І це рішення, які справді рятують життя", - наголосив президент.
Про що говорили
Детально під час зустрічі сторони обговорили зміцнення співпраці між Україною та Канадою, подальшу підтримку наших людей і зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія.
"Вдячні канадським друзям, усьому народові за сильну підтримку", - додав Зеленський.
Що передувало
Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про виділення Україні додаткових $200 млн у межах програми PURL.
