Канада виділяє внесок у 200 мільйонів доларів у програму PURL, – Зеленський
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про виділення Україні додаткових $200 млн у межах програми PURL.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту Європейської політичної спільноти.
"Марк Рютте запевнив, що постачання протиракет для України триває в межах попередніх домовленостей", – зазначив президент.
Що відомо про саміт?
На саміті детально обговорили посилення ППО, зокрема виробництво необхідних європейських систем і ракет, підтримка програми PURL і можливості забезпечити Європу власними антибалістичними засобами. Також обговорили потреби захисту української енергетики.
Крім того, на заході йшлось про продовження перемовин щодо завершення війни.
"Дуже предметно – дипломатія. Через війну в Ірані зараз є очевидна пауза в перемовинах. Обговорили, як активізувати цей процес, контакти з Америкою і роль Європи в ньому. Говорили і про ситуацію на фронті. Дуже важливо, що всі партнери відзначили, що позиції України зараз значно міцніші", — повідомив Зеленський.
