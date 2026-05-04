Канада выделяет 200 миллионов долларов на программу PURL, - Зеленский
Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о выделении Украине дополнительных 200 млн долларов в рамках программы PURL.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Европейского политического сообщества.
"Марк Рютте заверил, что поставки противоракет для Украины продолжаются в рамках предыдущих договоренностей", – отметил президент.
Что известно о саммите?
На саммите подробно обсудили усиление ПВО, в частности производство необходимых европейских систем и ракет, поддержку программы PURL и возможности обеспечить Европу собственными противоракетными средствами. Также обсудили потребности защиты украинской энергетики.
Кроме того, на мероприятии речь шла о продолжении переговоров по завершению войны.
"Очень предметно – дипломатия. Из-за войны в Иране сейчас наблюдается очевидная пауза в переговорах. Обсудили, как активизировать этот процесс, контакты с Америкой и роль Европы в нем. Говорили и о ситуации на фронте. Очень важно, что все партнеры отметили, что позиции Украины сейчас значительно крепче", – сообщил Зеленский.
