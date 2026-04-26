Еще три страны присоединились к программе PURL, но это непубличная информация, - Зеленский
На Кипре в ходе неформального саммита стран Европейского Союза к программе PURL присоединились еще три страны, однако их названия не разглашаются.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в воскресенье, 26 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Что известно
Так, ранее о новых договоренностях Зеленского во время его поездки на Кипр относительно вступления в программу PURL сообщал министр иностранных дел Андрей Сибига. Поэтому украинского президента попросили прокомментировать эту информацию.
"Мы благодарны трем странам. Мы договорились, что это будет непубличная информация о том, какие страны присоединились к программе PURL во время визита на Кипр", — сказал он.
По словам Зеленского, вклад этих стран в программу составит 350-400 млн евро.
Что предшествовало
Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что во время "Рамштайна" ряд стран анонсировал дополнительные взносы в программу PURL. Речь идето таких странах, как Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва, Эстония.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Принц Гаррі під час візиту до України відвідав військове кладовище, 24 квітня 2026 р. одягнутий по паовному дрес коду та, з поваги до Українських Воїнів, одягнув всі свої нагороди.
Разом із ним кладовище відвідала міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. фуля там пам'ять про Воїнів,
