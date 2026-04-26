Еще три страны присоединились к программе PURL, но это непубличная информация, - Зеленский

На Кипре в ходе неформального саммита стран Европейского Союза к программе PURL присоединились еще три страны, однако их названия не разглашаются.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в воскресенье, 26 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Что известно

Так, ранее о новых договоренностях Зеленского во время его поездки на Кипр относительно вступления в программу PURL сообщал министр иностранных дел Андрей Сибига. Поэтому украинского президента попросили прокомментировать эту информацию.

"Мы благодарны трем странам. Мы договорились, что это будет непубличная информация о том, какие страны присоединились к программе PURL во время визита на Кипр", — сказал он.

По словам Зеленского, вклад этих стран в программу составит 350-400 млн евро.

Что предшествовало

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что во время "Рамштайна" ряд стран анонсировал дополнительные взносы в программу PURL. Речь идето таких странах, как Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва, Эстония.

