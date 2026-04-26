Еще три страны присоединились к программе PURL, но это непубличная информация, - Зеленский

Зеленский о программе PURL

На Кипре в ходе неформального саммита стран Европейского Союза к программе PURL присоединились еще три страны, однако их названия не разглашаются.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в воскресенье, 26 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Что известно

Так, ранее о новых договоренностях Зеленского во время его поездки на Кипр относительно вступления в программу PURL сообщал министр иностранных дел Андрей Сибига. Поэтому украинского президента попросили прокомментировать эту информацию.

"Мы благодарны трем странам. Мы договорились, что это будет непубличная информация о том, какие страны присоединились к программе PURL во время визита на Кипр", — сказал он.

По словам Зеленского, вклад этих стран в программу составит 350-400 млн евро.

Читайте также: Зеленский провел беседу с Рютте: Готовим новости о PURL

Что предшествовало

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что во время "Рамштайна" ряд стран анонсировал дополнительные взносы в программу PURL. Речь идето таких странах, как Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва, Эстония.

Читайте также: Зеленский отреагировал на заявление Венса: Надеюсь, США не прекратят поставки дефицитных систем по программе PURL

Зеленский Владимир (24057) помощь (8278)
Топ комментарии
+12
Ти своїм язиком все що є секретне зробив публічний довбень! За Оман краще розкажи.
26.04.2026 17:20 Ответить
+10
Знову "нєдєржаніє рєчі"...
26.04.2026 17:23 Ответить
+9
Це не публічна інформація, тому я агент Буратіно зараз вам все розкажу.
26.04.2026 17:23 Ответить
Угорщина, Словаччина. А хто третій?
26.04.2026 17:15 Ответить
...
26.04.2026 18:54 Ответить
полюбуйтесь на ось це чергове бл..во ЗЄльоних:
Принц Гаррі під час візиту до України відвідав військове кладовище, 24 квітня 2026 р. одягнутий по паовному дрес коду та, з поваги до Українських Воїнів, одягнув всі свої нагороди.
Разом із ним кладовище відвідала міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. фуля там пам'ять про Воїнів,
"дєвушкє главное сєбя показать", курви ЗЄльоні !!!
26.04.2026 18:59 Ответить
Болгарія. Напевно.
26.04.2026 20:12 Ответить
відсутність фламінго теж непублічна інформація ))

поржали , zебіли ?
26.04.2026 17:19 Ответить
Зате публічна інформація це виділені без тендера якомусь штіллєрману 1,5 млрд. баксів на "розовий фламінго - дітя заката".
26.04.2026 17:25 Ответить
Генерал Кривонос про https://youtu.be/kXv-sPql_Gw?t=2679 Фламінго
26.04.2026 18:30 Ответить
А петріоти йому не дадуть.

https://defence-ua.com/army_and_war/ukrajini_navrjad_varto_rozrahovuvati_na_raketi_do_patriot_u_ssha_zalishilos_po_15_21_protibalistichnij_raketi_na_zrk-22670.html
26.04.2026 17:25 Ответить
Щоб Зеля щось не бзднув ну не може.

потрібно якусь потужну новину видати для своїх виборців.
26.04.2026 17:24 Ответить
Бідоносець.
Бідоносець і тріпло
26.04.2026 17:24 Ответить
На нари мудака!
26.04.2026 17:27 Ответить
...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери...

Д
26.04.2026 18:33 Ответить
Непублічна? Ги-ги! 😁 Єрмак знає?.... Театр. Завіса.
26.04.2026 17:31 Ответить
Та зашийте йому, нарешті, рот. Розумного всеодно нічого не скаже, а так хоч якісь таємниці можуть зберегтись!
26.04.2026 17:33 Ответить
То чого ляпаєш? Гандон, ***!
26.04.2026 18:05 Ответить
Робимо ставки: скільки днів це буде таємницею і через скільки годин він сам все всім роз13,4здит.
26.04.2026 18:15 Ответить
Де 96 країн гарантів безпеки, котру ти та дерьмак так сунув у 24 році, шо навіть на останній квартал 24 року кабмін імені зеленского зняв все фінансування з ЗСУ та передав йього на будіництво шляхів. Шоб ти був забраний ієговою, прямо зараз - скіки було б збережено життів військових, дітей, жінок ,українців.
26.04.2026 18:57 Ответить
«Секрет Полишинеля» - это фразеологизм, означающий тайну, которая на самом деле известна всем. Это мнимая секретность, которую окружающие делают вид, что не знают, хотя информация давно раскрыта. Выражение пришло из французского кукольного театра, где персонаж Полишинель «по секрету» сообщал всем общеизвестные факты.
26.04.2026 19:19 Ответить
Ну то стули писка, якщо непублічна.
26.04.2026 20:03 Ответить
 
 