УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6787 відвідувачів онлайн
Новини Програма PURL
1 327 24

Ще три країни долучилися до програми PURL, але це непублічна інформація, - Зеленський

Зеленський щодо програми PURL

На Кіпрі під час неформального саміту країн Європейського Союзу до програми PURL долучилися ще три країни, однак, які це країни – не розголошується.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції із президенткою Молдови Маєю Санду у неділю, 26 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Так, раніше про нові домовленості Зеленського під час його поїздки на Кіпр щодо внесіви до програми PURL повідомляв міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Тож українського президента попросили прокоментувати цю інформацію.

"Ми вдячні трьом країнам. Ми домовилися, що це буде непублічна інформація щодо того, які країни долучилися до програми PURL під час Кіпру", – сказав він.

За словами Зеленського, внесок цих країн у програму становитиме 350-400 млн євро.

Що передувало

Ранше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що під час "Рамштайну" низка країн анонсувала додаткові внески до програми PURL. Йдеться про такі країни, як  Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва, Естонія.

Автор: 

Зеленський Володимир (27578) допомога (9089)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Ти своїм язиком все що є секретне зробив публічний довбень! За Оман краще розкажи.
показати весь коментар
26.04.2026 17:20 Відповісти
+10
Знову "нєдєржаніє рєчі"...
показати весь коментар
26.04.2026 17:23 Відповісти
+9
Це не публічна інформація, тому я агент Буратіно зараз вам все розкажу.
показати весь коментар
26.04.2026 17:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Угорщина, Словаччина. А хто третій?
показати весь коментар
26.04.2026 17:15 Відповісти
...
показати весь коментар
26.04.2026 18:54 Відповісти
полюбуйтесь на ось це чергове бл..во ЗЄльоних:
Принц Гаррі під час візиту до України відвідав військове кладовище, 24 квітня 2026 р. одягнутий по паовному дрес коду та, з поваги до Українських Воїнів, одягнув всі свої нагороди.
Разом із ним кладовище відвідала міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. фуля там пам'ять про Воїнів,
"дєвушкє главное сєбя показать", курви ЗЄльоні !!!
показати весь коментар
26.04.2026 18:59 Відповісти
Болгарія. Напевно.
показати весь коментар
26.04.2026 20:12 Відповісти
відсутність фламінго теж непублічна інформація ))

поржали , zебіли ?
показати весь коментар
26.04.2026 17:19 Відповісти
Зате публічна інформація це виділені без тендера якомусь штіллєрману 1,5 млрд. баксів на "розовий фламінго - дітя заката".
показати весь коментар
26.04.2026 17:25 Відповісти
Генерал Кривонос про https://youtu.be/kXv-sPql_Gw?t=2679 Фламінго
показати весь коментар
26.04.2026 18:30 Відповісти
А петріоти йому не дадуть.

https://defence-ua.com/army_and_war/ukrajini_navrjad_varto_rozrahovuvati_na_raketi_do_patriot_u_ssha_zalishilos_po_15_21_protibalistichnij_raketi_na_zrk-22670.html
показати весь коментар
26.04.2026 17:25 Відповісти
Ти своїм язиком все що є секретне зробив публічний довбень! За Оман краще розкажи.
показати весь коментар
26.04.2026 17:20 Відповісти
Знову "нєдєржаніє рєчі"...
показати весь коментар
26.04.2026 17:23 Відповісти
Це не публічна інформація, тому я агент Буратіно зараз вам все розкажу.
показати весь коментар
26.04.2026 17:23 Відповісти
Щоб Зеля щось не бзднув ну не може.

потрібно якусь потужну новину видати для своїх виборців.
показати весь коментар
26.04.2026 17:24 Відповісти
Бідоносець.
Бідоносець і тріпло
показати весь коментар
26.04.2026 17:24 Відповісти
На нари мудака!
показати весь коментар
26.04.2026 17:27 Відповісти
...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери...

Д
показати весь коментар
26.04.2026 18:33 Відповісти
Непублічна? Ги-ги! 😁 Єрмак знає?.... Театр. Завіса.
показати весь коментар
26.04.2026 17:31 Відповісти
Та зашийте йому, нарешті, рот. Розумного всеодно нічого не скаже, а так хоч якісь таємниці можуть зберегтись!
показати весь коментар
26.04.2026 17:33 Відповісти
То чого ляпаєш? Гандон, ***!
показати весь коментар
26.04.2026 18:05 Відповісти
Робимо ставки: скільки днів це буде таємницею і через скільки годин він сам все всім роз13,4здит.
показати весь коментар
26.04.2026 18:15 Відповісти
Де 96 країн гарантів безпеки, котру ти та дерьмак так сунув у 24 році, шо навіть на останній квартал 24 року кабмін імені зеленского зняв все фінансування з ЗСУ та передав йього на будіництво шляхів. Шоб ти був забраний ієговою, прямо зараз - скіки було б збережено життів військових, дітей, жінок ,українців.
показати весь коментар
26.04.2026 18:57 Відповісти
«Секрет Полишинеля» - это фразеологизм, означающий тайну, которая на самом деле известна всем. Это мнимая секретность, которую окружающие делают вид, что не знают, хотя информация давно раскрыта. Выражение пришло из французского кукольного театра, где персонаж Полишинель «по секрету» сообщал всем общеизвестные факты.
показати весь коментар
26.04.2026 19:19 Відповісти
Ну то стули писка, якщо непублічна.
показати весь коментар
26.04.2026 20:03 Відповісти
 
 