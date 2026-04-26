Ще три країни долучилися до програми PURL, але це непублічна інформація, - Зеленський

На Кіпрі під час неформального саміту країн Європейського Союзу до програми PURL долучилися ще три країни, однак, які це країни – не розголошується.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції із президенткою Молдови Маєю Санду у неділю, 26 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Що відомо

Так, раніше про нові домовленості Зеленського під час його поїздки на Кіпр щодо внесіви до програми PURL повідомляв міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Тож українського президента попросили прокоментувати цю інформацію.

"Ми вдячні трьом країнам. Ми домовилися, що це буде непублічна інформація щодо того, які країни долучилися до програми PURL під час Кіпру", – сказав він.

За словами Зеленського, внесок цих країн у програму становитиме 350-400 млн євро.

Що передувало

Ранше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що під час "Рамштайну" низка країн анонсувала додаткові внески до програми PURL. Йдеться про такі країни, як Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва, Естонія.

