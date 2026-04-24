УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10060 відвідувачів онлайн
Новини Програма PURL Візит Зеленського на Кіпр
315 3

Саміт ЄС на Кіпрі став переломним: Україна зміцнює позиції як безпековий партнер на глобальному рівні, - Сибіга

Неформальний саміт ЄС на Кіпрі став переломним для України: погоджено фінансовий пакет у €90 млрд, нові санкції проти РФ та додаткову оборонну підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів в ефірі телемарафону.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"На Кіпрі були окремі домовленості Президента Володимира Зеленського про нові внески до PURL та додаткові пакети допомоги для України", - розповів Сибіга.

 "Неформальний саміт ЄС на Кіпрі був переломним моментом. Україна, український народ, Президент України витримали удар.

Це була боротьба, задіювання наших партнерів і всього дипломатичного інструментарію. Це було одне з найважчих завдань. Але його вдалося виконати", - наголосив Сибіга.

"Ці домовленості працюють також на нашу "оборонку", на наші спроможності. Вони дозволяють Україні позиціонуватися в новій геополітичній ролі безпекового партнера — зі своїми унікальними технологіями, розробками та внеском", - наголосив він.

Автор: 

Зеленський Володимир Сибіга Андрій
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бреше як дихає, зелений скунс
показати весь коментар
24.04.2026 21:51 Відповісти
Що ти звиздиш? Тепер??? Та Найвідосніший вже давно світом керує! Про що не раз відчитувався перед лохторатом. І Шмарафон всю правду про це регулярно до відома населення доносить.
показати весь коментар
24.04.2026 22:00 Відповісти
Ну тепер в"рятівників Світу " вже повністю дах зірвало від манії величі ,треба що вас кацапи на грішну землю спустили ,тільки без нас.
показати весь коментар
24.04.2026 22:04 Відповісти
 
 