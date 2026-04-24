Саміт ЄС на Кіпрі став переломним: Україна зміцнює позиції як безпековий партнер на глобальному рівні, - Сибіга
Неформальний саміт ЄС на Кіпрі став переломним для України: погоджено фінансовий пакет у €90 млрд, нові санкції проти РФ та додаткову оборонну підтримку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів в ефірі телемарафону.
"На Кіпрі були окремі домовленості Президента Володимира Зеленського про нові внески до PURL та додаткові пакети допомоги для України", - розповів Сибіга.
"Неформальний саміт ЄС на Кіпрі був переломним моментом. Україна, український народ, Президент України витримали удар.
Це була боротьба, задіювання наших партнерів і всього дипломатичного інструментарію. Це було одне з найважчих завдань. Але його вдалося виконати", - наголосив Сибіга.
"Ці домовленості працюють також на нашу "оборонку", на наші спроможності. Вони дозволяють Україні позиціонуватися в новій геополітичній ролі безпекового партнера — зі своїми унікальними технологіями, розробками та внеском", - наголосив він.
