Саммит ЕС на Кипре стал переломным: Украина укрепляет позиции как партнер по безопасности на глобальном уровне, — Сибига
Неформальный саммит ЕС на Кипре стал переломным для Украины: согласован финансовый пакет в размере 90 млрд евро, новые санкции против РФ и дополнительная оборонная поддержка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал в эфире телемарафона.
"На Кипре были достигнуты отдельные договоренности президента Владимира Зеленского о новых взносах в PURL и дополнительных пакетах помощи для Украины", — рассказал Сибига.
Саммит ЕС на Кипре стал переломным моментом
"Неформальный саммит ЕС на Кипре стал переломным моментом. Украина, украинский народ, Президент Украины выдержали удар.
Это была борьба, задействование наших партнеров и всего дипломатического инструментария. Это была одна из самых сложных задач. Но ее удалось выполнить", — подчеркнул Сибига.
Сибига о соглашениях Зеленского
"Эти договоренности работают также на нашу "оборонку", на наши возможности. Они позволяют Украине позиционироваться в новой геополитической роли партнера по безопасности — со своими уникальными технологиями, разработками и вкладом", - подчеркнул он.
