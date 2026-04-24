РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10068 посетителей онлайн
Новости Программа PURL Визит Зеленского на Кипр
490 5

Саммит ЕС на Кипре стал переломным: Украина укрепляет позиции как партнер по безопасности на глобальном уровне, — Сибига

Неформальный саммит ЕС на Кипре стал переломным для Украины: согласован финансовый пакет в размере 90 млрд евро, новые санкции против РФ и дополнительная оборонная поддержка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал в эфире телемарафона.

"На Кипре были достигнуты отдельные договоренности президента Владимира Зеленского о новых взносах в PURL и дополнительных пакетах помощи для Украины", — рассказал Сибига.

 "Неформальный саммит ЕС на Кипре стал переломным моментом. Украина, украинский народ, Президент Украины выдержали удар.

Это была борьба, задействование наших партнеров и всего дипломатического инструментария. Это была одна из самых сложных задач. Но ее удалось выполнить", — подчеркнул Сибига.

 Сибига о соглашениях Зеленского

"Эти договоренности работают также на нашу "оборонку", на наши возможности. Они позволяют Украине позиционироваться в новой геополитической роли партнера по безопасности — со своими уникальными технологиями, разработками и вкладом", - подчеркнул он.

Автор: 

Зеленский Владимир Сибига Андрей
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бреше як дихає, зелений скунс
показать весь комментарий
24.04.2026 21:51 Ответить
Що ти звиздиш? Тепер??? Та Найвідосніший вже давно світом керує! Про що не раз відчитувався перед лохторатом. І Шмарафон всю правду про це регулярно до відома населення доносить.
показать весь комментарий
24.04.2026 22:00 Ответить
Ну тепер в"рятівників Світу " вже повністю дах зірвало від манії величі ,треба що вас кацапи на грішну землю спустили ,тільки без нас.
показать весь комментарий
24.04.2026 22:04 Ответить
Лохторат,послухавши своїх вождів потім говорить,що ЄС нас годує завтраками .Перелом на переломі.
показать весь комментарий
24.04.2026 22:22 Ответить
Сибіга, ну не вилизуй так, це не гарно. Зеленського туди ніхто не запрошував, сам поперся, хоча мав тільки зробити відеозвернення. А ти ж, Сибіга, начебто етнічний поляк, де твоя гречність та честь?
показать весь комментарий
24.04.2026 22:31 Ответить
 
 