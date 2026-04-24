Саммит ЕС на Кипре стал переломным: Украина укрепляет позиции как партнер по безопасности на глобальном уровне, — Сибига

Неформальный саммит ЕС на Кипре стал переломным для Украины: согласован финансовый пакет в размере 90 млрд евро, новые санкции против РФ и дополнительная оборонная поддержка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал в эфире телемарафона.

"На Кипре были достигнуты отдельные договоренности президента Владимира Зеленского о новых взносах в PURL и дополнительных пакетах помощи для Украины", — рассказал Сибига.

"Неформальный саммит ЕС на Кипре стал переломным моментом. Украина, украинский народ, Президент Украины выдержали удар.

Это была борьба, задействование наших партнеров и всего дипломатического инструментария. Это была одна из самых сложных задач. Но ее удалось выполнить", — подчеркнул Сибига.

Читайте также: Пять стран объявили о новых взносах в PURL во время "Рамштайна", — Федоров

Сибига о соглашениях Зеленского

"Эти договоренности работают также на нашу "оборонку", на наши возможности. Они позволяют Украине позиционироваться в новой геополитической роли партнера по безопасности — со своими уникальными технологиями, разработками и вкладом", - подчеркнул он.

Читайте: Зеленский провел беседу с Рютте: Готовим новости по PURL