Канада продовжила місію UNIFIER: українських військових тренуватимуть до 2029 року

Операція UNIFIER: Канада розширює підготовку українських військових

Канада продовжила військову навчальну місію UNIFIER до 2029 року та планує розширити участь своїх інструкторів у підготовці українських військових, адаптуючи програму до потреб фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство оборони Канади.

"Щоб підтримати Україну у цей важливий час, міністр оборони Канади Девід Макгінті оголосив про продовження операції UNIFIER ще на три роки - до 2029-го", - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що новим мандатом операції передбачене збільшення кількості канадських військовослужбовців, які братимуть участь у тренуванні українських захисників.

"Це надасть більше гнучкості й дозволить Канаді пристосовуватися до нових операційних потреб України", - зауважили у міністерстві.

Як повідомлялося, у межах операції UNIFIER канадські військовослужбовці з 2015-го року підготували понад 47 тис. українських військових. Після початку повномасштабного російського вторгнення канадські інструктори покинули територію України, однак за кілька місяців навчання було відновлено у Великій Британії, Польщі та Латвії.

А також Канаді потрібно дивитися уважніше на південь - щось там не того...
24.02.2026 18:25 Відповісти
До 2029 всі українські військові хоч вивчать англійську і французьку мови.
24.02.2026 18:26 Відповісти
Чому може навчити Канада?
Нагадаю.
На нещодавніх навчаннях НАТО, українські дроноводи разхєрачілі натівських пєдокуколдів в щент, за папу годин.
То, ще раз!
Чому саме, зсу може навчитися у Канади?
Рятувати білих ведмедиків?
24.02.2026 18:27 Відповісти
там дуже сильна позиція "української діаспори" - та й взагалі, після трамповських зазіхань вони зрозуміли, що потрібно "триматися кучі"...
24.02.2026 18:30 Відповісти
Ми з тобою сами найрозумніші у світі і можемо всіх повчати як треба ваювати.
24.02.2026 21:21 Відповісти
Якщо включити голову, то можно зрозумiти, що професiйний военний може навчiти хлопака, якiй нiколи не тримав зброю у руках, багато чому. Вiд того як користуватись 60 мм мiнометом до першої медiчної допомоги наприклад.
25.02.2026 00:45 Відповісти
Українцям потрібно розширити участь своїх інструкторів у підготовці канадських військовослужбовців, що дозволить Канаді приготуватися до новітньої війни із застосуванням безпілотників.
24.02.2026 18:35 Відповісти
Одним із головних наслідків останніх чотирьох років війни стало те, що Україна і Росія нині є найдосвідченішими і найефективнішими у світі у сфері ведення війни дронами.
24.02.2026 19:01 Відповісти
 
 