Канада продовжила місію UNIFIER: українських військових тренуватимуть до 2029 року

Канада продовжила військову навчальну місію UNIFIER до 2029 року та планує розширити участь своїх інструкторів у підготовці українських військових, адаптуючи програму до потреб фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство оборони Канади.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Щоб підтримати Україну у цей важливий час, міністр оборони Канади Девід Макгінті оголосив про продовження операції UNIFIER ще на три роки - до 2029-го", - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що новим мандатом операції передбачене збільшення кількості канадських військовослужбовців, які братимуть участь у тренуванні українських захисників.

"Це надасть більше гнучкості й дозволить Канаді пристосовуватися до нових операційних потреб України", - зауважили у міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Канада підписали меморандум про поглиблення стратегічного партнерства в енергетиці

Як повідомлялося, у межах операції UNIFIER канадські військовослужбовці з 2015-го року підготували понад 47 тис. українських військових. Після початку повномасштабного російського вторгнення канадські інструктори покинули територію України, однак за кілька місяців навчання було відновлено у Великій Британії, Польщі та Латвії.

Також читайте: Канада надасть Україні ракети AIM для ППО, - Федоров