Канада продовжила місію UNIFIER: українських військових тренуватимуть до 2029 року
Канада продовжила військову навчальну місію UNIFIER до 2029 року та планує розширити участь своїх інструкторів у підготовці українських військових, адаптуючи програму до потреб фронту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство оборони Канади.
"Щоб підтримати Україну у цей важливий час, міністр оборони Канади Девід Макгінті оголосив про продовження операції UNIFIER ще на три роки - до 2029-го", - йдеться у поширеній заяві.
Зазначається, що новим мандатом операції передбачене збільшення кількості канадських військовослужбовців, які братимуть участь у тренуванні українських захисників.
"Це надасть більше гнучкості й дозволить Канаді пристосовуватися до нових операційних потреб України", - зауважили у міністерстві.
Як повідомлялося, у межах операції UNIFIER канадські військовослужбовці з 2015-го року підготували понад 47 тис. українських військових. Після початку повномасштабного російського вторгнення канадські інструктори покинули територію України, однак за кілька місяців навчання було відновлено у Великій Британії, Польщі та Латвії.
