Канада продлила миссию UNIFIER: украинских военных будут тренировать до 2029 года
Канада продлила военную учебную миссию UNIFIER до 2029 года и планирует расширить участие своих инструкторов в подготовке украинских военных, адаптируя программу к потребностям фронта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство обороны Канады.
"Чтобы поддержать Украину в это важное время, министр обороны Канады Дэвид Макгинти объявил о продлении операции UNIFIER еще на три года - до 2029-го", - говорится в распространенном заявлении.
Отмечается, что новым мандатом операции предусмотрено увеличение количества канадских военнослужащих, которые будут участвовать в обучении украинских защитников.
"Это придаст больше гибкости и позволит Канаде приспосабливаться к новым оперативным потребностям Украины", - отметили в министерстве.
Как сообщалось, в рамках операции UNIFIER канадские военнослужащие с 2015 года подготовили более 47 тыс. украинских военных. После начала полномасштабного российского вторжения канадские инструкторы покинули территорию Украины, однако через несколько месяцев обучение было возобновлено в Великобритании, Польше и Латвии.
