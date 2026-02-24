Канада продлила миссию UNIFIER: украинских военных будут тренировать до 2029 года

Канада продлила военную учебную миссию UNIFIER до 2029 года и планирует расширить участие своих инструкторов в подготовке украинских военных, адаптируя программу к потребностям фронта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство обороны Канады.

"Чтобы поддержать Украину в это важное время, министр обороны Канады Дэвид Макгинти объявил о продлении операции UNIFIER еще на три года - до 2029-го", - говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что новым мандатом операции предусмотрено увеличение количества канадских военнослужащих, которые будут участвовать в обучении украинских защитников.

"Это придаст больше гибкости и позволит Канаде приспосабливаться к новым оперативным потребностям Украины", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, в рамках операции UNIFIER канадские военнослужащие с 2015 года подготовили более 47 тыс. украинских военных. После начала полномасштабного российского вторжения канадские инструкторы покинули территорию Украины, однако через несколько месяцев обучение было возобновлено в Великобритании, Польше и Латвии.

