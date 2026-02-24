РУС
Новости Обучение ВСУ иностранными инструкторами
465 8

Канада продлила миссию UNIFIER: украинских военных будут тренировать до 2029 года

Операция UNIFIER: Канада расширяет подготовку украинских военных

Канада продлила военную учебную миссию UNIFIER до 2029 года и планирует расширить участие своих инструкторов в подготовке украинских военных, адаптируя программу к потребностям фронта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство обороны Канады.

"Чтобы поддержать Украину в это важное время, министр обороны Канады Дэвид Макгинти объявил о продлении операции UNIFIER еще на три года - до 2029-го", - говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что новым мандатом операции предусмотрено увеличение количества канадских военнослужащих, которые будут участвовать в обучении украинских защитников.

"Это придаст больше гибкости и позволит Канаде приспосабливаться к новым оперативным потребностям Украины", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, в рамках операции UNIFIER канадские военнослужащие с 2015 года подготовили более 47 тыс. украинских военных. После начала полномасштабного российского вторжения канадские инструкторы покинули территорию Украины, однако через несколько месяцев обучение было возобновлено в Великобритании, Польше и Латвии.

Автор: 

Сортировать:
А також Канаді потрібно дивитися уважніше на південь - щось там не того...
24.02.2026 18:25 Ответить
До 2029 всі українські військові хоч вивчать англійську і французьку мови.
24.02.2026 18:26 Ответить
Чому може навчити Канада?
Нагадаю.
На нещодавніх навчаннях НАТО, українські дроноводи разхєрачілі натівських пєдокуколдів в щент, за папу годин.
То, ще раз!
Чому саме, зсу може навчитися у Канади?
Рятувати білих ведмедиків?
24.02.2026 18:27 Ответить
там дуже сильна позиція "української діаспори" - та й взагалі, після трамповських зазіхань вони зрозуміли, що потрібно "триматися кучі"...
24.02.2026 18:30 Ответить
Ми з тобою сами найрозумніші у світі і можемо всіх повчати як треба ваювати.
24.02.2026 21:21 Ответить
Якщо включити голову, то можно зрозумiти, що професiйний военний може навчiти хлопака, якiй нiколи не тримав зброю у руках, багато чому. Вiд того як користуватись 60 мм мiнометом до першої медiчної допомоги наприклад.
25.02.2026 00:45 Ответить
Українцям потрібно розширити участь своїх інструкторів у підготовці канадських військовослужбовців, що дозволить Канаді приготуватися до новітньої війни із застосуванням безпілотників.
24.02.2026 18:35 Ответить
Одним із головних наслідків останніх чотирьох років війни стало те, що Україна і Росія нині є найдосвідченішими і найефективнішими у світі у сфері ведення війни дронами.
24.02.2026 19:01 Ответить
 
 