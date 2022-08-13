90 военнослужащих из Канады отправились в Британию для обучения украинцев в рамках операции UNIFIER, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Канадские военные будут тренировать украинцев в Британии.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Около 90 военнослужащих, в основном 3-го батальона канадской легкой пехоты принцессы Патриции, отправились из Эдмонтона в Соединенное Королевство, где они будут проводить боевую подготовку для украинских солдат в рамках операции UNIFIER.

Эта подготовка состоит из обращения с оружием, оказания первой помощи на поле боя, полевыми умениями, тактики патрулирования и права вооруженных конфликтов, а также будет направлена на то, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины защитить свою Родину от продолжающегося незаконного вторжения России.

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4 августа Министерство национальной обороны Канады Анита Ананд объявила, что Канада разрешила развертывание персонала Вооруженных Сил Канады для обучения новобранцев Вооруженных Сил Украины, стремящихся увеличить численность своих сухопутных сил перед лицом продолжающегося, непровоцированного, неоправданного и незаконного вторжения России.

В рамках операции UNIFIER, канадской военной миссии по обучению и развитию потенциала в Украине, Вооруженные Силы Канады пришлют в Соединенное Королевство до 225 военнослужащих, большинство из которых будут работать инструкторами при поддержке подразделения командования и управления для начального развертывания примерно четыре месяца.

Первые курсы под руководством Канады будут проходить по гибкой учебной программе, сосредоточенной на индивидуальных навыках, необходимых для боевых действий на передовой, включая обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, полевыми умениями, тактикой патрулирования и правом вооруженных конфликтов.

Операция UNIFIER была начата в 2015 году по запросу украинского правительства, а в начале этого года была расширена и продлена до марта 2025 года.

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С февраля 2022 года Канада выделила или предоставила Украине военную помощь на сумму 626 миллионов долларов США, включая артиллерийские орудия - буксированные 155-мм гаубица M777 со сменными стволами и совместимыми боеприпасами, а также беспилотниками и бронированными машинами боевой поддержки, а также соответствующим обучением.

"Несмотря на ужасное российское вторжение в Украину, операция UNIFIER продолжалась, и этот новый аспект является лишь последним в серии мероприятий Канады, которая подготовила более 33 000 военнослужащих Вооруженных Сил Украины с 2015 года. Когда мы приостановили обучение минувшей зимой в Украине, мы четко сказали, что возобновим обучение, когда появится возможность. Мы выполнили обещание провести обучение с предоставленной Канадой артиллерией и боеприпасами в третьих странах, которые продолжаются. Сотрудничая с Соединенным Королевством, мы будем продолжать выполнять это обещание. Канада чествует мужество и отвагу Вооруженных Сил Украины и мы будем продолжать помогать им развивать навыки, необходимые для защиты свободы и независимости своей нации", - отметила министр национальной обороны Канады, уважаемая Анита Ананд.

"Канада известна качеством обучения, которое она предоставляет другим странам. Это обучение, как мы видели, приводит к очень ценному стратегическому эффекту. Из последних обсуждений, таких как в Контактной группе по обороне Украины, вполне понятно, что обучение является критически важным компонентом для поддержки способности Украины защищать себя в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Опираясь на уже тесные отношения Вооруженных Сил Канады с Вооруженными Силами Украины, Канада гордится тем, что сотрудничает со странами-единомышленниками, такими как Соединенное Королевство, для дальнейшей поддержки их потребностей в обучении", – рассказал начальник штаба обороны Вооруженных Сил Канады генерал Уэйн Дональд Эйр.





