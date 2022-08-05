РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8424 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 206 4

Канада выделила $6 млн на ядерную безопасность в Украине

канада

Канада выделила 6 млн долл. на воплощение ряда проектов по повышению ядерной безопасности в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в твиттере Постоянного представительства Канады в ООН.

"Чтобы помочь повысить ядерную безопасность в Украине, Канада выделила 1 млн долл. МАГАТЭ для укрепления безопасности на украинских ядерных объектах. Также 5 млн долл. Госдепа США для помощи Украине в выявлении и реагировании на незаконные ядерные транспортировки на ее территории", - заявили в канадском представительстве.

В диппредставительстве также подчеркнули, что "оккупация ЗАЭС подвергает население мира опасности".

"Дальнейшая дестабилизация российскими силами не только повышает опасность инцидента или ненамеренного ущерба, но также делает более вероятным перенаправление ядерных материалов", - отметили в ведомстве.

Читайте также: Из-за действий РФ риск техногенной ядерной катастрофы в Европе увеличивается, - Точицкий в ООН

Автор: 

Канада (2127) ядерная безопасность (520)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
найкращща ядерна безпека Украiни,це повернення ЗСУ ядерноi зброi нацiленоi на схiд!
показать весь комментарий
05.08.2022 07:20 Ответить
Ці гроші треба посилати з гауляитером шоб нікого не спокушувати
показать весь комментарий
05.08.2022 08:02 Ответить
Краще попіклувались про українських біженців там. Бо замісць того створили тупо там гуманітарну катастрофу.
показать весь комментарий
05.08.2022 08:11 Ответить
Только от 1,5 до 5 тысяч стратегических термоядерных боеголовок (с носителями) в купе с надежной системой ПРО/ПВО могут обеспечить Украине ядерную безопасность!
показать весь комментарий
05.08.2022 13:41 Ответить
 
 