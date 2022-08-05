Канада выделила $6 млн на ядерную безопасность в Украине
Канада выделила 6 млн долл. на воплощение ряда проектов по повышению ядерной безопасности в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в твиттере Постоянного представительства Канады в ООН.
"Чтобы помочь повысить ядерную безопасность в Украине, Канада выделила 1 млн долл. МАГАТЭ для укрепления безопасности на украинских ядерных объектах. Также 5 млн долл. Госдепа США для помощи Украине в выявлении и реагировании на незаконные ядерные транспортировки на ее территории", - заявили в канадском представительстве.
В диппредставительстве также подчеркнули, что "оккупация ЗАЭС подвергает население мира опасности".
"Дальнейшая дестабилизация российскими силами не только повышает опасность инцидента или ненамеренного ущерба, но также делает более вероятным перенаправление ядерных материалов", - отметили в ведомстве.
