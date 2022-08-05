Канада виділила $6 млн на ядерну безпеку в Україні

Канада виділила 6 млн дол. на втілення низки проєктів із підвищення ядерної безпеки в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні у твіттері Постійного представництва Канади в ООН.

"Аби допомогти підвищити ядерну безпеку в Україні, Канада виділила 1 млн дол. МАГАТЕ для зміцнення безпеки на українських ядерних об’єктах. Також 5 млн дол. Держдепу США для допомоги Україні у виявленні та реагуванні на незаконні ядерні транспортування на її території", - заявили у канадському представництві.

У диппредставництві також наголосили, що "окупація ЗАЕС наражає населення світу на небезпеку".

"Подальша дестабілізація російськими силами не лише підвищує небезпеку інциденту чи ненавмисної шкоди, але також робить більш ймовірним перенаправлення ядерних матеріалів", - зауважили у відомстві.

