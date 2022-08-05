УКР
Канада виділила $6 млн на ядерну безпеку в Україні

канада

Канада виділила 6 млн дол. на втілення низки проєктів із підвищення ядерної безпеки в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні у твіттері Постійного представництва Канади в ООН.

"Аби допомогти підвищити ядерну безпеку в Україні, Канада виділила 1 млн дол. МАГАТЕ для зміцнення безпеки на українських ядерних об’єктах. Також 5 млн дол. Держдепу США для допомоги Україні у виявленні та реагуванні на незаконні ядерні транспортування на її території", - заявили у канадському представництві.

У диппредставництві також наголосили, що "окупація ЗАЕС наражає населення світу на небезпеку".

"Подальша дестабілізація російськими силами не лише підвищує небезпеку інциденту чи ненавмисної шкоди, але також робить більш ймовірним перенаправлення ядерних матеріалів", - зауважили у відомстві.

найкращща ядерна безпека Украiни,це повернення ЗСУ ядерноi зброi нацiленоi на схiд!
05.08.2022 07:20
Ці гроші треба посилати з гауляитером шоб нікого не спокушувати
05.08.2022 08:02
Краще попіклувались про українських біженців там. Бо замісць того створили тупо там гуманітарну катастрофу.
05.08.2022 08:11
Только от 1,5 до 5 тысяч стратегических термоядерных боеголовок (с носителями) в купе с надежной системой ПРО/ПВО могут обеспечить Украине ядерную безопасность!
05.08.2022 13:41
 
 