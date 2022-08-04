РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5084 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
2 530 14

225 инструкторов из Канады помогут обучать украинских военных в Великобритании

армия,канада,всу

Канада отправит в Великобританию 225 военнослужащих для обучения украинских новобранцев, первые инструкторы прибудут на следующей неделе.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Большинство инструкторов будет из 3-го батальона канадской легкой пехоты принцессы Патриции, базирующегося в Эдмонтоне (Альберта).

"Мы вступили в новую и очень опасную фазу этого конфликта, в котором (Россия) принимает участие в длительной попытке нанести долгосрочный ущерб Украине и ее народу", – сказала Ананд в Торонто. "Поэтому я сегодня объявляю, что мы выполняем наше обещание возобновить масштабное обучение", - заявила она.

С 2015 года Вооруженные силы Канады подготовили более 33 000 украинских военных и сил безопасности, но приостановили обучение с февраля.

Смотрите также: Украинские генералы посмотрели, как бойцы ВСУ проходят обучение в Великобритании. ФОТОрепортаж

Нидерланды и Новая Зеландия также направили военных инструкторов в миссию под руководством Великобритании.

Обучение под руководством Канады, которое состоится на военной базе в юго-восточной Англии, будет включать в себя обращение с оружием, оказание первой помощи и тактику патрулирования.

Автор: 

Великобритания (5094) Канада (2126)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
показать весь комментарий
04.08.2022 21:26 Ответить
+2
показать весь комментарий
04.08.2022 21:14 Ответить
+2
Это он до рюмошной или до военкомата не дошел?
показать весь комментарий
04.08.2022 21:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.08.2022 21:14 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 21:26 Ответить
Это он до рюмошной или до военкомата не дошел?
показать весь комментарий
04.08.2022 21:29 Ответить
400-й
показать весь комментарий
04.08.2022 21:32 Ответить
да нет где то 80-й
показать весь комментарий
04.08.2022 21:39 Ответить
я один вважаю що за певних обставин наші бойові підрозділи можуть надати консультації будь- кому з легкістю?
показать весь комментарий
04.08.2022 21:35 Ответить
у Великій Британії?

чи в Канаді?
показать весь комментарий
04.08.2022 21:47 Ответить
Чому так далеко? Чому не в Польщі? Чи в Чехії?
показать весь комментарий
04.08.2022 21:46 Ответить
Насправді, різниці немає. З Польщі літаком 2 години летіти до Англії.
показать весь комментарий
04.08.2022 21:55 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
04.08.2022 21:48 Ответить
Попередній міністр оборони Індії Канади Саджан і теперішня міністриця Ананд.

Хінді-русі бхай-бхай.

показать весь комментарий
04.08.2022 21:52 Ответить
міністриця - объясни мне что это за существо , за что ты ее так ? Нету міністриц , нету никаких министерок есть министр и нет разницы мужчина это или женщина
показать весь комментарий
04.08.2022 22:40 Ответить
Альберта, Едмонтон - кожен четвертий - українець. З перекладачами проблем не буде)))
показать весь комментарий
05.08.2022 08:49 Ответить
Количество инструкторов 225...а это значит что инфа по поводу 10 000 украинских морпехов находящихся на базе в Британии совпадает с тем что говорил Борис Джонсон месяц назад...скорее всего будут принимать экзамен у наших воинов...
показать весь комментарий
05.08.2022 09:00 Ответить
 
 