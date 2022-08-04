225 инструкторов из Канады помогут обучать украинских военных в Великобритании

Канада отправит в Великобританию 225 военнослужащих для обучения украинских новобранцев, первые инструкторы прибудут на следующей неделе.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Большинство инструкторов будет из 3-го батальона канадской легкой пехоты принцессы Патриции, базирующегося в Эдмонтоне (Альберта).

"Мы вступили в новую и очень опасную фазу этого конфликта, в котором (Россия) принимает участие в длительной попытке нанести долгосрочный ущерб Украине и ее народу", – сказала Ананд в Торонто. "Поэтому я сегодня объявляю, что мы выполняем наше обещание возобновить масштабное обучение", - заявила она.

С 2015 года Вооруженные силы Канады подготовили более 33 000 украинских военных и сил безопасности, но приостановили обучение с февраля.

Нидерланды и Новая Зеландия также направили военных инструкторов в миссию под руководством Великобритании.

Обучение под руководством Канады, которое состоится на военной базе в юго-восточной Англии, будет включать в себя обращение с оружием, оказание первой помощи и тактику патрулирования.