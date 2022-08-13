90 військових з Канади вирушили до Британії для навчання українців у рамках операції UNIFIER, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Канадські військові тренуватимуть українців в Британії.

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Близько 90 військовослужбовців, в основному 3-го батальйону канадської легкої піхоти принцеси Патриції, вирушили з Едмонтона до Сполученого Королівства, де вони проводитимуть бойову підготовку для українських солдатів у рамках операції UNIFIER .

Ця підготовка складатиметься з поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, польовими вміннями, тактики патрулювання та права збройних конфліктів, а також буде спрямована на те, щоб допомогти Збройним Силам України захистити свою Батьківщину від триваючого незаконного вторгнення Росії.

Читайте також: Підрозділи Сил тероборони нарощують бойові спроможності у районі відповідальності Командування Об’єднаних Сил ЗСУ. ФОТО

4 серпня, Міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд оголосила, що Канада дозволила розгортання персоналу Збройних Сил Канади для навчання новобранців Збройних Сил України, які прагнуть збільшити чисельність своїх сухопутних сил перед обличчям триваючого, неспровокованого, невиправданого та незаконного вторгнення Росії.

У рамках операції UNIFIER, канадської військової місії з навчання та розбудови потенціалу в Україні, Збройні Сили Канади надішлють до Сполученого Королівства до 225 військовослужбовців, більшість з яких працюватимуть інструкторами, за підтримки підрозділу командування та управління, для початкового розгортання приблизно чотири місяці.

Перші курси під керівництвом Канади проходитимуть за гнучкою навчальною програмою, зосередженою на індивідуальних навичках, необхідних для бойових дій на передовій, включно з поводженням зі зброєю, наданням першої допомоги на полі бою, польовими вміннями, тактикою патрулювання та правом збройних конфліктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія проводитиме Армійські міжнародні ігри-2022 на території Білорусі, можливі провокації з жертвами, - Генштаб

Операція UNIFIER була розпочата в 2015 році на запит українського уряду, а на початку цього року була розширена та продовжена до березня 2025 року.

З лютого 2022 року Канада виділила або надала Україні військову допомогу на суму 626 мільйонів доларів США, включно з артилерійськими гарматами - буксированими 155-мм гаубиця M777 зі змінними стволами та сумісними боєприпасами, а також безпілотниками і броньованими машинами бойової підтримки, а також відповідним навчанням.

"Незважаючи на жахливе російське вторгнення в Україну, операція UNIFIER тривала, і цей новий аспект є лише останнім у серії заходів Канади, яка підготувала понад 33 000 військовослужбовців Збройних Сил України з 2015 року. Коли ми призупинили навчання минулої зими в Україні, ми чітко сказали, що відновимо навчання, коли з’явиться можливість. Ми виконали обіцянку щодо проведення навчання із наданої Канадою артилерією та боєприпасами у третіх країнах, які тривають. Співпрацюючи зі Сполученим Королівством, ми продовжуватимемо виконувати цю обіцянку. Канада вшановує мужність і відвагу Збройних Сил України і ми продовжуватимемо допомагати їм розвивати навички, необхідні для захисту свободи та незалежності своєї нації" - наголосила Міністерка національної оборони Канади, Шановна Аніта Ананд.

Також читайте: Данія долучиться до навчання українських військових у Британії

"Канада відома якістю навчання, яке вона надає іншим країнам. Це навчання, як ми бачили, призводить до дуже цінного стратегічного ефекту. З останніх обговорень, таких як в Контактній групі з питань оборони України, цілком зрозуміло, що навчання є критично важливим компонентом для підтримки здатності України захищати себе в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Спираючись на вже тісні відносини Збройних Сил Канади зі Збройними Силами України, Канада пишається тим, що співпрацює з країнами-однодумцями, такими як Сполучене Королівство, для подальшої підтримки їхніх потреб у навчанні". – розповів Начальник штабу оборони Збройних Сил Канади генерал Вейн Дональд Ейр.





