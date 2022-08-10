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Данія долучиться до навчання українських військових у Британії

навчання

Міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на повідомлення Міноборони Данії.

"Україна все ще потребує підтримки у боротьбі з російським вторгненням, тому Данія посилює допомогу у сфері військової підготовки" - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Данія підтримає навчальний проєкт під керівництвом Британії, залучивши 130 данських солдатів, і одночасно пропонує навчати українських солдатів у Данії.

Також читайте: Фінляндія відправить у Велику Британію інструкторів для навчання українських військових

"Тому розпочато діалог з Україною щодо підтримки у навчанні командного складу та підтримки Сил територіальної оборони України" - заявили у Міноборони Данії.

Повідомляється, що це одна з ініціатив, яка буде представлена під час завтрашньої донорської конференції у Копенгагені.

У 2022 році на проєкт підтримки військової підготовки українських військових буде виділено 100 мільйонів данських крон.

Читайте: Шведські інструктори у Британії навчатимуть українських військових, - Міноборони Швеції

Раніше про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада.

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва.

Автор: 

Велика Британія (5647) Данія (784) військові навчання (2781) ЗСУ (7649)


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В Україні можете переходити до практичних завдань, тут є орки та інша наолоч.
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10.08.2022 14:47 Відповісти
Это уже третья страна. До этого слышал о Канаде и Швеции. Бриты делают нам ОГРОМНОЕ одолжение приняв у себя такой центр по подготовке солдат.
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10.08.2022 14:49 Відповісти
І навчають наших хлопців брити добре,за що їм велика дяка.Особливо Борису Джонсону,бо це його ініціатива,все почалося з нього
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10.08.2022 14:53 Відповісти
ДЯКУЄМО!!!! РАЗОМ ДУШИМ КАЦАПНЮ СМЕРДЮЧУ!
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10.08.2022 14:53 Відповісти
Потім до нас на практику -- но пасаран
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10.08.2022 15:21 Відповісти
 
 