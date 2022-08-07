УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12303 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 710 36

Шведські інструктори у Британії навчатимуть українських військових, - Міноборони Швеції

швеція,військові

Уряд Швеції направить до Великої Британії інструкторів для проведення базової військової підготовки громадян України, які потім зможуть служити в Збройних Силах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у міноборони Швеції.

Збройні сили відрядять до Великої Британії 120 інструкторів у період з 12 серпня до 31 грудня 2022 року для проведення базової військової підготовки громадян України. Навчання буде розділено на декілька етапів.

"Війна Росії проти України триває вже понад п'ять місяців, і дуже важливо, щоб зовнішній світ продовжував підтримувати Україну у боротьбі країни за суверенітет та самовизначення. Важливо, що Швеція бере участь у цій роботі і шведські інструктори сприятимуть зміцненню обороноздатності України," - прокоментував міністр оборони Петер Гульквіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії. ФОТОрепортаж

Загалом у навчаннях у Великій Британії візьмуть участь близько 10 000 громадян України. Максимум 60 шведських інструкторів будуть одночасно перебувати у Великій Британії, що, як вважається, мало вплине на інші операції Збройних сил країни.

Велика Британія (5643) військові навчання (2779) Швеція (965) ЗСУ (7642)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
А вы думаете чему там обучают?
Есть инструктора-снайперы, специалисты по новейшим радио оборудованию, грамотные артиллеристы поставляемых систем, тактики ведения боя на разных уровнях для будущих командиров и пр.
Где у нас в Украине набрать такой состав опытных преподавателей инструкторов для зарубежной техники и оружия?
А кроме того Великобритания предоставляет полигоны, оборудование, технику, проживание. Это дорогого стоит.
Бриты идут на встречу нам и помимо своих специалистов принимают и других - Канада, Швеция.
показати весь коментар
07.08.2022 15:23
+4
у шведів ******* і високотехнологічна зброя, з майже замкнутим циклом виробництва. так, наприклад, саме Швеція виробляє для кількох країн ЄС артилерійські та танкові стволи, протитанкові системи, навігаційне обладнання, елементи для літаків тощо. і це все потребує вміння та навичок користування.
показати весь коментар
07.08.2022 15:32
+3
Можливо, я помиляюсь, але, ІМХО, зараз вони мають багато чому в ЗСУ вчитись. Європа востаннє воювала у Югославії (вже колишній), та й то обійшлись без наземної операції.
показати весь коментар
07.08.2022 15:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можливо, я помиляюсь, але, ІМХО, зараз вони мають багато чому в ЗСУ вчитись. Європа востаннє воювала у Югославії (вже колишній), та й то обійшлись без наземної операції.
показати весь коментар
07.08.2022 15:10 Відповісти
Теж про це подумала, звідки у шведів військовий досвід?
показати весь коментар
07.08.2022 15:19 Відповісти
Тоді подумайте про інше: вчать як воювати, та передають досвід, лише після того, як виграно війну.
показати весь коментар
07.08.2022 15:22 Відповісти
А яку війну виграли шведи?
показати весь коментар
07.08.2022 15:28 Відповісти
войну с аутизмом, у них не было населения выбиравшего кучм януковичей, ляшков и боневтыков
показати весь коментар
07.08.2022 15:44 Відповісти
Їхнє населення навибирало такого, що тепер за голову хапаються і не знають що робити з мігрантами. Вони шведів витісняють. Дебіли всюди є, не тільки в Україні.
показати весь коментар
07.08.2022 15:47 Відповісти
ЗСУ, вистояли перед армією, що мало відрізняється від того, що ми мали 10 років тому.
За виключенням ******** озброєнь.
І це відбулося, в тому числі, завдяки тому, що армію навчали інструктори з США, Канади, Великобританії, Ізраілю та Швеціі.
Завдяки тому, що старші офіцери та командний склад, навчалися та стажувалися в цих країнах
(До речі, чомусь озброєння виробництва Швеції, що не воювала, переважають по своїх характеристиках, озброєння виробництва України, яка воює вже вісім років).
Так може, залишимо дешеві понти та гонор і будемо прислуховуватися до союзників?
показати весь коментар
07.08.2022 15:48 Відповісти
А може залишимо меншовартість і не будемо думати, що українці гірші за всіх? Я думаю, що шведи не вистояли б перед москалями навіть зі своєю ******** зброєю, бо вони ніколи з таким не стикались. Добре, якщо я помиляюсь.
показати весь коментар
07.08.2022 16:10 Відповісти
Під Полтавою. Тільки їм не кажіть, бо образяться. Я чув про якусь шведську делегацію, яка образилась, коли їм подали до столу ковбасу "Полтавська".
показати весь коментар
07.08.2022 15:23 Відповісти
На Полтаву ображаються, а на москалів, які їх розбили - чомусь ні. Візи їм видають і російські товари купують.
показати весь коментар
07.08.2022 15:35 Відповісти
Під Полтавою в першу чергу перемогли зрадники, вони робили це 300 років, і тепер треба слідкувати щоб єрмаки не повторили запродаців кремля.
показати весь коментар
07.08.2022 16:55 Відповісти
это кто-то был изощренный гурман 🤣
показати весь коментар
07.08.2022 16:59 Відповісти
у шведів ******* і високотехнологічна зброя, з майже замкнутим циклом виробництва. так, наприклад, саме Швеція виробляє для кількох країн ЄС артилерійські та танкові стволи, протитанкові системи, навігаційне обладнання, елементи для літаків тощо. і це все потребує вміння та навичок користування.
показати весь коментар
07.08.2022 15:32 Відповісти
Афган -- солдати удачі
показати весь коментар
07.08.2022 15:22 Відповісти
А вы думаете чему там обучают?
Есть инструктора-снайперы, специалисты по новейшим радио оборудованию, грамотные артиллеристы поставляемых систем, тактики ведения боя на разных уровнях для будущих командиров и пр.
Где у нас в Украине набрать такой состав опытных преподавателей инструкторов для зарубежной техники и оружия?
А кроме того Великобритания предоставляет полигоны, оборудование, технику, проживание. Это дорогого стоит.
Бриты идут на встречу нам и помимо своих специалистов принимают и других - Канада, Швеция.
показати весь коментар
07.08.2022 15:23 Відповісти
приïхали, то й добре, гірше не буде.
показати весь коментар
07.08.2022 15:25 Відповісти
Віина затягуєця до весни .
показати весь коментар
07.08.2022 15:20 Відповісти
Это Волкер сказал . Он не Бог . И ничего не знает . Слишком много предсказателей .
показати весь коментар
07.08.2022 16:11 Відповісти
какого года?
показати весь коментар
07.08.2022 17:00 Відповісти
Шведські інструктори?..В Британії?? Навчатимуть??? Та блєать, навіть діючі бійці "Правого Сектору" навчать більшому чим ці гламурні солдатики.
показати весь коментар
07.08.2022 15:27 Відповісти
Там ось так написано :

"...i syfte att genomföra militär grundutbildning för ukrainska medborgare, fördelat på flera utbildningsomgångar".

"...з метою проведення підставового військового вишкілу для громадян України, який буде складатися з кількох етапів тренування".
показати весь коментар
07.08.2022 15:27 Відповісти
Шведські інструктори учите наших военных лётчиков летать на Saab JAS 39 Gripen
показати весь коментар
07.08.2022 15:33 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2022 15:34 Відповісти
были заложены некоторые крайне важные параметры - простота в обслуживании, неприхотливость к взлетно-посадочным полосам, дешевая эксплуатация и все это не за счет боевой эффективности.
показати весь коментар
08.08.2022 22:05 Відповісти
возможность Gripen работать со взлетно-посадочных полос плохого качества, включая автомобильные трассы. Это связано с тактикой шведских воздушных сил, которые в случае необходимости должны максимально рассредоточится по всей стране.
показати весь коментар
08.08.2022 22:11 Відповісти
Также за шведским самолетом в свое время закрепилось звание самого дешевого истребителя, который можно даже взять в лизинг.
показати весь коментар
08.08.2022 22:12 Відповісти
А вот новейшие JAS 39E/F Gripen стоят уже по 130-150 млн долларов за единицу. Единственный их покупатель Бразилия, которая в 2014 году заказала 36 машин и право на локализованное производство еще 15 истребителей за 5,4 млрд долларов.
показати весь коментар
08.08.2022 22:14 Відповісти
это все конечно хорошо. Но как шведы прокомментируют свое приглашение в Швецию показать мастер класс кацапской фигуритске??! ну придурки
показати весь коментар
07.08.2022 17:01 Відповісти
ХА!так там одни Гейййы!!!!Класс воно таке навчання!!!
показати весь коментар
07.08.2022 17:09 Відповісти
Чему они нас научат?
показати весь коментар
07.08.2022 17:59 Відповісти
Швеция поставит Украине переносной противокорабельный ракетный комплекс RBS-17 Robot. Ожидается, что поставки будут включать 17 комплектов.

RBS-17-шведский вариант американской противотанковой управляемой ракеты AGM-114 Hellfire, адаптированной для стрельбы по морским целям. Ракета производится с 1987
показати весь коментар
07.08.2022 18:27 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2022 18:34 Відповісти
Какое оружие производит Швеция?

Производственные мощности предприятий страны позволяют выпускать ракетное оружие, авиационную и бронетанковую технику, артиллерийско-стрел-ковое вооружение, боеприпасы, а также строить корабли и суда.
показати весь коментар
07.08.2022 18:36 Відповісти
 
 