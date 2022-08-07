Шведські інструктори у Британії навчатимуть українських військових, - Міноборони Швеції

Уряд Швеції направить до Великої Британії інструкторів для проведення базової військової підготовки громадян України, які потім зможуть служити в Збройних Силах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у міноборони Швеції.

Збройні сили відрядять до Великої Британії 120 інструкторів у період з 12 серпня до 31 грудня 2022 року для проведення базової військової підготовки громадян України. Навчання буде розділено на декілька етапів.

"Війна Росії проти України триває вже понад п'ять місяців, і дуже важливо, щоб зовнішній світ продовжував підтримувати Україну у боротьбі країни за суверенітет та самовизначення. Важливо, що Швеція бере участь у цій роботі і шведські інструктори сприятимуть зміцненню обороноздатності України," - прокоментував міністр оборони Петер Гульквіст.

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Загалом у навчаннях у Великій Британії візьмуть участь близько 10 000 громадян України. Максимум 60 шведських інструкторів будуть одночасно перебувати у Великій Британії, що, як вважається, мало вплине на інші операції Збройних сил країни.