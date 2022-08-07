Шведські інструктори у Британії навчатимуть українських військових, - Міноборони Швеції
Уряд Швеції направить до Великої Британії інструкторів для проведення базової військової підготовки громадян України, які потім зможуть служити в Збройних Силах України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у міноборони Швеції.
Збройні сили відрядять до Великої Британії 120 інструкторів у період з 12 серпня до 31 грудня 2022 року для проведення базової військової підготовки громадян України. Навчання буде розділено на декілька етапів.
"Війна Росії проти України триває вже понад п'ять місяців, і дуже важливо, щоб зовнішній світ продовжував підтримувати Україну у боротьбі країни за суверенітет та самовизначення. Важливо, що Швеція бере участь у цій роботі і шведські інструктори сприятимуть зміцненню обороноздатності України," - прокоментував міністр оборони Петер Гульквіст.
Загалом у навчаннях у Великій Британії візьмуть участь близько 10 000 громадян України. Максимум 60 шведських інструкторів будуть одночасно перебувати у Великій Британії, що, як вважається, мало вплине на інші операції Збройних сил країни.
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За виключенням ******** озброєнь.
І це відбулося, в тому числі, завдяки тому, що армію навчали інструктори з США, Канади, Великобританії, Ізраілю та Швеціі.
Завдяки тому, що старші офіцери та командний склад, навчалися та стажувалися в цих країнах
(До речі, чомусь озброєння виробництва Швеції, що не воювала, переважають по своїх характеристиках, озброєння виробництва України, яка воює вже вісім років).
Так може, залишимо дешеві понти та гонор і будемо прислуховуватися до союзників?
Есть инструктора-снайперы, специалисты по новейшим радио оборудованию, грамотные артиллеристы поставляемых систем, тактики ведения боя на разных уровнях для будущих командиров и пр.
Где у нас в Украине набрать такой состав опытных преподавателей инструкторов для зарубежной техники и оружия?
А кроме того Великобритания предоставляет полигоны, оборудование, технику, проживание. Это дорогого стоит.
Бриты идут на встречу нам и помимо своих специалистов принимают и других - Канада, Швеция.
"...i syfte att genomföra militär grundutbildning för ukrainska medborgare, fördelat på flera utbildningsomgångar".
"...з метою проведення підставового військового вишкілу для громадян України, який буде складатися з кількох етапів тренування".
RBS-17-шведский вариант американской противотанковой управляемой ракеты AGM-114 Hellfire, адаптированной для стрельбы по морским целям. Ракета производится с 1987
Производственные мощности предприятий страны позволяют выпускать ракетное оружие, авиационную и бронетанковую технику, артиллерийско-стрел-ковое вооружение, боеприпасы, а также строить корабли и суда.