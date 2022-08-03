Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії. ФОТОрепортаж

Захисники України проходять вогневу та тактичну підготовку, навчаються стрільбу в складі підрозділу, тактику пересування на полі бою та ведення бою в міських і лісистих місцевостях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Заняття відвідали українські генерали Євген Мойсюк та Едуард Москальов.

Заступник головкома ЗСУ Євген Мойсюк зазначив, що підготовлені у Британії українські військовослужбовці вже показують результат на полі бою.

Навчання відбуваються за сценарієм, спеціально прописаним британськими фахівцями, зокрема інструкторами п'ятого полку Стрільців. Уся увага зосереджена на стрільбі й оборонних діях, психологічній стійкості, правильних діях під час евакуації поранених.

Для реалістичності використовуються різні методи бойової симуляції, серед іншого симуляцію бою, піротехніки й вогнем зверху.

Нагадаємо, 17 червня Джонсон у Києві запропонував розпочати велику навчальну програму для ЗСУ з можливістю навчання до 10 000 солдатів кожні 120 днів. Українських військових уже відвідували на цих навчаннях міністр оборони Британії Бен Воллес і сам Джонсон.

10 000 українських добровольців віком приблизно 25-45 років навчають у чотирьох центрах базовим військовим навичкам відповідно до стандартів армії Великої Британії та НАТО.





























