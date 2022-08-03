УКР
Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії. ФОТОрепортаж

Захисники України проходять вогневу та тактичну підготовку, навчаються стрільбу в складі підрозділу, тактику пересування на полі бою та ведення бою в міських і лісистих місцевостях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Заняття відвідали українські генерали Євген Мойсюк та Едуард Москальов.

Заступник головкома ЗСУ Євген Мойсюк зазначив, що підготовлені у Британії українські військовослужбовці вже показують результат на полі бою.

Також читайте: У Британії тривають навчання українців на кораблях протимінної боротьби, - ВМС. ФОТОрепортаж

Навчання відбуваються за сценарієм, спеціально прописаним британськими фахівцями, зокрема інструкторами п'ятого полку Стрільців. Уся увага зосереджена на стрільбі й оборонних діях, психологічній стійкості, правильних діях під час евакуації поранених.

Для реалістичності використовуються різні методи бойової симуляції, серед іншого симуляцію бою, піротехніки й вогнем зверху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія вже підготувала два кораблі для передачі Україні, - Пристайко

Нагадаємо, 17 червня Джонсон у Києві запропонував розпочати велику навчальну програму для ЗСУ з можливістю навчання до 10 000 солдатів кожні 120 днів. Українських військових уже відвідували на цих навчаннях міністр оборони Британії Бен Воллес і сам Джонсон.

10 000 українських добровольців віком приблизно 25-45 років навчають у чотирьох центрах базовим військовим навичкам відповідно до стандартів армії Великої Британії та НАТО.

Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії 01
Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії 02
Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії 03
Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії 04
Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії 05
Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії 06
Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії 07
Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії 08
Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії 09
Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії 10
Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії 11
Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії 12
Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії 13
Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії 14
Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії 15

показати весь коментар
03.08.2022 10:46 Відповісти
Я надіюсь вони звідти візьмуть бтрів і танків покататися.
показати весь коментар
03.08.2022 10:47 Відповісти
Дякую Британії та Джонсону 👍
показати весь коментар
03.08.2022 10:48 Відповісти
ЗЕлений ****** ще у лютому 2022 проводив безальтернативні тьорки з Лукашенко та заглядав в очко путіну.
А ВБ та США цей ЗЕлений покидьок тоді звинувачував у розпалюванні паніки щодо вторгнення військ РФ в Україну.
показати весь коментар
03.08.2022 11:26 Відповісти
без надання нам ******** зброї це не стане ефективним...
показати весь коментар
03.08.2022 11:24 Відповісти
Зрадойо..ы фас...
показати весь коментар
03.08.2022 11:35 Відповісти
Калашниковы? А получше ничего не нашли?
показати весь коментар
03.08.2022 11:42 Відповісти
 
 