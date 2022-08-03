РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8883 посетителя онлайн
Новости Фото
6 259 9

Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании. ФОТОрепортаж

Защитники Украины проходят огневую и тактическую подготовку, учатся стрельбе в составе подразделения, тактике передвижения на поле боя и ведения боя в городских и лесистых местностях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Занятия посетили украинские генералы Евгений Мойсюк и Эдуард Москалев.

Заместитель главкома ВСУ Евгений Мойсюк отметил, что подготовленные в Британии украинские военнослужащие уже показывают результат на поле боя.

Смотрите также: Украинские генералы посмотрели, как бойцы ВСУ проходят обучение в Великобритании. ФОТОрепортаж

Учения проходят по сценарию, специально прописанному британскими специалистами, в том числе инструкторами пятого полка Стрельцов. Все внимание сосредоточено на стрельбе и оборонных действиях, психологической стойкости, правильных действиях при эвакуации раненых.

Для реалистичности используются разные методы боевой симуляции, среди прочего симуляция боя, пиротехники и огнем сверху.

Также смотрите: Переданные Великобританией гаубицы L119 уже в зоне боевых действий на Донбассе. ВИДЕО

Напомним, 17 июня Джонсон в Киеве предложил начать обширную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинских военных уже посещали на этих учениях министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.

10 000 украинских добровольцев в возрасте примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.

Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании 01
Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании 02
Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании 03
Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании 04
Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании 05
Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании 06
Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании 07
Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании 08
Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании 09
Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании 10
Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании 11
Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании 12
Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании 13
Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании 14
Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании 15

Великобритания (5091) помощь (8061) военные учения (3475)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.08.2022 10:46 Ответить
Я надіюсь вони звідти візьмуть бтрів і танків покататися.
показать весь комментарий
03.08.2022 10:47 Ответить
Дякую Британії та Джонсону 👍
показать весь комментарий
03.08.2022 10:48 Ответить
ЗЕлений ****** ще у лютому 2022 проводив безальтернативні тьорки з Лукашенко та заглядав в очко путіну.
А ВБ та США цей ЗЕлений покидьок тоді звинувачував у розпалюванні паніки щодо вторгнення військ РФ в Україну.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:26 Ответить
без надання нам ******** зброї це не стане ефективним...
показать весь комментарий
03.08.2022 11:24 Ответить
Зрадойо..ы фас...
показать весь комментарий
03.08.2022 11:35 Ответить
Калашниковы? А получше ничего не нашли?
показать весь комментарий
03.08.2022 11:42 Ответить
 
 