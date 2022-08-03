Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании. ФОТОрепортаж

Защитники Украины проходят огневую и тактическую подготовку, учатся стрельбе в составе подразделения, тактике передвижения на поле боя и ведения боя в городских и лесистых местностях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Занятия посетили украинские генералы Евгений Мойсюк и Эдуард Москалев.

Заместитель главкома ВСУ Евгений Мойсюк отметил, что подготовленные в Британии украинские военнослужащие уже показывают результат на поле боя.

Учения проходят по сценарию, специально прописанному британскими специалистами, в том числе инструкторами пятого полка Стрельцов. Все внимание сосредоточено на стрельбе и оборонных действиях, психологической стойкости, правильных действиях при эвакуации раненых.

Для реалистичности используются разные методы боевой симуляции, среди прочего симуляция боя, пиротехники и огнем сверху.

Напомним, 17 июня Джонсон в Киеве предложил начать обширную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинских военных уже посещали на этих учениях министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.

10 000 украинских добровольцев в возрасте примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.





























