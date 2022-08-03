УКР
Велика Британія вже підготувала два кораблі для передачі Україні, - Пристайко

Велика Британія вже підготувала два кораблі для передачі Україні.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Два кораблі вже готові для передачі Україні і ми зараз ведемо розмову, чи нам потрібні будуть, з огляду на ситуацію в Чорному морі, ще кораблі. Зараз, в цей момент ми говоримо про кораблі, які займаються розмінуванням", - сказав Пристайко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Малий альянс між Україною, Польщею і Великою Британією формально пригальмовано, однак він працює на практиці, - Пристайко

Посол зауважив, що це спеціалізовані бойові судна, на яких вже проходять навчання українські екіпажі.

"Останнім часом, коли ми говоримо про допомогу Британії, ми маємо на увазі або те, що вже сталось, або те, що станеться вже найближчим часом – це реальна допомога. Наші екіпажи навчаються поряд зі своїми британським колегами. Я бачив, коли був на кораблі, як наші матроси поруч з матросами, офіцери на мостику поряд з офіцерами, керують, тренуються, управляють. Все виглядає так, що готовність до бойового застосування буде, вважаю, через пару тижнів", - зазначив Пристайко.

Боже! Бережи королеву та її підданих.

Тут одна трампістка казала, що коли ***** сікнуло то американці та британці злякались. Збрехала, як завжди.
03.08.2022 00:45
Не будут спешить, а то на асфальт поменяют у кацапов.
пока вислюк держится за дерьмака и татарова, большой помощи не стоит ожидать. Украина в заложниках у шморкли и его страхов за будущее. Не знает куда бежать после потери власти.
03.08.2022 00:50
Картина маслом @Kartinamaslom5
Шел159 день войны https://twitter.com/hashtag/UkraineRussiaWar?src=hashtag_click #UkraineRussiaWar Изюм. Я убираю из Долгенького 45 бригаду спецназа вдв орков. Они сами себя здорово поздравили со 2-м августа. Убираю ***** ибо их почти не осталось."Херои Гостомеля" испарились с помощью славных ВСУ.
03.08.2022 00:54
чекатимуть вони до кінця війни
03.08.2022 00:44
Боже! Бережи королеву та її підданих.

Тут одна трампістка казала, що коли ***** сікнуло то американці та британці злякались. Збрехала, як завжди.
03.08.2022 00:45
Це ти про Спартц? Даремно, ой даремно...
03.08.2022 07:35
Спартц - це «багіня»! (с)
03.08.2022 10:50
Я бачу, шо ти не в тренді місцевих подій, тому поясню.

Тут є одна божевільна та пихата відьма , яка не така, як уся «біомаса» , тому вона називає наших союзників та друзів по-своєму. Ось її перелік імен:
козачок-Байден
пєлоська- Пелосі
камалка- Харіс
персонаж- Блінкен
багіня - Спартц
байстрюк - Трюдо
**** - не пам'ятаю хто з канадійськоі влади.
борюсік - Борис Джонсон
03.08.2022 12:03
Только что: Видео, народная армия Китая ведет огонь в сторону тайваньского пролива. Правда, из РСЗО типа "Град", дальность до 30 км (а до Тайваня 200), но то такое )))
03.08.2022 00:46
...ето ж салют наций

У ці хвилини Китай в межах навчань веде масований обстріл моря у напрямку Тайванської протоки. https://t.me/operativnoZSU/34880
03.08.2022 00:53
Глушать рибу, яку тепер не будуть купувати у Тайваня
03.08.2022 07:36
Как страшно. А потом выпорят море
03.08.2022 01:05
На фига они заряды тратят? все равно не долетит.
03.08.2022 01:08
А навіщо кацапи через хвилину після накриття нашими Антонівського мосту садили ракетами ППО в небо? "Імітували бурхливу діяльність"! Китайці роблять не саме!
03.08.2022 03:03
Це спецоперація здорової людини
03.08.2022 02:30
А лисички взяли спички
К морю синему пошли
Море синее зажгли
03.08.2022 05:25
Не будут спешить, а то на асфальт поменяют у кацапов.
пока вислюк держится за дерьмака и татарова, большой помощи не стоит ожидать. Украина в заложниках у шморкли и его страхов за будущее. Не знает куда бежать после потери власти.
03.08.2022 00:50
у нього ж в іспанії вілла. батьки в ізраїлі, туди теж можна. та й путлер прийме, мабуть, охоче. якщо ще буде живий. з януковичем по сусідству поселяться.
03.08.2022 10:40
и как турция их пропустит?
03.08.2022 00:51
как украинские суда.
03.08.2022 01:03
Турция, как хорошая проститутка играет за того кто больше платит.
03.08.2022 01:03
Турция блюдёт конвенцию Монтрё. Во время боевых действий она не пропустит ни один военный корабль ни одной страны.
03.08.2022 01:07
А кто сказал что они по документам будут военными?
И кто сказал, что турки соблюдают международное право? Они участвуют в торговле ворованным украинским зерном на глазах у всего мира, пропуская москальские сухогрузы через свои порты и территориальные воды.
Так что шлюха есть шлюха)
03.08.2022 01:21
Можно без Турции обойтись - эти небольшие корабли пройдут каналом Рейн - Майнц - Дунай.
03.08.2022 01:28
Никак, но ЗЕ-ОП это как-нибудь весело обыграет.
03.08.2022 01:04
Для "недоганяючих" я викладав на Цензорі на днях карту і витяг з Гугла стосовно судохідного каналу Рейн-Дунай
03.08.2022 03:05
зачем писать в будущем времени??Всё не терпится, чтобы и орки знали??
03.08.2022 00:53
Картина маслом @Kartinamaslom5
Шел159 день войны https://twitter.com/hashtag/UkraineRussiaWar?src=hashtag_click #UkraineRussiaWar Изюм. Я убираю из Долгенького 45 бригаду спецназа вдв орков. Они сами себя здорово поздравили со 2-м августа. Убираю ***** ибо их почти не осталось."Херои Гостомеля" испарились с помощью славных ВСУ.
03.08.2022 00:54
Rule Britannia, Britannia, rule the waves!
03.08.2022 01:03
тре вже томагавки передавати
03.08.2022 01:44
God save queen,
03.08.2022 01:58
надіюсь це для потоплення російських підводних лодок.
03.08.2022 02:16
Це цілі для підводних лодок, скільки вони тут проживуть, впевнений не довго
03.08.2022 08:32
Це тупість. Вони будуть дуже легкою мішенню в чорній калюжі.

Не треба давати росіянам можливість отримати перемог. Краще дати більше нової артилерії та снарядів. А ще краще крутих багатотонних ракет.
03.08.2022 02:23
Борис просто неперевершений коли кидає гранату в рашистів )
https://twitter.com/i/status/1550774036136878082
03.08.2022 02:52
обыкновенный рашизм
03.08.2022 03:29
Коротше зміст статті- пісюаніст -невдаха на ровері зараз зацікавлений в продажі зерна України. Звідки й тема про тральщики. Це не зовсім бойові кораблі, це сили забезпечення. Знищити ворога то не їх справа. а от забезпечит наповнення гаманця ...
03.08.2022 04:59
Їх же спалять ще на підході на..уя вони щас тут, чи я це тільки розумію
03.08.2022 08:31
нема чим хвалитися:

два протимінні кораблі.

Про це в інтерв'ю Суспільному https://suspilne.media/266443-britanci-rozumiut-akso-voni-ne-dopomozut-ukraini-budut-vouvati-z-rosieu-posol-ukraini-v-britanii/ повідомив Надзвичайний та повноважний посол України у Сполученому Королівстві Вадим Пристайко. Саме зараз у Британії група військових моряків проходить відповідне навчання для підготовки до управління протимінними кораблями.
03.08.2022 10:42
Только корабли эти без надлежащего прикрытия будут обузой для Украины. Нужны ракеты и большие и маленькие и очень много
03.08.2022 23:55
 
 