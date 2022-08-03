Велика Британія вже підготувала два кораблі для передачі Україні, - Пристайко

Велика Британія вже підготувала два кораблі для передачі Україні.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Два кораблі вже готові для передачі Україні і ми зараз ведемо розмову, чи нам потрібні будуть, з огляду на ситуацію в Чорному морі, ще кораблі. Зараз, в цей момент ми говоримо про кораблі, які займаються розмінуванням", - сказав Пристайко.

Посол зауважив, що це спеціалізовані бойові судна, на яких вже проходять навчання українські екіпажі.

"Останнім часом, коли ми говоримо про допомогу Британії, ми маємо на увазі або те, що вже сталось, або те, що станеться вже найближчим часом – це реальна допомога. Наші екіпажи навчаються поряд зі своїми британським колегами. Я бачив, коли був на кораблі, як наші матроси поруч з матросами, офіцери на мостику поряд з офіцерами, керують, тренуються, управляють. Все виглядає так, що готовність до бойового застосування буде, вважаю, через пару тижнів", - зазначив Пристайко.