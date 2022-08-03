Велика Британія вже підготувала два кораблі для передачі Україні, - Пристайко
Велика Британія вже підготувала два кораблі для передачі Україні.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Два кораблі вже готові для передачі Україні і ми зараз ведемо розмову, чи нам потрібні будуть, з огляду на ситуацію в Чорному морі, ще кораблі. Зараз, в цей момент ми говоримо про кораблі, які займаються розмінуванням", - сказав Пристайко.
Посол зауважив, що це спеціалізовані бойові судна, на яких вже проходять навчання українські екіпажі.
"Останнім часом, коли ми говоримо про допомогу Британії, ми маємо на увазі або те, що вже сталось, або те, що станеться вже найближчим часом – це реальна допомога. Наші екіпажи навчаються поряд зі своїми британським колегами. Я бачив, коли був на кораблі, як наші матроси поруч з матросами, офіцери на мостику поряд з офіцерами, керують, тренуються, управляють. Все виглядає так, що готовність до бойового застосування буде, вважаю, через пару тижнів", - зазначив Пристайко.
Тут одна трампістка казала, що коли ***** сікнуло то американці та британці злякались. Збрехала, як завжди.
Тут є одна божевільна та пихата відьма , яка не така, як уся «біомаса» , тому вона називає наших союзників та друзів по-своєму. Ось її перелік імен:
козачок-Байден
пєлоська- Пелосі
камалка- Харіс
персонаж- Блінкен
багіня - Спартц
байстрюк - Трюдо
**** - не пам'ятаю хто з канадійськоі влади.
борюсік - Борис Джонсон
У ці хвилини Китай в межах навчань веде масований обстріл моря у напрямку Тайванської протоки. https://t.me/operativnoZSU/34880
К морю синему пошли
Море синее зажгли
пока вислюк держится за дерьмака и татарова, большой помощи не стоит ожидать. Украина в заложниках у шморкли и его страхов за будущее. Не знает куда бежать после потери власти.
И кто сказал, что турки соблюдают международное право? Они участвуют в торговле ворованным украинским зерном на глазах у всего мира, пропуская москальские сухогрузы через свои порты и территориальные воды.
Так что шлюха есть шлюха)
Шел159 день войны https://twitter.com/hashtag/UkraineRussiaWar?src=hashtag_click #UkraineRussiaWar Изюм. Я убираю из Долгенького 45 бригаду спецназа вдв орков. Они сами себя здорово поздравили со 2-м августа. Убираю ***** ибо их почти не осталось."Херои Гостомеля" испарились с помощью славных ВСУ.
Не треба давати росіянам можливість отримати перемог. Краще дати більше нової артилерії та снарядів. А ще краще крутих багатотонних ракет.
https://twitter.com/i/status/1550774036136878082
два протимінні кораблі.
Про це в інтерв'ю Суспільному https://suspilne.media/266443-britanci-rozumiut-akso-voni-ne-dopomozut-ukraini-budut-vouvati-z-rosieu-posol-ukraini-v-britanii/ повідомив Надзвичайний та повноважний посол України у Сполученому Королівстві Вадим Пристайко. Саме зараз у Британії група військових моряків проходить відповідне навчання для підготовки до управління протимінними кораблями.