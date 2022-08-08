Фінляндія відправить у Велику Британію інструкторів для навчання українських військових

Близько 20 фінських інструкторів будуть направлені у Велику Британію для навчання українських військових.

Про це повідомляє Міноборони Фінляндії, передає Цензор.НЕТ з посилання на Укрінформ.

"Фінляндія відправить близько 20 військовослужбовців до Сполученого Королівства для участі у програмі підготовки військових Збройних сил України", - йдеться у пресрелізі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шведські інструктори у Британії навчатимуть українських військових, - Міноборони Швеції

Зазначається, що навчальну програму проводить Велика Британія, яка звернулася по підтримку до країн-партнерів.