Фінляндія відправить у Велику Британію інструкторів для навчання українських військових
Близько 20 фінських інструкторів будуть направлені у Велику Британію для навчання українських військових.
Про це повідомляє Міноборони Фінляндії, передає Цензор.НЕТ з посилання на Укрінформ.
"Фінляндія відправить близько 20 військовослужбовців до Сполученого Королівства для участі у програмі підготовки військових Збройних сил України", - йдеться у пресрелізі.
Зазначається, що навчальну програму проводить Велика Британія, яка звернулася по підтримку до країн-партнерів.
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Скажіть мені будь ласка, Ви дійсно вважаєте, що нам нема чому вчитися у таких країн як Фінляндія та Швеція, бо це ми з нашим досвідом, маємо їх вчити?
А ви певно думаєте, що в цих країнах якась утопія?