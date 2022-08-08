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Новини Війна
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Фінляндія відправить у Велику Британію інструкторів для навчання українських військових

навчання

Близько 20 фінських інструкторів будуть направлені у Велику Британію для навчання українських військових.

Про це повідомляє Міноборони Фінляндії, передає Цензор.НЕТ з посилання на Укрінформ.

"Фінляндія відправить близько 20 військовослужбовців до Сполученого Королівства для участі у програмі підготовки військових Збройних сил України", - йдеться у пресрелізі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шведські інструктори у Британії навчатимуть українських військових, - Міноборони Швеції

Зазначається, що навчальну програму проводить Велика Британія, яка звернулася по підтримку до країн-партнерів.

Автор: 

Велика Британія (5643) військові навчання (2781) Фінляндія (1327)


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Коли Фінляндія воювала останній раз і чому вчитиме?
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08.08.2022 18:09 Відповісти
працювати з новою зброєю
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08.08.2022 18:13 Відповісти
Хоча б тому, як створити армію, яка повністю забезпечується з державного бюджету, а не існує за рахунок волонтерів, благодійної допомоги громадян, та іноземних поставок.
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08.08.2022 18:26 Відповісти
Якби Фінляндія воювала з рашкою, то не змогла б забезпечувати свою армію повністю. Це маленька країна.
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08.08.2022 18:28 Відповісти
Украіна просрала ядерну зброю, віддала рашці клилаті ракети та бомбардувальникі, до 2014 року, практично знищувала власну армію!
Скажіть мені будь ласка, Ви дійсно вважаєте, що нам нема чому вчитися у таких країн як Фінляндія та Швеція, бо це ми з нашим досвідом, маємо їх вчити?
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08.08.2022 19:11 Відповісти
Саме так вважаю, бо живу в одній з цих країн і бачу що тут робиться. Міг би бути якийсь обмін досвідом, і це корисно, а що стосується бойових дій, то я думаю, що в нашої армії мають вчитися інші.
А ви певно думаєте, що в цих країнах якась утопія?
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08.08.2022 19:26 Відповісти
Багато чому можуть навчити навіть ті країни які давно не воювали - починаючи від надання першої медичної допомоги та військових азів, закінчуючи навчанням зі зброєю Західного виробництва.
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08.08.2022 18:38 Відповісти
Фіни будут навчати поводженя з артою
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08.08.2022 18:31 Відповісти
Шо за цирк?😳
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08.08.2022 18:34 Відповісти
 
 