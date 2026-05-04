Зеленский встретился с Карни: Говорили об укреплении сотрудничества и возвращении украинских детей
Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Программа PURL
Зеленский поблагодарил Канадуза весомую поддержку программы PURL. Он подчеркнул, что дополнительные 200 миллионов долларов, о которых сегодня объявил Карни, являются важным вкладом в защиту наших людей от постоянных баллистических ударов со стороны России.
"В целом Канада уже направила более 830 миллионов долларов на поддержку этой инициативы. И это решения, которые действительно спасают жизни", - подчеркнул президент.
О чем говорили
В ходе встречи стороны подробно обсудили укрепление сотрудничества между Украиной и Канадой, дальнейшую поддержку наших людей и усилия по возвращению украинских детей, похищенных Россией.
"Благодарны канадским друзьям, всему народу за сильную поддержку", - добавил Зеленский.
Что предшествовало
Ранее премьер-министр Канады Марк Карни объявил о выделении Украине дополнительных $200 млн в рамках программы PURL.
